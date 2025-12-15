J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

El anuncio llega después del éxito de Ciudad Primavera en Medellín, el 29 de noviembre, y en Bogotá, el sábado 13 de diciembre - crédito Alejandro Palmar / X

J Balvin confirmó que el universo creativo de su tour Ciudad Primavera no se quedará en dos fechas puntuales. El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, marcó el inicio de una nueva etapa para el espectáculo que ahora se proyecta a escala nacional.

“Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Es un amor que no se explica… se siente. CIUDAD PRIMAVERA TOUR COLOMBIA 2026. Nos vemos muy pronto, familia. Los amo, Jose”, escribió el artista paisa, oficializando que el show llegará a varias ciudades del país entre marzo y mayo de 2026.

J Balvin anuncia la expansión nacional de su tour 'Ciudad Primavera', que recorrerá seis ciudades de Colombia en 2026 - crédito Instagram

El concepto del espectáculo, que gira alrededor de las flores como símbolo de gratitud, crecimiento y renovación, se mantendrá en todas las presentaciones. Además, en cinco de las seis ciudades confirmadas el montaje conservará su formato 360 grados, con ajustes técnicos según cada escenario.

Las fechas anunciadas hasta el momento incluyen paradas en Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar y Cartagena. El recorrido arrancará el 21 de marzo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y continuará el 11 de abril en el Estadio General Santander de Cúcuta. Bucaramanga recibirá el tour el 18 de abril en el Estadio Américo Montanini, mientras que Barranquilla será sede el 1 de mayo en el Estadio Romelio Martínez.

Valledupar tendrá una particularidad dentro del calendario, el concierto del 2 de mayo se realizará en el Parque de la Leyenda Vallenata como parte del Festival de la Leyenda Vallenata, y será la Fundación del Festival la encargada de comunicar los detalles del montaje, que contará con un escenario adaptado a los requerimientos técnicos del evento. La gira cerrará, por ahora, el 9 de mayo en el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena.

El anuncio llega después del éxito de Ciudad Primavera en Medellín, el 29 de noviembre, y en Bogotá, el sábado 13 de diciembre, presentaciones que impulsaron la decisión de abrir nuevas fechas en distintas regiones del país. Por ahora, no se han revelado detalles sobre la venta de boletería ni posibles fechas adicionales, información que se espera sea confirmada en los próximos días.

El formato 360 grados del espectáculo de J Balvin se mantendrá en cinco de las seis ciudades confirmadas para el tour - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Así fueron los conciertos en Bogotá y Medellín

La magnitud del espectáculo quedó clara desde Medellín, donde J Balvin transformó el estadio Atanasio Girardot en el epicentro de una noche histórica para la música urbana. El concierto reunió a 24 invitados internacionales y a una amplia representación de artistas colombianos, consolidándose como uno de los eventos más memorables del género en el país.

Sobre el escenario, el paisa compartió tarima con Reykon, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, y Kapo, mientras el público celebró con especial entusiasmo las apariciones de Maluma, Feid y Ryan Castro. A lo largo de la jornada también se sumaron figuras como Eladio Carrión, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jory Boy, Kris R, Hugel, Lennox, De La Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Chencho y Farruko, además del productor DJ Snake. Uno de los momentos más inesperados fue la presencia del rapero estadounidense 50 Cent, así como el regreso a tarima de Daddy Yankee, ícono del reguetón, que interpretó varios temas junto a J Balvin y provocó una ovación masiva entre los asistentes.

El concepto de 'Ciudad Primavera' gira en torno a las flores como símbolo de gratitud, crecimiento y renovación en cada presentación - crédito @jbalvin /Instagram

Bogotá vivió una noche maratónica con J Balvin en el estadio El Campín, que abrió sus puertas desde las 3:00 p.m. para recibir a cerca de 40.000 asistentes. El show, que inició pasadas las 9:00 p.m., arrancó con Blanco y tuvo un momento simbólico con la presencia de Jorge Barón. A lo largo de la noche desfilaron invitados como Blindaje 10, Reykon, Jiggy Drama, Nio García, Zion, Justin Quiles, Lenny Tavárez, De La Ghetto, Cosculluela, Arcángel y Nicky Jam. La jornada cerró hacia las 3:00 a. m.