Tras agarrón entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, la Procuraduría y la Contraloría abrieron investigación en el Fondo Adaptación

Una indagación previa se inició contra “funcionarios por determinar” del Fondo Adaptación luego de detectarse posibles irregularidades en contratos que, hasta el momento, registrarían una ejecución presupuestal del 0 %, según la acción anunciada por la Procuraduría General de la Nación.

De igual manera, la Contraloría General abrió una indagación preliminar tras recibir denuncias que involucran a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien señaló resultados preocupantes en la ejecución de proyectos vinculados al Fondo de Adaptación. Rodríguez también puso en evidencia la manera en que las directrices de administraciones anteriores abordaron problemáticas como las afectaciones en La Mojana, entre otras situaciones.

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal precisó que, según información difundida en diversos medios, los contratos bajo la lupa corresponden a los proyectos Hidrodinámica, Senderos para la Paz y Mojana la Ruta del Arroz, cuyo monto total supera los cien mil millones de pesos.

En paralelo, el ente de control prevé analizar denuncias sobre una posible intervención y presión política por parte de dirigentes de distintas colectividades en la adjudicación de estos contratos, en las que se menciona a la Fundación San José y presuntas actuaciones para incidir en la labor de supervisión a favor del contratista.

Mediante la apertura de este trámite disciplinario, el Ministerio Público busca establecer si los hechos constituyen falta, así como esclarecer si existieron causales para eximir de responsabilidad, por lo que dispuso la recolección de pruebas dentro de la investigación.

“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, explicó la entidad en un comunicado al respecto.

Por su parte, la Contraloría General de la República comunicó que también ha iniciado pesquisas sobre estos hechos. El organismo detalló que su objetivo es esclarecer si las situaciones reportadas evidencian un posible daño fiscal vinculado al uso de fondos públicos orientados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, las afectaciones en La Mojana y otros casos relacionados.

Al respecto, el ente de control expresó: “La Contraloría General de la República realizará una o varias Indagaciones Preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal y, si ameritan o no, la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”.

Según la revisión realizada por el organismo de control, el Fondo Adaptación presentó una ejecución presupuestal especialmente limitada en sectores cruciales para la población. En particular, la gerente encargada informó que únicamente el 3 % de los recursos se habría utilizado para atender el problema de las inundaciones en La Mojana.

Esta situación genera la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicite el reembolso de cerca de $235 mil millones, precisamente por el bajo nivel de ejecución registrado.

El informe también precisó que aún no se han completado los estudios y diseños fundamentales para poner en marcha las obras que brinden una respuesta estructural a la situación en La Mojana. Esta demora impacta directamente a más de 400 mil habitantes distribuidos en once municipios de la región.

Asimismo, la actual gestión interina del Fondo Adaptación expuso ejemplos de inversiones consideradas “cuestionables”, ya que, según su análisis, no aportarían soluciones duraderas a las problemáticas existentes. En este grupo de proyectos señalados se encuentran la Plataforma Mojana, la Ruta del Arroz y la Investigación Hidrodinámica.

Y es que, recientemente Angie Rodríguez, quien se desempeña como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), emitió alertas en la Casa de Nariño respecto a la gestión de Carlos Carrillo al mando del Fondo Adaptación. En una declaración pública, Rodríguez, como gerente encargada, afirmó que durante el periodo de Carrillo se diseñaron y contrataron iniciativas fundamentales que no avanzaron en su desarrollo y evidenciaron posibles indicios de opacidad en su administración.

La funcionaria señaló en sus declaraciones públicas que el primer proyecto, denominado Ruta del Arroz, presentó “cero por ciento de ejecución, cero por ciento de ejecución”, pese a haber sido contratado durante la gerencia de Carrillo.