Colombia

Salario mínimo de 2026: Petro anunció cuándo informará de cuánto será el aumento para los trabajadores y criticó a las empresas

El estancamiento en la mesa tripartita y la presión social sitúan al Ejecutivo ante la posibilidad de decretar el ajuste salarial antes de finalizar 2025

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que "el salario mínimo en Colombia aumentará, vamos rumbo a un salario de vida". Además, que "mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia" - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció su intención de incrementar el salario mínimo legal mensual en Colombia al cuestionar la propuesta de aumento de los empresarios y al comparar el porcentaje con otros cobros estatales que, según él, resultan más altos. Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el mandatario resaltó la falta de consenso entre sindicatos y empresarios sobre el porcentaje final del ajuste salarial, en un contexto marcado por la crisis en el sector salud y la persistente desigualdad social.

“Hoy pienso subir, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado, ellos cobran al Estado el 13%, y si es para salud, el 17%”, afirmó el mandatario, que desde hace varias semanas viene proponiendo un aumento del 11%, lo que acercaría la remuneración a $1.580.000.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Insistió en que la diferencia en los porcentajes evidencia una disparidad en la distribución de los recursos públicos y criticó que, mientras se discute un aumento modesto para los asalariados, otros actores económicos obtienen incrementos mayores.

La sesión del 15 de
La sesión del 15 de diciembre terminó sin concertación para el aumento del salario mínimo de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

En cuanto a la negociación del salario mínimo, la mesa de concertación entre sindicatos, empresarios y el Gobierno no logró un acuerdo en la primera etapa, que concluyó el 15 de diciembre. Los sindicatos propusieron un aumento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte, mientras que los empresarios plantearon un incremento del 7,21%, menos de la mitad de la cifra defendida por los trabajadores.

Por supuesto, la distancia considerable entre las partes hace prever que, como ha ocurrido en la mayoría de los últimos quince años, el Gobierno podría establecer el aumento por decreto ante la falta de consenso.

Distancia en las propuestas

Al mismo tiempo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la sesión de la mesa de concertación terminó sin acuerdo y explicó que “los sectores, las organizaciones sindicales, insistieron en que el incremento fuera de dos dígitos para abrir la discusión sobre el porcentaje de esa cifra”, mientras que los empresarios mantuvieron su posición del 7,21%.

Para 2025, el aumento del
Para 2025, el aumento del salario mínimo fue de 9,54% - crédito Luisa González/Reuters

Sanguino detalló que ahora se abrirá un periodo de 48 horas para que ambas partes presenten sus salvedades y opiniones ante el Ministerio del Trabajo, tras lo cual se decidirá si se habilitan nuevos espacios de diálogo o si el salario mínimo se expedirá directamente por decreto presidencial. También, dijo que debe haber una decisión justa y responsable con las finanzas públicas y con todo el ambiente macroeconómico, que es muy positivo y se debe cuidar.

El ministro reconoció que se seguirán haciendo esfuerzos y, si no hay más alternativas que expedir el aumento por decreto, “lo haremos con un criterio de justicia y un sentido de responsabilidad”.

Medidas para los auxiliares de Policía

De igual manera, Petro anunció medidas específicas para los auxiliares de Policía, que, a partir del 1 de enero de 2026, recibirán el salario mínimo legal mensual vigente (en la actualidad es de $1.423.500).

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó que los auxiliares de Policía recibirán el salario mínimo a partir de 2026 - crédito Presidencia

“Duplicamos entonces el pago de la bonificación mensual a los auxiliares y a partir del año entrante, 1 de enero, en unos cuantos días, se les reconocerá ese salario mínimo legal mensual que hoy pienso subir”, declaró al destacar la importancia de mejorar las condiciones económicas de quienes desempeñan funciones esenciales para la seguridad y el bienestar social.

Contexto económico complejo

El contexto social y económico en el que se desarrolla esta negociación es complejo.

Aunque la pobreza monetaria disminuyó, en 2025 aún afecta al 31,8% de la población a nivel nacional y al 42,5% en las zonas rurales, donde muchas familias no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica. Así las cosas, el debate sobre el salario mínimo adquiere una relevancia especial, ya que el ajuste salarial se percibe como una herramienta clave para mejorar los ingresos de los trabajadores y reducir la brecha de pobreza.

Temas Relacionados

Aumento del Salario Mínimo de 2026Aumento del Salario Mínimo de 2026 ColombiaSalario Mínimo de 2026Salario MínimoGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal pidió que se publiquen las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia, que será candidata del Centro Democrático

Tras el acto de nominación de su compañera como la aspirante al primer cargo de la Nación, la congresista vallecaucana insistió en que se hagan públicos los resultados íntegros de los dos procesos de medición que se llevaron a cabo por firmas chilenas

María Fernanda Cabal pidió que

Día 1 de la Novena de Aguinaldos - martes 16 de diciembre: la encarnación del Verbo Eterno

En Colombia, la tradición comienza el 16 de diciembre, cuando las familias inician las oraciones diarias en preparación para el nacimiento del niño Dios

Día 1 de la Novena

El comercio minorista tomó fuerza en octubre y le dio oxígeno a la economía colombiana, así está el panorama

Las ventas del comercio crecieron con fuerza impulsadas por el mayor gasto de los hogares, mientras la industria mostró avances más moderados, reflejando una recuperación desigual pero con señales positivas hacia el cierre de 2025

El comercio minorista tomó fuerza

El Ministerio de Salud confirmó la circulación simultánea de influenza A (H1N1) y A (H3N2) en Colombia: así puede evitar contagiarse

El sector salud instó a la población a intensificar la vacunación y a seguir prácticas de autocuidado ante el aumento de casos, en un contexto de mayor movilidad y variabilidad climática

El Ministerio de Salud confirmó

Álvaro Uribe saludó a Paloma Valencia, la elegida candidata del Centro Democrático a la Presidencia: “Ha logrado obtener ilusiones de las dificultades”

Desde su residencia en Rionegro (Antioquia), en donde participó de manera virtual, el primer mandatario se refirió a la escogencia de la senadora como la aspirante de la colectividad a la consulta de la derecha, que se celebrará el próximo 8 de marzo

Álvaro Uribe saludó a Paloma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Deportes

Chapecoense presentó su camiseta 2026

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad