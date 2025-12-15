Colombia

Accidente de bus escolar en Antioquia: habla familia de una de las jóvenes fallecidas, “tenía potencial para hacer mil cosas”

La tragedia ocurrió cuando un vehículo que transportaba a egresados y adultos cayó a un abismo en Segovia, dejando un saldo de 17 muertos y 20 heridos

Guardar
El siniestro ocurrió en Segovia,
El siniestro ocurrió en Segovia, cuando un bus con jóvenes egresados del Liceo Antioqueño cayó a un abismo durante una celebración de fin de curso - crédito Redes sociales/Captura video

El recorrido de un bus de turismo con 34 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño y tres adultos terminó en tragedia al caer al vacío en una zona del municipio de Segovia (Antioquia).

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre en el nordeste antioqueño, dejó un saldo preliminar de 17 fallecidos, incluyendo al conductor, y más de 20 heridos, algunos de ellos en estado grave y trasladados a hospitales de Remedios, Segovia y Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio del dolor, las familias aguardan por noticias precisas sobre sus seres queridos. Entre ellos está María Alejandra, tía de una de las jóvenes víctimas, que expresó a Noticias Caracol: “Desde las cuatro de la mañana estamos intentando obtener algún dato, pero la información ha sido demasiado confusa”.

La situación de incertidumbre se suma a la conmoción que embarga a los allegados de quienes viajaban en el vehículo siniestrado.

Familiares de las víctimas del
Familiares de las víctimas del accidente en Segovia denuncian falta de información clara sobre el traslado de los cuerpos - crédito Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

La joven fallecida, mencionada por su tía en Noticias Caracol, había culminado recientemente su etapa escolar y se preparaba para iniciar estudios universitarios en Antioquia.

“Era una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Pasó a la universidad en Antioquia con muy buenos resultados y tenía muchos sueños: quería estudiar literatura, periodismo e incluso derecho. Tenía el potencial para hacer mil cosas”, relató María Alejandra, resaltando el compromiso académico y humano que caracterizaba a su sobrina.

Jóvenes que se salvaron en la tragedia del bus de Bello

La determinación de quienes lograron sobrevivir fue decisiva para que se conociera lo ocurrido. Uno de los jóvenes accidentados consiguió escalar la montaña y detener una mula que cruzaba la carretera, lo que le permitió comunicarse para pedir auxilio: “Por medio del grupo de WhatsApp indicaron que se había presentado un accidente. Por ahí nos enteramos varias de las familias”, relató a La FM Diana Arroyave, madre de Miguel Ángel Carvajal.

Unidades de emergencia llegaron al
Unidades de emergencia llegaron al lugar para socorrer a los heridos - crédito X

A medida que las noticias comenzaron a llegar, el desconcierto inicial dio paso al temor. John Carvajal, padre de Miguel Ángel, recordó la angustia cuando dejó de recibir información: “Ellos venían de Tolú para Bello. Estaba proyectado que llegaran tipo cuatro, cinco de la mañana. Yo, desde las tres, estaba pendiente… y llegó un punto en el que nadie más reportó”.

El propio Miguel Ángel, desde la cama del hospital y tras sobrevivir con lesiones, reconstruyó ante su madre los instantes del siniestro: “Él dice que estaba medio dormido cuando sintió que caían y quedó dentro del bus. Sintió como agua y se salió”, detalló Diana Arroyave.

El adolescente tuvo la fuerza para trepar la ladera hasta la vía principal con heridas en el brazo y golpes en el rostro, y aunque logró ponerse a salvo, la tragedia se hizo palpable al reconocer a sus compañeros caídos en el lugar: “Él sabe que los compañeritos, inclusive la mejor amiga, falleció. Él la vio viva. Él dice que ella no tenía nada… Él está pasmado”, expresó Diana en la emisora mencionada.

En el vehículo viajarían estudiantes
En el vehículo viajarían estudiantes que regresaban de una excursión - crédito X

El agradecimiento a los rescatistas surgió naturalmente entre quienes aún cuentan con sus hijos. Así lo expresó Diana Arroyave: “Agradecida porque, dada la magnitud de lo que pasó, siento que somos afortunados los papás que quedamos con los niños con vida”.

Un sentimiento que comparte John Carvajal, quien resumió la importancia de la segunda oportunidad otorgada: “Claro, es mi único hijo. Es la vida de uno. Eso pasó. Pero está esa esperanza de que se va a recuperar, de que va a ser fuerte”.

No todos los hogares recibieron noticias alentadoras. La familia de Mariana Upegui, de dieciséis años y recientemente admitida en la Universidad de Antioquia, afrontó una pérdida irreparable. María Alejandra Ospina, tía de Mariana, evocó el dolor compartido: “Y duele mucho porque no es solo mi niña, son 16 niños más que también se fueron. Y eso pesa, eso pesa mucho, mucho. Alguien tiene que responder por todo esto, por el amor de Dios”.

Temas Relacionados

Accidente bus escolarEgresados del Liceo AntioqueñoLiceo AntioqueñoMunicipio de SegoviaTestimonio familiasAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

La cantante colombiana renovó su apariencia con un corte a la altura del cuello y explicó que busca cuidar la salud de su cabello y estimular su crecimiento durante una etapa de bienestar personal

Karol G sorprendió con drástico

Procuraduría avaló solicitud de detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd

El delegado del Ministerio Publicó avaló la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación contra los exministros del Gobierno Petro

Procuraduría avaló solicitud de detención

Héctor Olimpo ya no aspirará a la Presidencia en 2026: renunció a su candidatura y ahora le apostará al Congreso

El precandidato presidencial ya había presentado las firmas ante la Registraduría para su inscripción, pero ahora reemplazará la vacante que dejó su hermana, Karina Espinosa, en el senado por el Partido Liberal

Héctor Olimpo ya no aspirará

Delegación del Gobierno en los diálogos de paz con ELN rechazó el paro armado anunciado por esa guerrilla: “Carece de todo sentido”

El organismo ha advertido que la imposición de restricciones por parte del grupo armado puede agravar la situación humanitaria, incrementando el desabastecimiento y el riesgo de desplazamientos en zonas vulnerables del país

Delegación del Gobierno en los

Daniel Quintero recibe aval de Aico para buscar la Presidencia en 2026

Pasto se convirtió en el escenario donde el movimiento Partido de Autoridades Indígenas de Colombia le otorgó su aval al controvertido exalcalde de Medellín

Daniel Quintero recibe aval de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió con drástico

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

Exesposa de Mario Alberto Yepes reveló detalles de su divorcio del excapitán de la selección Colombia: “Tenía que ser así”

Marulito Vlogs, reconocido creador de contenido, asegura que le están haciendo brujería: “Es real, existe”

Lina Tejeiro habló de la muerte de su perro, Romeo, y conmovió a sus seguidores: “Se fue un pedacito de mí”

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Deportes

Colombianos sorprenden por la cantidad

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos

Palmeiras es tetracampeón del campeonato Paulista femenino con cuatro colombianas en su plantilla

Presidente de Deportivo Pereira incumplió órdenes de la Superintendencia de Sociedades: deberá pagar millonaria multa

Fernando Gaviria recibió dura condena por conducir borracho en Mónaco: “Usted es un peligro público”

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”