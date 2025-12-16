El Ministerio de Educación Nacional reveló fecha y condiciones para la prueba escrita del Concurso Docente 2026

Los educadores deberán presentar su prueba escrita el 22 de febrero de 2025 - crédito Colprensa

El Ministerio de Educación Nacional fijó en las últimas jornadas el 22 de febrero de 2026 como la fecha oficial para la aplicación de la prueba pedagógica escrita del Concurso Docente 2026, un proceso para más de cuarenta mil profesionales que representa una oportunidad fundamental para el ascenso y la reubicación salarial de los educadores del sistema oficial en Colombia.

Según el Ministerio, “la evaluación está dirigida a docentes que están bajo la normativa del Decreto 1278 de 2002”, lo que delimita el universo de participantes a quienes se rigen por este marco legal.

La convocatoria, segùn la información disponible por la cartera, está reglamentada mediante la Resolución 018987 de 2025, establece que la participación es voluntaria y exclusiva para maestras y maestros vinculados bajo el Decreto 1278.

El Ministerio de Educación Nacional precisó que el objetivo es “dignificar y reconocer la labor docente”, al tiempo que se promueve el desarrollo profesional y la mejora de las condiciones laborales.

El proceso de inscripción y verificación ha seguido un cronograma estricto. Los interesados debieron adquirir el Número de Identificación Personal (NIP) entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, y formalizar su inscripción o modificar datos hasta el 20 de noviembre.

Además, era requisito aparecer en el listado preliminar de educadores habilitados, publicado el 6 de octubre de 2025. La citación oficial, que detalla la hora y el lugar exacto de la evaluación, está disponible para consulta desde el 9 de diciembre de 2025.

La evaluación de ascenso se compone de varios instrumentos de valoración.

El Ministerio de Educación Nacional detalló en su página web que “la prueba pedagógica es un examen de carácter escrito, cuya elaboración ha sido encargada a una Institución de Educación Superior pública que cuente con acreditación de alta calidad”.

El salario de los profesores en Colombia puede ser modificado si lograr aprobar el 80% de su prueba Docente - crédito Colprensa

A esto se suma la autoevaluación del desempeño, la valoración de la experiencia —que otorga el puntaje máximo a quienes acrediten cinco años de servicio o más—, la valoración de la zona de desempeño y la valoración de movimientos en el escalafón.

En cuanto a la equidad territorial, el Ministerio especificó que “este instrumento introduce un factor de equidad, concediendo un mayor puntaje (hasta 15 puntos) a quienes se desempeñan en zonas rurales de difícil acceso, en comparación con las zonas urbanas certificadas (12 puntos)”.

Para lograr el ascenso de grado o la reubicación salarial, el educador debe obtener una calificación global superior al 80%. El Ministerio de Educación Nacional subrayó que “la evaluación de ascenso busca medir de manera integral el desempeño, la experiencia y las competencias de los educadores, con el fin de proporcionarles mejores oportunidades de desarrollo profesional y salarial”.

El Ministerio también aclaró que este procedimiento de ascenso y reubicación es distinto al Concurso Docente Abierto, orientado al ingreso de nuevos aspirantes al servicio educativo estatal. La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) confirmó que “el concurso de ingreso iniciará en 2026, una vez que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) hayan agotado sus listas de elegibles”, y que actualmente se están consolidando 13.000 vacantes para este proceso.

Estas son las etapas del Concurso Docente del 2026 - crédito Ministerio de Educación

La publicación de los resultados definitivos de la Evaluación de ascenso y reubicación, junto con la resolución de reclamaciones, está programada para el 12 de mayo de 2026. Esta fecha marcará el inicio de la expedición de los actos administrativos correspondientes.

Aprobada en tercer debate la restitución mesada 14 de los docentes

La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo que busca restituir la Mesada 14 para los docentes pensionados de Colombia, una medida que podría beneficiar a más de 164.000 profesores con un pago adicional anual.

La reforma, que propone modificar el artículo 48 de la Constitución Política, contempla la entrada en vigencia inmediata una vez completado su trámite y extiende el derecho tanto a los docentes ya pensionados como a quienes se jubilen en el futuro, incluyendo a sus beneficiarios.

El proyecto se fundamenta en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), un sistema independiente que administra las prestaciones sociales de los maestros, similar al modelo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal, es el ponente del proyecto de ley que busca revivir la mesada 14 - crédito Congreso de la República

Durante la sesión, el senador Alejandro Carlos Chacón resaltó que la iniciativa representa un acto de justicia social para los maestros oficiales, nacionalizados y territoriales, al restituirles un derecho que otros sectores mantienen.

“Este es un proyecto de acto legislativo que defiende causas nobles, busca restituir los derechos de los maestros oficiales, nacionalizados, territoriales para que reciban un pago adicional cada año que será reconocido dentro del Régimen Especial del Magisterio”, dijo.