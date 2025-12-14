Resultados Lotería de Boyacá 13 de diciembre: ganadores del premio mayor de $15.000 millones y 60 secos millonarios

La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios (Jesús Avilés/Infobae)

Los números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá de este 13 de diciembre fueron anunciados por el gobierno del departamento. Como cada sábado la organización dio a conocer las combinaciones de los diferentes premios que ofrece este juego.

En este sorteo participas hasta por 15.000.000.000 pesos colombianos, siendo éste último el más difícil de conseguir.

Resultados de Lotería de Boyacá

Fecha: sábado 13 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4602

Premio mayor de 15.000 Millones:

4427 Serie 150

Lanzamiento adicional:

751 711 PIN 1

Seco de $1.000 Millones:

3092 Serie 049

Seco de $400 Millones:

5126 Serie 326

Seco de $300 Millones:

9961 Serie 460

Seco de $100 Millones:

9732 Serie 125

Secos de $50 Millones:

4281 Serie 174

4669 Serie 138

8650 Serie 071

2691 Serie 010

Secos de $20 Millones:

5108 Serie 243

1239 Serie 176

7745 Serie 388

5714 Serie 220

8189 Serie 409

5389 Serie 192

5762 Serie 402

2957 Serie 412

7128 Serie 087

9268 Serie 034

7635 Serie 450

5802 Serie 441

7680 Serie 428

8127 Serie 159

9162 Serie 168

Secos de $10 Millones:

0019 Serie 469

0031 Serie 198

0210 Serie 067

0240 Serie 335

0302 Serie 425

0618 Serie 345

1661 Serie 141

1686 Serie 460

1716 Serie 145

1895 Serie 215

2641 Serie 284

2969 Serie 128

3107 Serie 433

3428 Serie 040

3770 Serie 141

3774 Serie 373

3883 Serie 461

4513 Serie 364

4885 Serie 139

5492 Serie 039

5640 Serie 279

6085 Serie 035

6182 Serie 111

7156 Serie 434

7304 Serie 341

7322 Serie 408

7401 Serie 381

7532 Serie 269

7746 Serie 421

8029 Serie 178

8257 Serie 100

8345 Serie 349

8473 Serie 363

8676 Serie 052

8781 Serie 284

8918 Serie 338

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

Para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá, debes presentar diferentes documentos según el valor del premio:

Para premios inferiores a 40 UVT, solo necesitas presentar el tiquete o premio original junto con tu documento de identidad para recibir el premio de inmediato.Para premios iguales o superiores a 40 UVT (aproximadamente desde $2.390.352 para 2025), debes completar el formulario RCO-01 para el cobro de premios, estampar tu huella y adjuntar copia del RUT y del documento de identidad.Para premios que superen 140 UVT o más de 10 millones de pesos, el cobro debe realizarse en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja, donde además tendrás que presentar el tiquete original, documento de identidad, copia del RUT y una certificación bancaria reciente (emitida en los últimos 30 días).

El pago se realiza generalmente mediante transferencia electrónica y suele completarse en un plazo que puede variar pero no suele exceder un mes desde la recepción de los documentos. Para premios en especie, como bonos o electrodomésticos, el trámite se hace directamente en la Lotería.

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo jugar la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.