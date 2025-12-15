Pipe Bueno conmovió al recordar con emoción su “3er Round” en el Movistar Arena: “¿Hacemos otro?”

La publicación en redes sociales del artista colombiano incluyó un mensaje de gratitud hacia sus seguidores y una invitación a revivir la experiencia que marcó un momento clave en su trayectoria musical - crédito pipebueno / Instagram

El cantante colombiano Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un emotivo recuerdo de uno de los momentos más significativos de su carrera: el 3er Round en el Movistar Arena de Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram, el artista caleño expresó su gratitud por haber cumplido este sueño hace exactamente un año, destacando la importancia de ese evento tanto para él como para su público.

Este gesto de agradecimiento se produjo en un contexto de expansión profesional, ya que actualmente Bueno y su pareja, Luisa Fernanda W, se encuentran radicados en México, donde ambos buscan consolidar su presencia en nuevos escenarios y conquistar audiencias internacionales.

En la grabación difundida por Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre de pila del actor, se observa cómo, durante el concierto en Bogotá, el cantante se dirigió al público con la voz entrecortada y, visiblemente emocionado, se secó las lágrimas antes de continuar con el espectáculo.

El cantante colombiano Pipe Bueno agradece a sus seguidores por el apoyo durante uno de los momentos más importantes de su carrera musical - crédito pipebueno / Instagram

Este episodio, que marcó un hito en su trayectoria, fue recordado por el propio artista con las palabras: “Un día como hoy, hace un año, estaba cumpliendo uno de mis sueños más hermosos: el 3er Round en el Movistar Arena de Bogotá”, según publicó en su cuenta de Instagram.

Además, el interprete de éxitos como Recostada en la cama, No voy a morir, Te parece poco, Si yo fuera ladrón, entre otros, reiteró su agradecimiento a los asistentes y les propuso la posibilidad de repetir la experiencia: “Este recuerdo también es de ustedes, ¿hacemos otro o qué dicen?”.

La reacción de los seguidores no tardó en manifestarse en los comentarios de la publicación. Muchos expresaron su entusiasmo ante la idea de un nuevo concierto en la capital colombiana, con mensajes como: “Pipe, anímate a otro, sería un día muy especial” y “Haz otro, lo esperamos con ansias”.

Estas muestras de apoyo reflejan el impacto que el artista mantiene entre su público y la expectativa por futuros espectáculos.

Pipe Bueno celebra el aniversario de su concierto '3er Round' en el Movistar Arena de Bogotá con un emotivo mensaje en Instagram - crédito @pipebueno/Instagram

Actualmente, Pipe Bueno se prepara para presentarse en Chiapas, Tuxtla, tras haber ofrecido dos conciertos privados en Bogotá. Según lo compartido por el propio cantante, esta etapa representa un avance positivo para ambos, quienes continúan ampliando su alcance y consolidando su carrera en el ámbito internacional.

Pipe Bueno confesó que se quedó dormido al tener relaciones con Luisa Fernanda W

En otro contexto, la relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha estado marcada por la atención mediática y la constante exposición en redes sociales, pero recientemente el cantante sorprendió al revelar detalles íntimos sobre sus primeras experiencias juntos.

Durante una entrevista en el programa 40 Grados Podcast con Cris Pasquel, el artista confesó que, en sus primeros encuentros sexuales con la influencer, se quedó dormido en repetidas ocasiones, lo que generó desconcierto y molestia en su pareja.

El empresario describió cómo, a pesar de la emoción por el inicio de la relación, las expectativas no se cumplieron como esperaban. Según explicó, en la primera ocasión en que intentaron estar juntos, se quedó dormido mientras mantenían relaciones, lo que dejó a Luisa sin palabras y sin saber cómo reaccionar.

Pipe Bueno revela detalles íntimos de sus primeras experiencias con Luisa Fernanda W - crédito @luisafernandaw/ Instagram

El episodio se repitió en un segundo intento, lo que incrementó la incomodidad de la antioquena, que continuaba sin comprender la situación.

El propio Pipe Bueno relató: “Es que ella me explica, que ella estaba ahí, encima mío y estábamos ahí, conectados, mirándonos y de pronto yo estaba así y como los niños, se arrullan”, haciendo referencia a los gestos de quedarse dormido durante el momento íntimo.

La situación llevó a la pareja a intentarlo una tercera vez, pero el resultado fue el mismo. En palabras del cantante: “Ella me decía a mí: ‘Te quedaste dormido, es la tercera vez que pasa lo mismo’, pero yo estaba montado ahí, estábamos nítidos, yo estaba dormido, pero papi, el machete, funcionando nítido”.