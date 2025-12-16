Álvaro Uribe saludó a Paloma Valencia, la elegida candidata del Centro Democrático a la Presidencia: “Ha logrado obtener ilusiones de las dificultades”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó las cualidades personales y políticas de la candidata Paloma Valencia - crédito Colprensa

Con un reconocimiento a las participantes del proceso de elección, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, saludó a la distancia la escogencia de la senadora Paloma Valencia como la aspirante de la colectividad a la consulta de la derecha, que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026. El jefe de Estado, con un breve mensaje virtual, destacó las virtudes de la nueva aspirante, que le ganó el pulso a dos de sus compañeras.

En efecto, el exmandatario recordó a las también senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal, que también hicieron parte de este proceso y que estuvieron presentes en el anuncio de la ganador de este proceso de nominación: el mismo que, tras múltiples dificultades, entre ellas la más reciente la ruptura con Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, marcaron el ambiente electoral al interior de la representatividad de derecha.

“Este ha sido un recorrido muy difícil, que por la virtud de mis compatriotas y de personas como nuestras candidatas han logrado obtener ilusiones de las dificultades”, dijo Uribe en su frase inicial, que aprovechó para rendirle un homenaje a la memoria del asesinado Uribe Turbay, consumado el 11 de agosto de 2025 tras el ataque del 7 de junio en Bogotá, del que mencionó que “siempre lo tendremos presente” y será presentado “diariamente” a las nuevas generaciones.

El presidente Álvaro Uribe expresó sus conceptos sobre la senadora Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático a la presidencia - crédito @cedemocratico/X

En su intervención, Uribe enfatizó las cualidades que, a su juicio, distinguen a Valencia. “Paloma representa todo lo que es la exigencia de la nueva política. Ella y sus compañeras no tienen manchas de corrupción. Algún error que se haya cometido es nuestro, de quienes hemos estado durante un largo rato en esta brecha”, reconoció el expresidente, que asumió la responsabilidad de los errores pasados y diferenciando a la nueva generación de liderazgos.

A su vez, el jefe de Estado insistió en la necesidad de estimular a los jóvenes y de renovar la política. “A los jóvenes les quiero decir que tenemos una candidata curtida en su juventud como los mejores, pero con todos los atributos para generar la confianza de las nuevas generaciones de colombianos”, expresó el gobernante, que aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la participación y al relevo generacional al interior de su partido, que buscará volver al poder.

La preocupación de Álvaro Uribe por la seguridad de sus copartidarios

En su discurso, Uribe también abordó las amenazas y polarización que rodea la contienda y que los ha llevado, tras el magnicidio de su compañero, a tomar precauciones. “Además del asesinato de Miguel Uribe, nuestras candidatas están seriamente amenazadas y van a competir la senadora Paloma, con quien representa el lado opuesto de la democracia, no solamente protegido por el Estado, sino protegido por los criminales a quien él tantas veces ha apoyado”, afirmó.

Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático a la presidencia, tras un proceso interno de encuestas - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En cuanto a la visión programática, el expresidente defendió un modelo de Estado reducido y una economía basada en la ética empresarial. “Para nosotros es mejor un peso que mejore la remuneración del trabajador, a un peso que vaya a engrosar con impuestos las arcas del Estado, sobre todo ante el caso agravante de la corrupción y el descreimiento. Para nosotros es mejor un peso invertido por la ética del empresario, que un peso pagado en impuestos al Estado”, refirió.

El reconocimiento a la trayectoria legislativa de Paloma Valencia también ocupó un lugar central en el discurso entregado por el veterano político. “En el Congreso de la República, distinguida como la mejor legisladora, como aquella legisladora que se ha preocupado por la protección de la selva, por la legalidad vinculada a la saldencia del ambiente, con una gran política ambiental y, al mismo tiempo, por darle facilidades a los emprendedores colombianos para su formalización”.

La intervención concluyó con un mensaje de movilización y esperanza. “Vamos a ganar. La victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar, con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria, para que Paloma lidere una gran coalición del pueblo colombiano, para que la democracia gane y Colombia no siga el camino del castrochavismo”, puntualizó.

La senadora Paloma Valencia cuenta con el respaldo de la directiva del Centro Democrático - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Así se escogió a Paloma Valencia como la candidata del Centro Democrático a la presidencia

Por consenso entre los precandidatos, la decisión final se definió mediante dos procedimientos técnicos. El primero estuvo a cargo de la firma chilena Cadem, que llevó a cabo un estudio cuantitativo nacional con una muestra de 2.109 entrevistas distribuidas en todo el país. Las entrevistas fueron autoadministradas vía web, al utilizar un cuestionario acordado previamente entre las partes. El margen de error fue de 2,5% y el nivel de confianza alcanzó el 95%.

La segunda metodología se implementó a partir del 1 de diciembre junto a la firma chilena Panel Ciudadano, que efectuó una consulta a 5.000 militantes activos del Centro Democrático, incluyendo miembros de comités municipales y departamentales, dirección nacional, consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes y senadores. En este proceso se registraron 2.255 votos válidos, con un porcentaje de equivocaciones de cerca del 1,45%.