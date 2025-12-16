Abelardo de la Espriella sigue sumando apoyos: Juan Guillermo Zuluaga dio un paso al costado en su carrera presidencial

Después de una reflexión, Juan Guillermo Zuluaga decidió apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @JuanGZuluaga/X

El 15 de diciembre, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y precandidato presidencial —conocido como “Juan sin miedo”—, anunció en un video difundido por sus redes sociales su decisión de dar un paso al costado en su aspiración a llegar a la Casa de Nariño en 2026.

En un giro inesperado para muchos de sus seguidores y miembros de su coalición Fuerza de las Regiones, Zuluaga declaró su apoyo al abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que busca ganar las elecciones por la Presidencia de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Después de varias semanas de reflexiones y de diálogo con los ciudadanos en muchas regiones de Colombia, he llegado a una conclusión y he tomado una decisión con respecto a la campaña presidencial”, expresó Zuluaga, que en el pasado fue gobernador del Meta, ministro de Agricultura y alcalde de Villavicencio.

Las razones de Zuluaga para apoyar a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial

El ahora exprecandidato resaltó que dos temas fueron fundamentales en su determinación: la seguridad y la autonomía de las regiones.

Juan Guillermo Zuluaga anunció que dará un paso al costado en su lucha por la Casa de Nariño y apoyará a Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - @JuanGZuluaga/X

Zuluaga fue claro al señalar que la situación de seguridad en Colombia había alcanzado niveles insostenibles bajo el actual Gobierno de Gustavo Petro: “El país no puede seguir en manos de los criminales que han aumentado los homicidios, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores y tantas otras fechorías. Ese para mí es lo primero”.

Además, recalcó la importancia de la descentralización como una herramienta para empoderar a las regiones y permitirles ser protagonistas de su propio futuro.

En su mensaje, Zuluaga destacó la figura de “El Tigre”, como se apoda el mismo aspirante, al que calificó como el candidato que hoy representa el clamor de los ciudadanos: “He dialogado con varios candidatos presidenciales. Ellos han sido muy amables, les he contado lo que yo pienso, los he escuchado, pero hay una persona que yo creo que recoge ese clamor de los ciudadanos hoy en Colombia y se llama Abelardo de la Espriella”.

Juan Guillermo Zuluaga expresó su admiración por Abelardo de la Espriella, que , según él, representa un "clamor ciudadano" y no está vinculado a las élites política - crédito @JuanGZuluaga/X

Para Zuluaga, la candidatura de De la Espriella es un fenómeno único, pues, según dijo, no es impulsada por grandes empresarios ni estructuras políticas tradicionales.

“Es un clamor ciudadano. La gente que ha visto que en Abelardo de la Espriella hay firmeza para las decisiones, hay capacidad, hay experiencia, hay inteligencia. Es un hombre exitoso, es un hombre de familia al que le cabe el país en la cabeza”, añadió Zuluaga.

La declaración del líder político resaltó su admiración por el abogado y empresario, quien ha emergido como una figura clave en la extrema derecha colombiana. Según el exgobernador, la candidatura de “El Tigre” es el reflejo de un deseo genuino de cambio en el país, un cambio que no está impulsado por las élites políticas o económicas, sino por el pueblo.

“A Abelardo de la Espriella hoy no le han hecho su candidatura ni los empresarios más grandes del país, ni las estructuras políticas, ni siquiera los partidos. Es un clamor ciudadano”, aseveró Zuluaga.

Juan Guillermo Zuluaga dejó atrás sus planes presidenciales y se unió a la candidatura de Abelardo de la Espriella.- crédito suministrada a Infobae Colombia

“Juan sin miedo” reveló que De la Espriella era la mejor opción para que la izquierda no vuelva al poder

El exprecandidato también aprovechó la ocasión para criticar a otros posibles contendientes en la carrera presidencial, en particular al candidato que, según él, representa las fuerzas de izquierda y las disidencias de las Farc.

Zuluaga mostró su preocupación por el rumbo que podría tomar el país bajo un gobierno que, según él, impulsa políticas comunistas y estalinistas: “Un candidato que representa políticas comunistas, estalinistas, una política que conduciría nuestro estado a la debacle”.

“La gente está cansada de los últimos cuatro años, que han sido nefastos para el país. El país no puede seguir así. Por eso voy a acompañar a Abelardo de la Espriella en su candidatura presidencial”, expresó Zuluaga con vehemencia.

Con este mensaje, el exgobernador del Meta se comprometió públicamente a estar “firme por la patria” —como el lema de Abelardo de la Espriella— y a trabajar de la mano con el abogado para evitar que Colombia siga bajo el control de las actuales estructuras de poder.