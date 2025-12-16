Cancillería de Colombia negó patrocinio de la parranda vallenata en Nicaragua a la que asistió el prófugo Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, exdirector del DNI, fue grabado disfrutando de una fiesta vallenata en Nicaragua, mientras sigue prófugo de la justicia colombiana - crédito Colprensa - Feepik

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial en el que aclaró su postura respecto a la fiesta vallenata celebrada el 11 de diciembre de 2025 en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua (Nicaragua), en la que fue captado Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que se encuentra prófugo de la justicia colombiana, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En un mensaje dirigido a la opinión pública, la Embajada de Colombia en Nicaragua desmintió que hubiera patrocinado o tenido cualquier tipo de participación en la organización de este evento, cuyo objetivo fue promover una de las manifestaciones musicales más representativas de Colombia.

A pesar de las imágenes reveladas por W Radio, que muestran a González disfrutando de la fiesta y bailando en medio de una presentación de música vallenata, la Cancillería aseguró que el evento fue una actividad cultural abierta al público, organizada sin su intervención directa.

De acuerdo con el texto oficial, “el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío el evento denominado ‘Noche Vallenata Colombia’, actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano”.

“La participación de la Embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”, se lee en el comunicado.

Uno de los puntos más importantes de la aclaración fue el desmentido sobre cualquier invitación directa o gestión por parte de la misión diplomática colombiana hacia González. El comunicado recalcó enfáticamente que no existió ningún tipo de contacto o invitación por parte de la Embajada o sus funcionarios hacia el exfuncionario colombiano, que en ese momento se encontraba bajo la vigilancia de la justicia colombiana por varios cargos de corrupción y mal manejo de recursos en la Ungrd.

“La Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”, señaló el comunicado. Este apartado dejó en claro que, aunque la entidad tiene presencia en el país, no posee la capacidad legal para intervenir en eventos públicos o controlar el acceso a espacios abiertos.

En un esfuerzo por resaltar el compromiso de la embajada con la cultura colombiana, el comunicado concluyó recordando otras actividades culturales realizadas en Nicaragua durante 2025: “Cabe destacar que, durante el presente año, el Teatro Nacional Rubén Darío ha sido escenario de diversas actividades artísticas y culturales apoyadas por la Embajada de Colombia, entre ellas el concierto de la agrupación La Mojarra Eléctrica y la lectura de poemas de la escritora Mery Yolanda Sánchez, iniciativas que reflejan el compromiso sostenido de la misión diplomática con la difusión de la cultura colombiana, el diálogo intercultural y la construcción de marca país”.

A pesar de los esfuerzos de la Cancillería por desvincularse de la fiesta vallenata, el episodio provocó un sinfín de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. La aparición de Carlos Ramón González en un evento cultural, en un momento en que se encuentra prófugo de la justicia, sigue siendo un tema de debate y crítica en el ámbito público.

De hecho, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación oficial sobre el evento y la presencia del exfuncionario colombiano en Nicaragua. El organismo de control inició una pesquisa preliminar para aclarar las circunstancias de la aparición de González en el país centroamericano; ya que el exdirector del DNI es buscado por las autoridades colombianas, fue visto interactuando en el evento con miembros del cuerpo diplomático que también asistieron.

Carlos Ramón González: un fugitivo que se burla de la justicia de Colombia desde Nicaragua

Carlos Ramón González es señalado como uno de los principales responsables de un desfalco millonario ocurrido en la Ungrd, entidad estatal encargada de gestionar los riesgos de desastres en Colombia. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario lideró una red que facilitaba pagos ilegales a servidores públicos a cambio de agilizar trámites administrativos relacionados con reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

Las evidencias apuntan a que González, a través de intermediarios como Olmedo López —exdirector de la entidad— gestionó pagos por más de 3.000 millones de pesos a Iván Name (expresidente del Senado) y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle (expresidente de la Cámara de Representantes), que presuntamente colaboraron para agilizar dichos trámites.

A raíz de estas acusaciones, el exfuncionario fue citado por la justicia colombiana, que ordenó su captura en 2023. Desde ese momento, González se encuentra prófugo y su paradero es en Nicaragua, a pesar de las advertencias internacionales emitidas por Interpol, que ya lo ‘carteleó’ con circular roja.