Deuda del Gobierno Petro habría bajado gracias al dólar, pero ya se planea otro millonario recorte al presupuesto de Colombia

La deuda neta del país se situaría cerca del ancla fiscal en 57,3% del PIB - crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda anunció que el déficit fiscal proyectado para 2025 será del 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto a la estimación previa del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Además, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicará en 57,3% del PIB, es decir, 4,1 puntos porcentuales menos que lo previsto inicialmente.

Según la cartera que lidera Germán Ávila, estos resultados reflejan el impacto de la apreciación del tipo de cambio y de una estrategia activa de gestión de la deuda pública.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La entidad detalló que el ajuste a la baja en el déficit fiscal, que pasa del 7,1% al 6,2% del PIB, coincide con la cifra recalculada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Ambas entidades atribuyen la mejora a las operaciones de manejo de deuda implementadas durante 2025, que permitieron un ahorro importante en el gasto por intereses. En cuanto a la deuda neta, la proyección de cierre para 2025 se sitúa en 57,3% del PIB, cerca del ancla fiscal y por debajo tanto del cierre de 2024 como de lo proyectado en el MFMP.

El Ministerio de Hacienda reveló nuevas proyecciones de deuda pública - crédito Ministerio de Hacienda

Al respecto, esta destacó que “el mayor dinamismo de la economía ha permitido una recuperación de estos rubros”, en referencia al crecimiento de los ingresos tributarios.

Evolución de los ingresos tributarios y fuentes de financiamiento

A pesar de que el Congreso de la República no aprobó el proyecto de ley de financiamiento en 2025, el Ministerio de Hacienda informó que los ingresos tributarios aumentarían 0,3 puntos porcentuales del PIB frente a 2024. El incremento se explica principalmente por el crecimiento de los tributos externos (+0,3 pp), el IVA interno (+0,1 pp) y la recuperación del impuesto de renta de los sectores distintos al petrolero (+0,2 pp).

La cartera atribuyó el desempeño a un mayor dinamismo económico. Además, el Gobierno implementó estrategias para optimizar los excedentes de liquidez de distintas entidades públicas, con lo que estimó traslados de utilidades, activos estratégicos y otros recursos de varios fondos nacionales para fortalecer la posición de liquidez.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Colprensa

Recortes en el gasto público

En materia de gasto, el Ministerio de Hacienda señaló que, aunque el 92% del Presupuesto General de la Nación (PGN) corresponde a gastos inflexibles, al cierre de 2025 se hará un recorte adicional de al menos $2,3 billones, que se suman a los $12 billones definidos con anterioridad en el Decreto de Aplazamiento. “Este recorte va más allá de la no aprobación de la ley de financiamiento de 2025 y evidencia un esfuerzo adicional de consolidación fiscal”, afirmó la entidad.

Asimismo, se adelantaron acciones interinstitucionales para revisar la eficiencia del gasto público, con el objetivo de identificar ajustes permanentes que mejoren la calidad del gasto y contribuyan a una senda fiscal más sostenible.

Estrategias de manejo de deuda y liquidez

Asimismo, el Ministerio de Hacienda resaltó que la estrategia de gestión de la deuda pública implementada en 2025 permitió reducir el saldo nominal de la deuda en cerca de $30 billones, lo que benefició la liquidez y redujo presiones de corto plazo.

El Congreso de la República rechazó la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que buscaba recaudar $16,3 billones - crédito Nathalia Angarita/Reuters

De igual forma, el gasto por intereses del Gobierno Nacional Central se redujo en frente a 2024, lo que contribuyó a una disminución del déficit total. “En 2025, el gasto por intereses del Gobierno Nacional Central se redujo en 1,3 puntos porcentuales del PIB frente a 2024, contribuyendo a una disminución del déficit total tanto respecto a lo proyectado en el MFMP como frente a lo observado en la vigencia anterior”, puntualizó el Ministerio.

Crecimiento, empleo y reservas

En el ámbito macroeconómico, se reportó que la economía colombiana mantuvo una trayectoria de aceleración durante 2025. El crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre fue de 3,6%, el registro más alto desde 2015, excluyendo el repunte posterior a la pandemia. Dicho resultado se atribuye a la solidez del consumo privado, impulsado por mayores ingresos de los hogares, y a la recuperación de la formación bruta de capital fijo, en especial, en maquinaria y equipo.

El mercado laboral también mostró avances, con una tasa de desempleo de 8,2%, uno de los niveles más bajos registrados, en un contexto de aumento de la Tasa Global de Participación y reducción de la Tasa de Informalidad. Por su parte, el déficit de cuenta corriente se ubicó en 2,4% del PIB, nivel considerado sostenible, y fue financiado en su totalidad por la Inversión Extranjera Directa bruta, que representó el 128,1% del déficit externo.

Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales y de servicios crecieron 14,2% y 11,3%, respectivamente, al tercer trimestre, y en conjunto pasaron de representar el 50,1% de las exportaciones totales en 2019 al 64,8% en 2025. Las reservas internacionales alcanzaron los USD66.141 millones.