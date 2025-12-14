Reportan el cierre de una vía en el Cesar tras hallazgo de un tractocamión con posible carga explosiva: autoridades investigan

La vía que conecta el municipio de Pelaya, en el departamento de Cesar, con el interior del país permanece bloqueada por motivos de seguridad. La intervención responde al hallazgo de un tractocamión que habría sido abandonado en la carretera con cilindros explosivos sospechosos en su interior.
Unidades especializadas del Ejército y la Policía Nacional desplegaron un operativo en la zona para asegurar el área y descartar cualquier riesgo para la población civil y los viajeros habituales. Autoridades mantienen restringido el paso vehicular mientras se desarrolla la inspección del vehículo y se determina el procedimiento a seguir.
Noticia en desarrollo...
Más Noticias
Una mujer de cabello “rojo” habría estado involucrada en la muerte de menores por talio: sería una allegada de Zulma Guzmán
La empresaria es señalada de haber coordinado la entrega de frambuesas contaminadas en la casa de una de las víctimas. La otra persona implicada habría monitoreado el envío de las frutas
Así avanzan el RegioTram y la ampliación de TransMilenio a Cundinamarca: los proyectos clave para mejorar la movilidad en la región
Innovaciones tecnológicas, reducción de tiempos de viaje y mejoras en la calidad urbana abren un panorama diferente para quienes transitan por estos corredores
Estas son las películas que están de moda en Prime Video Colombia este día
En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones
Aumento del salario mínimo de 2026 que buscan los trabajadores sería imposible: “A la final, la ganancia no es tanta”
María Elena Ospina, presidenta de Acopi, habló con Infobae Colombia y advirtió sobre el riesgo de aumentos desmedidos y la necesidad de considerar el impacto en la formalización y el empleo
A recoger agua en Bogotá: esta es la lista de barrios que no tendrán servicio hasta por 27 horas del 15 al 18 de diciembre
Diversos sectores urbanos enfrentarán cortes planificados mientras se desarrollan labores para prevenir daños y asegurar la continuidad del abastecimiento
MÁS NOTICIAS