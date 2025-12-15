Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

La creadora de contenido se llevó una sorpresa por parte de su novio en el concierto de J Balvin - crédito @alexatorrexcontreras/IG

En el marco del multitudinario concierto del cantante J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá, un episodio inesperado acaparó la atención de los asistentes y de las redes sociales: Alexa Torres, participante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recibió una propuesta de matrimonio en pleno espectáculo, un momento que rápidamente se viralizó y que la propia influenciadora compartió con sus seguidores.

Este hecho se convirtió en uno de los instantes más comentados del evento, al punto que la joven manifestó su deseo de que el propio J Balvin asista a su boda e interprete la canción que acompañó la emotiva escena, según relató en su cuenta de Instagram, donde suma casi dos millones de seguidores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hay interés en redes sociales por su trayectoria y su relación con el creador Jhorman Tolosa - crédito Instagram

El compromiso se produjo poco después de que el artista recibiera la visita sorpresa de su pareja, Valentina Ferrer, y su hijo Río, quienes subieron al escenario durante la interpretación de una canción dedicada al pequeño.

Fue en ese ambiente cargado de emociones cuando Jhorman Toloza, también creador de contenido y pareja de Alexa Torres, se arrodilló ante decenas de espectadores y le entregó un anillo de compromiso, gesto que la joven recibió entre lágrimas y visiblemente conmovida, según se observa en el video difundido por la propia Torres.

La propuesta tuvo lugar mientras el cantante paisa interpretaba el tema que compuso para su hijo, momento que Toloza eligió para sorprender a Alexa.

En palabras del cantante, que resonaban en el estadio, se escuchaba: “Me devolviste la fe, me presentaste Cupido”, frase que coincidió con el instante en que Torres se giró y descubrió la sorpresa preparada por su pareja.

Es una de las artistas que formaría parte de la tercera edición del programa de convivencia - crédito @canalrcn/IG

Alexa Torres, originaria de Cúcuta y con veinticinco años, aseguró su ingreso a La casa de los famosos Colombia gracias al respaldo del público a través de la votación.

La joven, que también se desempeña como cantante, compartió en sus redes sociales el video del compromiso y expresó: “Aún no me lo creo. Vamos a compartir nuestra vida juntos, cielo @jhormantol. Y gracias a @jbalvin por esa canción tan hermosa. Ahora queremos que la cante en la boda”, según publicó en la descripción del video.

El episodio, que tuvo lugar ante miles de asistentes y en medio de la euforia del concierto, generó una ola de reacciones de parte de los internautas, que comentaron: “Tremendo, pero yo no sé qué hubiera hecho delante de miles de asistentes”; “uno de los momentos más emotivos de la noche”; “definitivamente el amor está en el aire y ella se ve enamorada”, entre otros.

La creadora de contenido fue la segunda en ser elegida por votación a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Quién es el novio de Alexa Torrex

La relación de Alexa Torres con Jhorman Tolosa es motivo de interés, ya que él, además de ser un apoyo fundamental en la carrera de la creadora de contenido, posee una sólida base de seguidores: 406.000 en YouTube y 670.000 en TikTok.

La pareja de la imitadora comparte contenido frecuentemente con ella, por lo que sus seguidores estarán atentos a las dos cuentas mientras ella está en aislamiento en la casa que promete reunir a los famosos más polémicos del país.

La pareja pretende continuar firme tras esta separación - crédito carlosclaroc / Instagram

Recientemente, el novio de la participante compartió un mensaje en el que le expresa su amor y apoyo en este nuevo proyecto: “Gracias a Dios pudiste cumplir tu sueño de estar donde estás y le doy las gracias por permitirme estar aquí para ti y ver este lindo proceso. Te amo”.

La imitadora es recordada por su interpretación de Farina en Yo me llamo, uno de los más exitosos realities en Colombia, por lo que su paso por este formato llamó la atención no solo por su trayectoria artística, sino por su vida personal.