Secretaria de Movilidad de Cali entregó nueva pieza sobre el accidente fatal entre agente de tránsito y motociclista: se descartaría el abuso de autoridad

La entrega de material audiovisual y la separación del funcionario de sus labores forman parte de las acciones emprendidas mientras la familia de la víctima exige justicia

El motociclista perdió el control
El motociclista perdió el control de su vehículo y falleció tras caer al pavimento durante el operativo en Cali - crédito Captura video

La muerte de Brayan Stiven Yusti Colmenares, motociclista que perdió la vida durante un procedimiento de tránsito en el sur de Cali el miércoles 10 de diciembre de 2025, ha generado una fuerte controversia y debate público.

La difusión de varios videos y las versiones encontradas sobre los hechos han puesto en el centro de la discusión el actuar del agente de tránsito involucrado y la respuesta de las autoridades, mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación.

Según versiones iniciales recogidas por El País, el incidente ocurrió en el sector de Tequendama cuando Yusti Colmenares habría ignorado una señal de pare en un retén de movilidad, lo que derivó en una persecución por parte del agente de tránsito identificado con el número 471.

Durante la maniobra, ambas motocicletas colisionaron y cayeron sobre el pavimento, dejando al motociclista gravemente herido. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

Un video grabado por un vecino muestra el momento posterior al impacto entre el agente de tránsito y el motociclista - crédito @robertoortizu/X

Sin embargo, en la mañana del lunes 15 de diciembre, la Secretaría de Movilidad de Cali divulgó un nuevo video del procedimiento, el cual fue remitido a la Fiscalía para su análisis.

Según la entidad, las imágenes muestran que el agente pierde el equilibrio durante la intervención, pero no se observa que patee la cabeza del motociclista, como se había afirmado en versiones iniciales.

“Se tienen ya los videos en donde se puede concebir que en ese hecho no participa de una agresión el agente en conocimiento del caso, no es partícipe de ese hecho lamentable”, declaró el abogado penalista Germán Bolaños, apoderado del agente, en entrevista con El País.

El análisis de los videos ha sido clave para esclarecer los hechos. En las grabaciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación, se observa la caída de ambos involucrados y la posterior atención de transeúntes a la víctima.

Nuevo video del accidente que dejó un motociclista muerto en medio de un control de agentes de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

Un video grabado desde un conjunto residencial muestra al agente hablando por teléfono junto a las motocicletas en el suelo. Sin embargo, el nuevo material audiovisual, también estudiado por las autoridades, no evidencia la supuesta agresión con patadas que circuló en testimonios y redes sociales, según reporta el segundo medio.

Las reacciones de la familia de Yusti Colmenares no se hicieron esperar. En un video difundido públicamente, una familiar exigió justicia y pidió apoyo ciudadano y mediático para evitar que el caso avance en silencio.

“Hacemos este video con el fin de exigir justicia frente a nuestro familiar Brayan Steven Yisti Colmenares, quien el día de ayer, 10 de diciembre del presente año 2025, pierde la vida a manos del agente de tránsito 471”, expresó la vocera de la familia.

Los allegados de la víctima denunciaron lo que consideran una violencia sistemática avalada por el uniforme y reclamaron que el agente involucrado responda ante la justicia.

En respuesta a la presión social y mediática, la Secretaría de Movilidad confirmó que el agente fue separado de sus funciones mientras avanza la investigación. La entidad reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia en la vía y manifestó su disposición a colaborar plenamente con los entes de control para esclarecer lo ocurrido, según informaron ambos medios.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, recibió los videos originales del procedimiento y lidera la investigación para determinar responsabilidades.

El caso de Yusti Colmenares se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto en entredicho los procedimientos de los agentes de tránsito en Cali. La circulación de videos y testimonios ha avivado el debate sobre el uso de la fuerza, la proporcionalidad de los operativos y la relación entre motociclistas y autoridades. Sectores de la ciudadanía expresan su cansancio ante lo que perciben como actos sistemáticos de violencia en el contexto de la movilidad urbana.

