Colombia

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

El artista oriundo de Barranquilla transmitirá por primera un concierto en vivo para aquellos que no pudieron asisitir a uno de sus ocho presentaciones

Beéle anunció un nuevo álbum
Beéle anunció un nuevo álbum en su primera fecha en el Movistar Arena de Bogotá. El cantante estuvo acompañado en el escenario por dos invitados especiales - crédito @beele / Instagram

El impacto de Beéle en la música urbana en Colombia ha adquirido una nueva dimensión tras confirmarse que uno de los conciertos del cantante será transmitido en directo por primera vez desde el Movistar Arena de Bogotá.

La iniciativa que ocurre por primera vez en el recinto, permitirá que seguidores de todo el país accedan a su espectáculo del miércoles 17 de diciembre, desde las 9:30 p. m., a través del Canal RCN, la aplicación del canal y las plataformas digitales de RCN Radio.

El barranquillero transmitirá su concierto
El barranquillero transmitirá su concierto para que los que no pudieron verlo en vivo, disfruten a través de las plataformas digitales - crédito @beeleargentina/IG

La serie de presentaciones del barranquillero, inicialmente agendada entre el 14 y el 27 de noviembre, agotó localidades en pocas horas.

Este éxito en taquilla llevó a que el artista y los organizadores respondieran a la demanda abriendo dos fechas adicionales: 17 y 20 de diciembre.

Así las cosas, Beéle se posicionó como el primer colombiano en realizar ocho funciones completamente llenas dentro del recinto en un mismo año, récord que mantenía la agrupación Morat con cinco fechas consecutivas.

El cantante anunció dos fechas
El cantante anunció dos fechas nuevas en el Movistar Arena - crédito @canaltrececo/IG

El fenómeno va más allá del campo musical: lo que inició como una serie convencional de presentaciones en noviembre rápidamente se convirtió en un acontecimiento cultural y mediático de gran relevancia.

La venta acelerada de entradas y la cantidad de solicitudes no atendidas de los fanáticos impulsaron la decisión de facilitar el acceso al show mediante la transmisión televisiva y digital.

Con una convocatoria superior a 90.000 asistentes en el año, Beéle consolida su conexión con el público y la relevancia de su propuesta musical en el panorama artístico colombiano.

Entradas agotadas, funciones adicionales y la primera transmisión en vivo desde el escenario del Movistar Arena son testimonios de un fenómeno que ha superado todas las expectativas. Sumado a esto, el éxito que tuvo con la colaboración junto a Shakira en la nueva versión de Hips don’t lie.

El reciente post del cantante
El reciente post del cantante junto a la modelo sin declaraciones adicionales mantiene la atención mediática, entre felicitaciones, dudas y mensajes virales sobre la verdadera naturaleza del vínculo - crédito @beele/ Instagram

El artista con el video más visto

Beéle alcanzó en 2025 uno de los mayores logros de su carrera al ubicarse como el artista con el video musical más visto del año a nivel global en YouTube y Vevo.

Beéle logró conquistar las dos primeras casillas del listado con Mi refe (245 millones de vistas) y No tiene sentido (193 millones de vistas), encabezando la lista publicada anualmente por ambas plataformas. Esta cifra lo posicionó sobre reconocidos músicos internacionales y ratificó el auge de los ritmos urbanos y caribeños en la industria musical.

El joven artista, cuyo nombre es Brandon De Jesús López Orozco, ha visto un crecimiento sostenido desde su debut profesional. Fusiona géneros como reguetón, dancehall y afrobeat, elementos que han consolidado su estilo particular y le han permitido conectar con diferentes públicos.

El cantante desplazó a Bad
El cantante desplazó a Bad Bunny como el cantante más escuchado en Colombia en el 2025 - crédito captura de pantalla Spotify

Antes de este reconocimiento mundial, Beéle había colaborado con artistas destacados y ya ostentaba varios éxitos regionales, aunque su protagonismo en el ranking de visualizaciones lo catapultó a nuevos niveles de popularidad.

El video más visto de su sencillo, producido en colaboración con reconocidos productores colombianos, destaca por sus letras de desamor y su pegajoso ritmo, además, fue clave en la conquista de audiencias en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

El impacto de Beéle no solo se refleja en cifras digitales, sino también en su consolidación como embajador del sonido colombiano contemporáneo.

Críticos y expertos coinciden en que la internacionalización del artista representa una nueva etapa para la música urbana del país, en la que jóvenes creadores logran penetrar mercados antes reservados para nombres más consolidados.

El reconocimiento de YouTube y Vevo refuerza el crecimiento de Beéle como un fenómeno viral y anticipa un 2026 de giras internacionales y nuevos lanzamientos. Su irrupción demuestra la vigencia de los artistas emergentes y el poder de los formatos digitales para moldear tendencias globales desde Colombia.

