Colombia

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Tras varias apariciones públicas al lado de un empresario, la famosa actriz barranquillera decidió expresar su felicidad al mundo con una emotiva publicación

Sofía Vergara en el pasado
Sofía Vergara en el pasado desató rumores de noviazgo con el empresario Douglas Chabott mientras se encontraba en Roma - crédito The Grosby Group

Tras meses de especulaciones y miradas curiosas, Sofía Vergara finalmente decidió dar un paso hacia la confirmación de su relación con el empresario estadounidense Douglas Chabbott. La actriz, conocida por su papel en Modern Family, compartió una fotografía en sus redes sociales que dejó claro el rumbo de su vida amorosa, al poner fin a los rumores que la habían rodeado en los últimos meses.

La imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram, muestra a Vergara y Chabbott juntos en un restaurante de Nueva York, sonriendo, y en ese post, la actriz escribió: “Te am❤️”. Con este gesto, Sofía cerró el ciclo de especulaciones sobre su vida sentimental, haciendo pública su relación con el empresario, quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo.

Aunque ambos ya habían sido vistos en varias ocasiones en público, incluyendo un concierto de Oasis en Pasadena, California, a finales de septiembre. Desde que la actriz y Chabbott fueron captados juntos, los fanáticos estuvieron especulando sobre su relación, con muchos preguntándose si realmente existía algo más que una simple amistad.

El mensaje "Te am❤️" eliminó
El mensaje “Te am❤️” eliminó toda duda y confirmó lo que muchos habían sospechado entre Sofía Vergara y Douglas Chabbott - crédito @sofiavergara/Instagram

La diferencia de edad entre ambos, ella con 53 años y él con 39, fue uno de los temas más comentados en torno a esta nueva relación. Sin embargo, el gesto de Vergara parece demostrar que la felicidad no entiende de números, y que ambos están disfrutando plenamente de su tiempo juntos, sin importar ‘el qué dirán’.

En julio de 2025, el empresario fue uno de los invitados especiales en la celebración del cumpleaños de Vergara en Cerdeña, donde disfrutaron de una cena privada en el exclusivo restaurante Nammos, rodeados de amigos y familiares.

Durante esa celebración, Sofía incluso compartió una nota en sus historias, aparentemente escita por él, que dejó entrever la cercanía de su vínculo.

Sofía Vergara había dejado ver
Sofía Vergara había dejado ver su cercanía y felicidad junto al empresario Douglas Chabbott - crédito @sofiavergara/Instagram

Desde que comenzaron a surgir rumores sobre su vínculo, la pareja mantuvo una interacción constante en redes sociales, mostrándose juntos en varias publicaciones, ya que ambos se siguen en estas plataformas, lo que avivó aún más las especulaciones. Sin embargo, fue la última publicación de Sofía la que confirmó que estarían en una relación.

Douglas Chabbott: el hombre que conquistó el corazón de Sofía Vergara

Douglas Chabbott, un reconocido empresario estadounidense, ocupa actualmente el cargo de vicepresidente en Dasan Inc., una prestigiosa firma de joyería de lujo. Aunque su presencia en el mundo social y empresarial es notable, el ejecutivo prefiere mantenerse fuera de los focos mediáticos, lo que le permite llevar una vida más discreta, a pesar de sus conexiones con varias celebridades internacionales.

Por su parte, Sofía Vergara sigue cosechando éxitos tanto en su carrera profesional como en su vida personal. La actriz, que saltó a la fama con su personaje de Gloria Pritchett en Modern Family, continúa siendo una de las figuras más influyentes en Hollywood.

Su vida amorosa es objeto de atención en diversas ocasiones, pero esta es la primera vez que compartirla abiertamente con sus seguidores, desde su separación.

El anuncio ha sido bien recibido por sus fans, que se mostraron emocionados y apoyando la relación en los comentarios: “Un buen Colágeno hermana 👏❤️😍“; ”❤️ nos encanta verte feliz Sofía!“; ”Epaaaaa 🔥🔥 … la que puede, puede ! 🤭“.

Sofía Vergara había mostrado su
Sofía Vergara había mostrado su complicidad y alegría al lado del empresario Douglas Chabbott - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara y Joe Manganiello: la verdad detrás de su separación tras siete años de matrimonio

En julio de 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación, después de siete años de matrimonio. El actor solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables, lo que desató una ola de especulaciones sobre los motivos detrás de su ruptura.

En una entrevista, Vergara explicó que la principal causa de su separación fue su desacuerdo sobre la maternidad, pues la actriz, que ya tiene un hijo de 32 años, señaló que no deseaba ser una “mamá vieja” y que su esposo, al ser más joven, tenía el deseo de tener hijos, algo que ella no quería.

Sin embargo, meses después, Manganiello aclaró que esa no fue la razón definitiva de la ruptura. En una entrevista, el actor negó que la maternidad fuera un factor determinante y explicó que el distanciamiento emocional entre ambos fue lo que llevó al final de la relación. El divorcio fue legalmente resuelto en febrero de 2024 y, actualmente, ambos actores han comenzado nuevas relaciones.

