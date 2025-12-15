Colombia

En video quedo registrado cómo un hombre en silla de ruedas bajo el alto de patios a toda velocidad: “si yo puedo, puede cualquiera”

La peculiar escena ha despertado risas, admiración y preocupación entre las personas que notaron la ausencia de medidas de seguridad

El momento quedó grabado por un ciclista que tomó la velocidad del hombre - crédito @alejobikefitter / Instagram

La escena registrada en el Alto de Patios, una de las rutas más exigentes y peligrosas para ciclistas en las afueras de Bogotá, ha generado un debate en redes sociales tras la difusión de un video en el que un hombre en silla de ruedas desciende a gran velocidad por este tramo, desafiando los límites habituales de seguridad y destreza.

El registro, compartido por el creador de contenido Alejandro Hernández en su cuenta de Instagram (@alejobikefitter), muestra cómo el protagonista, sin casco, vestido con gorra y camisa roja, se integra entre los ciclistas y celebra su descenso agitando las manos, mientras la mañana soleada enmarca la escena.

En el video, Hernández destaca la velocidad alcanzada por el hombre, señalando que va “bajando a 35 por hora, patios. Buena máquina.”

Esta cifra, equivalente a 35 km/h, resalta el riesgo asumido en una vía reconocida por su dificultad incluso para deportistas experimentados. El propio protagonista, al ser consultado por Hernández sobre su historia, revela cuánto tiempo lleva en silla de ruedas: “Hace 12 años, pero yo soy un piloto”.

La interacción entre Hernández y el hombre en silla de ruedas se desarrolla en un tono de admiración y camaradería. Al preguntarle cuánto tiempo lleva en esa condición, el hombre responde: “Hace años.” Luego, al insistir Hernández, precisa el dato y añade con orgullo su condición de piloto.

El creador de contenido lo califica de “tremendo kamikaze” y “berraquito”, mientras el protagonista concluye con una frase que ha resonado entre los internautas: “Si yo puedo, puede cualquiera.”

El video, que ha circulado ampliamente en plataformas digitales, ha sido interpretado por muchos como un ejemplo de superación y valentía, aunque también ha generado reflexiones sobre la seguridad en rutas de alta exigencia como el alto de patios.

Hernández cierra su narración con una invitación a la audiencia: “¿Cómo lo ven? Con mucho tiempo ya en silla de ruedas, el hombre gozándola. Cosas que vemos en patios, cosas que vemos.”

