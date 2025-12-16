Colombia

Salario mínimo 2026: Gobierno dio plazo de 48 horas para intentar acuerdo: “Decidiremos con el Presidente si damos este segundo tiempo”

La discusión sobre el ajuste salarial enfrenta a representantes de trabajadores y empresarios, que sostienen posturas distantes, mientras el Ejecutivo evalúa la posibilidad de definir el incremento por decreto en las próximas horas

Guardar
El Gobierno, los trabajadores y
El Gobierno, los trabajadores y los empresarios mantienen una brecha de más de nueve puntos en la negociación del salario mínimo 2026 en Colombia, según expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

La definición del salario mínimo para 2026 se encuentra en un punto de máxima tensión, con el Gobierno nacional, los trabajadores y los empresarios enfrentados por una brecha de propuestas que supera los nueve puntos porcentuales y la posibilidad real de que el ajuste se fije por decreto en las próximas 48 horas.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó a 6AM de Caracol Radio que el proceso de concertación ha entrado en su “segundo tiempo”, y que la decisión final se tomará junto al presidente Gustavo Petro antes del 30 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En estas 48 horas decidiremos con el presidente si damos este segundo tiempo, que arrancará pasado mañana (18 de diciembre) hasta el 30 de diciembre, para darnos la posibilidad de que el incremento sea resultado de un consenso, como lo ha querido el gobierno nacional desde un inicio”, afirmó Sanguino.

La distancia entre las posiciones de las partes es considerable. Las centrales obreras insisten en un aumento del 16%, mientras que los empresarios mantienen su propuesta en el 7,21%.

Sanguino subrayó la dificultad de alcanzar un acuerdo, pero insistió en que el Gobierno seguirá buscando fórmulas de acercamiento. “El acuerdo depende de la voluntad de las dos partes y de la capacidad que podamos tener desde el Gobierno para presentar fórmulas que aproximen las dos propuestas que son, como lo saben ustedes, relativamente distantes. Casi el doble es la diferencia”, explicó el ministro.

El ministro de Trabajo, Antonio
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la decisión sobre el salario mínimo podría tomarse por decreto en las próximas 48 horas - crédito @AntonioSanguino/X

El contexto macroeconómico, según Sanguino, podría facilitar un consenso. El ministro destacó que durante el actual Gobierno el salario mínimo ha acumulado un incremento del 37,6%, acompañado de un crecimiento económico del 3,6% en el último trimestre, una tasa de desocupación del 8,2% y una inflación controlada en el 5,2%.

“Esos números deberían ayudar a que lográramos un acuerdo antes del 30 de diciembre. Y en eso nos vamos a seguir. Vamos a seguir insistiendo y vamos a empeñarnos en que eso pueda ser posible”, sostuvo Sanguino.

La ausencia de Fenalco en la mesa de concertación ha sido otro factor de tensión. Sanguino lamentó la falta de participación del gremio de comerciantes y cuestionó la actitud de su presidente.

“Los únicos que no han asistido han sido los amigos o los voceros de Fenalco, cosa que yo lamento, porque si algo es evidente en esta discusión es que el sector que de manera directa e inmediata recibe el impacto del incremento del salario mínimo es el sector de los comerciantes. El señor Jaime Alberto Cabal se comporta en la mayoría de los casos como un opositor político que como un vocero gremial”, declaró el ministro.

El contexto macroeconómico, con crecimiento
El contexto macroeconómico, con crecimiento del PIB, baja inflación y desempleo controlado, influye en la discusión del salario mínimo 2026, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

En cuanto a los criterios que pesarán en la eventual decisión por decreto, Sanguino detalló que se considerarán tanto los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo como los factores legales y macroeconómicos.

“Vamos a tener en cuenta, por supuesto, lo que establece la ley 278, que es una combinación de la inflación causada, la inflación esperada para el año entrante, la productividad, el aporte de los salarios a las cuentas nacionales al producto interno bruto", dijo el jefe de la cartera de Trabajo.

“Todos esos asuntos hay que considerarlos y yo he dicho que si en caso de que el Gobierno tenga la decisión en sus manos, mediante un decreto, vamos a tomar una decisión en justicia desde el punto de vista social y laboral, pero también con inmensa responsabilidad con las distintas variables macroeconómicas y con el país”, agregó.

El Gobierno evaluará criterios legales,
El Gobierno evaluará criterios legales, macroeconómicos y convenios internacionales para definir el salario mínimo si no hay acuerdo - crédito Freepik

El ministro evitó comprometerse con una cifra concreta, pese a la insistencia de los periodistas: “No me quiero arriesgar a proponer ninguna cifra porque, repito, para el Gobierno lo más prudente es esperar las salvedades de las partes en estas 48 horas”, respondió.

Entre tanto, la propuesta sindical del 16% que llevaría el salario mínimo a aproximadamente un $1.650.000 y la empresarial del 7,21% lo situaría en torno a un $1.525.000.

La diferencia entre ambas cifras supera los $180.000, lo que explica la falta de acercamiento en la mesa. Ante este escenario, el Ejecutivo podría optar por un incremento intermedio cercano al 11%, aunque la decisión final dependerá de la evaluación de las salvedades presentadas por trabajadores y empleadores.

Temas Relacionados

Salario mínimoSalario mínimo Colombia 2026Gobierno nacionalAntonio SanguinoMinisterio de TrabajoGustavo PetroFenalcoOrganización Internacional del TrabajoOITCentrales obrerasJaime Alberto CabalColombia-noticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Tolima 15 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

Este popular juego entrega más de 30 premios principales

Resultados Lotería del Tolima 15

Prima de Navidad para trabajadores por días: así es el cálculo y lo que dice la ley en Colombia

El pago de la prima de servicios cada fin de año responde a obligaciones previstas en la normativa laboral colombiana. Este ingreso adicional genera dudas frecuentes entre quienes tienen contratos por días o laboran de manera parcial

Prima de Navidad para trabajadores

Emilio Tapia, polémico contratista investigado por casos de corrupción, recuperó su libertad por decisión de una juez de Barranquilla

Este hecho reviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial colombiano, especialmente cuando se trata de figuras públicas con antecedentes polémicos

Emilio Tapia, polémico contratista investigado

Resultados Super Astro Sol y Luna hoy 15 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Sol y

Procuraduría abrirá investigación por parranda vallenata en la que estuvo presente Carlos Ramón González en Nicaragua

Las autoridades examinarán la participación del exdirector del Dapre en una celebración musical en Managua, en una fiesta organizada, al parecer, por la embajada colombiana en ese país

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

El Indio Pijao mandó fuerte

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia para el Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”