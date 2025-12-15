Empresa del bus accidentado en Antioquia que dejó 17 fallecidos se pronunció: “Estamos atentos a la investigación”

El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 - crédito X/Precoltur

En la mañana del domingo 14 de diciembre de 2025, un bus de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) se accidentó en la carretera que conecta los municipios de Segovia y Remedios, donde murieron 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor de la empresa

Por estos hechos, Precoltur se pronunció a través de un comunicado, que fue compartido en sus redes sociales oficiales.

La empresa lamentó la muerte de los 16 jóvenes y precisó que permanece atenta a la evolución de las personas que resultaron heridas.

“Como empresa nos encontramos muy atentos a su estado de salud y evolución. Lamentamos profundamente el fallecimiento del conductor de nuestro vehículo y de los pasajeros. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares”, se lee en el comunicado.

La compañía de buses precisó que se encuentran atentos a las investigaciones de las autoridades, confirmando que están a disposición para esclarecer los hechos.

“Estamos atentos a los avances de la investigación que adelantan las autoridades competentes y reiteramos como empresa toda nuestra disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro personal administrativo y operativo se encuentran en el lugar a disposición de las autoridades para colaborar en las tareas necesarias”, indicó la empresa.

Comunicado de Precoltur - crédito Precoltur

En su pronunciamiento, Precoltur lamentó el fallecimiento del conductor, identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera. Envió un mensaje a sus familiares y amigos.

“En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y conductor. Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, indicó la empresa Precolombina de Turismo Especializado.

La Concesión Autopista del Nordeste lamentó lo sucedido y envió un mensaje a todos los conductores.

“Seguiremos trabajando para promover la movilidad segura en los 145 kilómetros de la Autopista Conexión Norte, sin embargo, reiteramos nuestro llamado a todos los usuarios viales a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para garantizar la vida en la vía”, se lee en el comunicado.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también expresó su pesar por el accidente e indicó que participa en las investigaciones para esclarecer tanto la cantidad de fallecidos como de heridos.

Comunicado Agencia Nacional de Seguridad Vial - crédito Agencia Nacional de Seguridad Vial