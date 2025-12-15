Colombia

Así se salvaron los 20 jóvenes en accidente de bus en Antioquia: los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a Medicina Legal

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en su cuenta de X que un helicóptero de la Policía Nacional trasladó los 17 cuerpos a Medicina Legal en Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello/Gobernación de Antioquia

El departamento de Antioquia atraviesa una situación complicada tras confirmarse la muerte de 16 estudiantes del colegio Liceo Antioqueño y del conductor de un autobús de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), en un accidente ocurrido en la carretera que conecta los municipios de Segovia y Remedios.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en su cuenta de X que un helicóptero de la Policía Nacional trasladó los 17 cuerpos a Medicina Legal en Medellín.

“Antioqueños y en especial mis paisanos de Bello: un helicóptero de la Policía Nacional ya está en vuelo rumbo a Medicina Legal en Medellín con los cuerpos de las 17 personas fallecidas en el siniestro en carreteras del Nordeste”, expresó Rendón.

El mandatario de Antioquia lamentó lo ocurrido y aseguró que continuará en contacto con la alcaldesa de Bello, Lorena González.

“Se trata de 16 estudiantes y el conductor del bus. El dolor de las familias es inconsolable. Permanecemos en articulación con la alcaldesa de Bello, Lorena González. ¡Dios nos dé luz en estos momentos tan difíciles!”, afirmó Andrés Julián Rendón.

Publicación de Andrés Julián Rendón
Publicación de Andrés Julián Rendón sobre cuerpos de las personas fallecidas en accidente en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Historia de los sobrevivientes

John Carvajal, padre de Miguel Ángel Carvajal, contó a medios que la comunicación se cortó en un transcurso de tiempo, generando preocupación en todos los familiares.

“Ellos venían de Tolú para Bello. Estaba proyectado que llegaran tipo cuatro, cinco de la mañana. Yo, desde las tres, estaba pendiente… y llegó un punto en el que nadie más reportó”, contó Carvajal.

Hechos narrados por La FM indicaron que la noticia se conoció porque uno de los jóvenes escaló la montaña y logró comunicarse con sus familiares tras detener una mula que transitaba por la zona del accidente.

Diana Arroyave, madre de Miguel Ángel Carvajal, contó que fue “por medio del grupo de WhatsApp indicaron que se había presentado un accidente. Por ahí nos enteramos varias de las familias”.

