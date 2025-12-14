Resultados Lotería de Boyacá 13 de diciembre: ganadores del premio mayor de $15.000 millones y 60 secos millonarios

Los números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá de este 13 de diciembre fueron anunciados por el gobierno del departamento. Como cada sábado la organización dio a conocer las combinaciones de los diferentes premios que ofrece este juego.
En este sorteo participas hasta por 15.000.000.000 pesos colombianos, siendo éste último el más difícil de conseguir.
Resultados de Lotería de Boyacá
Fecha: sábado 13 de diciembre de 2025.
Sorteo: 4602
Premio mayor de 15.000 Millones:
- 4427 Serie 150
Lanzamiento adicional:
- 751 711 PIN 1
Seco de $1.000 Millones:
- 3092 Serie 049
Seco de $400 Millones:
- 5126 Serie 326
Seco de $300 Millones:
- 9961 Serie 460
Seco de $100 Millones:
- 9732 Serie 125
Secos de $50 Millones:
- 4281 Serie 174
- 4669 Serie 138
- 8650 Serie 071
- 2691 Serie 010
Secos de $20 Millones:
- 5108 Serie 243
- 1239 Serie 176
- 7745 Serie 388
- 5714 Serie 220
- 8189 Serie 409
- 5389 Serie 192
- 5762 Serie 402
- 2957 Serie 412
- 7128 Serie 087
- 9268 Serie 034
- 7635 Serie 450
- 5802 Serie 441
- 7680 Serie 428
- 8127 Serie 159
- 9162 Serie 168
Secos de $10 Millones:
- 0019 Serie 469
- 0031 Serie 198
- 0210 Serie 067
- 0240 Serie 335
- 0302 Serie 425
- 0618 Serie 345
- 1661 Serie 141
- 1686 Serie 460
- 1716 Serie 145
- 1895 Serie 215
- 2641 Serie 284
- 2969 Serie 128
- 3107 Serie 433
- 3428 Serie 040
- 3770 Serie 141
- 3774 Serie 373
- 3883 Serie 461
- 4513 Serie 364
- 4885 Serie 139
- 5492 Serie 039
- 5640 Serie 279
- 6085 Serie 035
- 6182 Serie 111
- 7156 Serie 434
- 7304 Serie 341
- 7322 Serie 408
- 7401 Serie 381
- 7532 Serie 269
- 7746 Serie 421
- 8029 Serie 178
- 8257 Serie 100
- 8345 Serie 349
- 8473 Serie 363
- 8676 Serie 052
- 8781 Serie 284
- 8918 Serie 338
¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?
Para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá, debes presentar diferentes documentos según el valor del premio:
Para premios inferiores a 40 UVT, solo necesitas presentar el tiquete o premio original junto con tu documento de identidad para recibir el premio de inmediato.Para premios iguales o superiores a 40 UVT (aproximadamente desde $2.390.352 para 2025), debes completar el formulario RCO-01 para el cobro de premios, estampar tu huella y adjuntar copia del RUT y del documento de identidad.Para premios que superen 140 UVT o más de 10 millones de pesos, el cobro debe realizarse en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja, donde además tendrás que presentar el tiquete original, documento de identidad, copia del RUT y una certificación bancaria reciente (emitida en los últimos 30 días).
El pago se realiza generalmente mediante transferencia electrónica y suele completarse en un plazo que puede variar pero no suele exceder un mes desde la recepción de los documentos. Para premios en especie, como bonos o electrodomésticos, el trámite se hace directamente en la Lotería.
Cómo jugar la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.
Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.
Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.
El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.