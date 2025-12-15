Marilyn Patiño es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La actriz caleña fue confirmada por el Jefe a través de redes sociales - crédito @canalrcn/IG

La confirmación de Marilyn Patiño como nueva participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality, quienes aguardan detalles sobre el inicio de esta edición, aún sin fecha oficial de estreno.

Caleña de nacimiento, reconocida actriz y con una historia de vida que empezó de nuevo en Estados Unidos, Patiño, con 43 años, se suma a la lista de celebridades que ingresarán a la casa más famosa del país, en una temporada que promete captar la atención de la audiencia.

En el video promocional difundido en redes sociales para anunciar su ingreso, Marilyn Patiño expresó: “Voy a tener un poder y no precisamente en mi casa. Va a ser en la casa de los famosos”, dejando claro que no llegará a hacer amigos como en muchas ocasiones algunos participantes han dejado claro en sus ingresos.

Y añadió: “Y tengo tres banderas. No sirvo para ser hipócrita. Uno tiene que ser muy medido y la sociedad a veces te pide eso y yo no lo tengo. Perdón, yo no lo tengo. Hasta me han juzgado a mí. Ya me han quitado las plumas. Yo no tengo nada que perder. ¿Qué voy a perder yo? Si todo lo que yo tenía miedo a perder algún día, yo ya lo perdí. Ya van a ir conociendo una a una porque se las voy a ir mostrando. Gracias por darme la oportunidad”.

La trayectoria de Marilyn abarca múltiples facetas en el mundo del entretenimiento. Reconocida por su participación en diversas producciones televisivas como Sin senos no hay paraíso, también formó parte del programa ¿Quién es la máscara?, otro programa del Canal RCN.

Además de su carrera como actriz, ha incursionado en la música popular y, en 2024, publicó su libro autobiográfico Me quiero morir, donde narra experiencias personales, especialmente las vividas durante su último embarazo y otras etapas complejas de su vida, como la muerte de su expareja.

En la descripción de sus redes sociales, la artista señala que en su obra reflexiona sobre “las profecías autocumplidas, acuerdos ancestrales de nuestros padres, heridas de infancia, derecho a la vida y muchos temas más que nos llevan a la reconciliación”.

La propia Patiño ha explicado que el propósito principal del libro es invitar a los lectores a “amar la vida desde cualquier lugar donde nos encontremos”, lo que algunos han tomado como referencia a su mudanza a territorio norteamericano junto a sus hijos.

En el ámbito personal, Marilyn Patiño es madre de tres hijos: Valentín, Samuel y Milagros. El mayor tiene seis años, mientras que la menor nació el primero de enero de 2025 y está próxima a cumplir su primer año de vida. Los dos hijos mayores son fruto de su relación con Héctor Fabián Bonilla Ulloa, empresario que falleció en octubre de 2023 en extrañas circunstancias.

Aunque la pareja llevaba varios años separada, la actriz ha manifestado en reiteradas ocasiones la dificultad de afrontar esta pérdida, describiéndolo como el amor de su vida.

Meses después del fallecimiento de Bonilla Ulloa, Patiño anunció su tercer embarazo, noticia que sorprendió a sus seguidores, especialmente cuando confirmó que el padre era un amigo y no una pareja sentimental estable. Según relató la actriz, pese a los consejos de algunas personas para no continuar con el embarazo, decidió tener a su hija, quien ahora protagoniza varias de sus publicaciones en redes sociales.

Mientras El Jefe del reality continúa revelando los nombres de los próximos habitantes, la expectativa crece entre los televidentes y usuarios digitales, quienes siguen atentos a las novedades sobre el estreno de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.