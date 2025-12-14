Salario mínimo de 2026: los trabajadores dieron las razones para solicitar su aumento, pero dejarían al país sin empresas

Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que "trabajadoras y trabajadores consideramos que un aumento de dos dígitos, estipulado en un 16%, es un acto de dignidad y una medida necesaria para seguir reduciendo la desigualdad en Colombia" - crédito CUT

El proceso de negociación para definir el aumento del salario mínimo 2026 en Colombia entra en su fase decisiva, con posiciones aún distantes entre los principales actores. La fecha primera límite para alcanzar un acuerdo es el 15 de diciembre de 2025, día en el que también se desarrollará una audiencia pública en Bogotá para discutir el asunto. Mientras los sindicatos proponen un aumento del 16%, los empresarios plantean un 7,21% y el Gobierno de Colombia sugiere un posible incremento del 11%. La importancia de este acuerdo radica en su impacto directo sobre millones de trabajadores y sus familias, así como en la economía nacional.

Y es que la subida del sueldo se negocia cada año entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, en un proceso que refleja las tensiones sobre el poder adquisitivo, la desigualdad y las políticas laborales. Para 2026, la propuesta de los sindicatos busca llevar el salario mínimo mensual a $1.651.260 y el auxilio de transporte a $232.000. Por su parte, la propuesta empresarial situaría el salario mínimo en $1.526.134 y el auxilio de transporte en $214.420. Mientras que el Gobierno, sin presentar una cifra definitiva, sugirió una cifra que lo que ubicaría la remuneración en torno a $1.580.085.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La negociación se desarrolla teniendo en cuenta que la inflación de noviembre cerró en 5,30%, según el Dane, y está proyectada en 5,15% para el cierre de 2025, así como un bajo crecimiento de la productividad laboral. Si no se logra un acuerdo el 15 de diciembre, el Gobierno tiene la facultad de fijar el aumento por decreto, lo que añade presión a las partes para alcanzar una concertación.

La reunión del 9 de diciembre, de la mesa de concertación, duró seis horas - crédito Ministerio del Trabajo

A un día de la nueva sesión, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, dijo que hay dos razones para la propuesta de dos dígitos en el incremento del salario mínimo:

Altísimos niveles de desigualdad: Colombia tiene el vergonzoso y deshonroso tercer lugar en el ranking mundial de la desigualdad.

Brecha entre trabajadores y el salario: según un estudio de la OIT, hay muchas diferencias entre el salario mínimo que hoy reciben los trabajadores colombianos y el salario mínimo vital, es decir, aquel que corresponde a la obtención de la canasta básica familiar de un trabajador y dice que es del 50%.

Para el líder sindical, “este incremento pedido por los trabajadores de dos dígitos en un 16%, es la mejor respuesta a esas propuestas chichipatas que siempre han hecho los empresarios y que definitivamente es el que explica la alta brecha que existe en materia de salario mínimo hoy en Colombia”.

Acuerdo responsable: “Sin empresas, no hay empleo”

Sobre la negociación. la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dijo que Colombia necesita un acuerdo responsable.

“Sin empresas, no hay empleo y sin empleo, no hay poder adquisitivo que proteger. El panorama, sin lugar a duda es retador, pero hay espacio para un acuerdo si nos ceñimos a la ley, que el salario mínimo se defina con base en la inflación observada, la productividad en un diálogo serio entre el Gobierno, trabajadores y empresarios”, dijo la líder gremial.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, anotó que el país necesita un acuerdo responsable para el aumento del salario mínimo. "Sin #empresas, no hay empleo y sin empleo, no hay poder adquisitivo que proteger", dijo - crédito @mclacouture/X

Según ella, es cierto que el empleo no se desplomó en los últimos años (la tasa de desempleo cerró octubre en 8,2%, según el Dane), pero los aumentos salariales por encima de la productividad presionaron a la informalidad y esa cuerda no se puede seguir tensionando. Por eso, insiste en un consenso equilibrado que proteja el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Crecimiento económico en peligro

Puntualizó Lacouture en que se está poniendo en peligro el crecimiento económico del país y por eso desde AmCham Colombia precisan que aunque hay señales de recuperación y proyecciones de crecimiento cercano al 2,8% no se puede caer en la ilusión de solidez garantizada en el mediano plazo.

“Si el aumento del salario mínimo no se maneja con prudencia, se pone en riesgo justamente esa recuperación y la generación de empleo formal que el país necesita”, finalizó la empresaria.

La informalidad laboral en Colombia supera el 50% - crédito Dane

En lo que tiene que ver el Gobierno nacional, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó en la voluntad de concertación y la flexibilidad de las posiciones. Afirmó que “no hemos querido presentar propuestas concretas, pero queremos informar que ambas partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo”. De paso, resaltó que “ni el 7,21% ni el 16% son posiciones rígidas. Son puntos de partida para buscar un acuerdo que ojalá podamos entregar al país”.

Según el funcionario, el Gobierno no definió todavía una cifra específica para el ajuste, pero el objetivo es facilitar un acercamiento entre las partes y definir el aumento a través de la mesa de concertación.

Audiencia pública “Hablemos de salario mínimo 2026 en Colombia”

Ante la tensión de la situación, el 15 de diciembre se tiene previsto desarrollar la audiencia pública “Hablemos de salario mínimo 2026 en Colombia” en la Universidad Nacional. El evento, organizado por el Ministerio del Trabajo, se desarrollará en modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de ciudadanos, organizaciones y delegaciones interesadas. La convocatoria destaca la importancia de la participación ciudadana para fortalecer el diálogo social y la toma de decisiones laborales en el país.

Ese mismo día, a las 3:00 p. m., se tiene prevista una rueda de prensa para informar sobre los avances y resultados de la jornada.