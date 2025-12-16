Colombia

El mes que manda en la moda colombiana: diciembre dispara las ventas y pone a prueba a las marcas del país

Las compras de fin de año reflejan cómo las marcas logran adaptarse al comportamiento del consumidor colombiano, con un enfoque en la omnicanalidad y una respuesta inmediata a las demandas del mercado

El mercado de la moda
El mercado de la moda en Colombia proyecta ventas por $4 billones en diciembre de 2025, impulsando el crecimiento anual del sector - crédito Shutterstock/Imagen de referencia

El cierre de año no es solo una línea roja en el calendario para la industria de la moda en Colombia, es el momento en el que se pone a prueba todo el trabajo acumulado durante meses. Estrategias comerciales, lectura del consumidor, operación logística y capacidad de conectar emocionalmente con el público confluyen, con especial intensidad, en diciembre. Y los números confirman por qué este mes sigue siendo decisivo.

Las últimas proyecciones de Inexmoda anticipan que, solo en diciembre de 2025, el mercado de la moda en el país moverá cerca de $4 billones. La cifra representa un crecimiento del 9,8% frente al mismo mes del año anterior y consolida al último tramo del año como el gran impulsor del balance anual del sector. De cumplirse este escenario, 2025 cerraría con un mercado aproximado de $36,5 billones, apalancado por más tráfico en tiendas, un mayor número de prendas por compra, mejores tasas de conversión y una disposición al gasto que se mantiene en niveles históricamente altos.

Diciembre concentra el 11,2% de
Diciembre concentra el 11,2% de las ventas anuales del sistema moda en Colombia, según datos de Inexmoda - crédito Freepik

Este comportamiento no es nuevo ni accidental. El informe Diciembre: el pulso definitivo del consumo de moda en Colombia, elaborado por Inexmoda, muestra que entre 2018 y 2024 diciembre concentró, en promedio, el 11,2% de las ventas anuales del sistema moda, una participación que se mantiene estable en las proyecciones para 2025 y 2026. En otras palabras, el mes no solo vende más, también revela con claridad cómo están consumiendo los colombianos y qué tan efectivas resultan las apuestas de las marcas para cerrar el año.

“El dinamismo de diciembre responde, en buena medida, a factores estructurales. El pago de primas y bonificaciones, las vacaciones escolares y laborales, la llegada de viajeros nacionales e internacionales y el componente emocional propio de las festividades crean un entorno propicio para el consumo”, explicó Inexmoda. A ese contexto se suma una temporada cargada de decisiones rápidas, compras impulsivas y búsquedas de último momento, donde la experiencia del cliente juega un papel determinante.

En este escenario, la omnicanalidad deja de ser un complemento y se convierte en una pieza central. El canal digital gana protagonismo en la exploración y preselección de productos, mientras que las tiendas físicas concentran buena parte de las compras finales, especialmente en los días previos a Navidad y fin de año. La integración fluida entre ambos mundos es, cada vez más, un factor que inclina la balanza.

El adelanto de envíos a
El adelanto de envíos a octubre y noviembre refleja una estrategia logística más sofisticada en el comercio exterior de moda colombiana - crédito Androniki Christodoulou/REUTERS

El impulso de diciembre también se refleja en los distintos universos del vestuario. Según el reporte, categorías como formal y autor, casual y sportswear, denimwear, activewear, swimwear y underwear registran picos de demanda asociados a celebraciones, viajes, cambios de rutina y al deseo de renovar el guardarropa para comenzar el nuevo año. Entre ellas, el activewear se consolida como uno de los motores más dinámicos del sistema moda, impulsado por estilos de vida más activos y por la promesa, tan propia de enero, de adoptar hábitos más saludables.

Sin embargo, mientras el mercado interno muestra señales claras de fortaleza, el frente externo avanza a un ritmo más contenido. Inexmoda proyecta que diciembre de 2025 será el segundo mes con mayor valor exportado en confecciones, con envíos estimados en USD37,7 millones, apenas por debajo de noviembre. Esta cifra equivaldría al 9,15% del total anual proyectado, que alcanzaría los USD412,2 millones. Diciembre sigue siendo relevante para las exportaciones, pero ya no concentra el peso que tuvo en años anteriores.

La tendencia de fondo explica este ajuste. El crecimiento anual compuesto (Cagr) de las exportaciones entre 2018 y 2025 es negativo (-1,26%), y la variación frente a diciembre de 2024 se proyecta en -4,06%. “Estos datos sugieren que, aunque diciembre sigue siendo relevante, ha perdido peso frente a años anteriores, cuando podía superar el 10% del total anual exportado”, resaltó el reporte. Detrás de este comportamiento confluyen varios factores, una competencia internacional más intensa —especialmente desde Asia—, la presión sobre precios y márgenes por el aumento de costos y cambios estratégicos en la planeación de las empresas.

Las exportaciones de confecciones en
Las exportaciones de confecciones en diciembre de 2025 alcanzarán USD37,7 millones, representando el 9,15% del total anual - crédito Juan Felipe Roldán

Cada vez más compañías optan por anticipar sus envíos hacia octubre y noviembre. La decisión responde a la necesidad de cumplir con tiempos logísticos, evitar congestiones en puertos y aduanas y asegurar la disponibilidad de producto en los mercados internacionales antes del pico de consumo de fin de año. Así, diciembre deja de ser el gran motor del comercio exterior para convertirse, principalmente, en un mes de cierre.

Para Inexmoda, este reordenamiento no es una señal de debilidad, sino de mayor sofisticación. La temporada alta de exportaciones se mantiene concentrada en el último trimestre, pero con un peso redistribuido hacia los meses previos, reflejo de una planeación logística y comercial más estratégica por parte de las empresas del sistema moda.

