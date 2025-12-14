Colombia

Reportan el cierre de una vía en el Cesar tras hallazgo de un tractocamión con posible carga explosiva: autoridades investigan

Unidades especializadas del Ejército y la Policía Nacional acordonaron el sector luego del hallazgo de un camión con presuntos explosivos, como medida preventiva para proteger a la población

El hallazgo de un tractocamión
El hallazgo de un tractocamión con cilindros explosivos bloquea la vía principal entre Pelaya y el interior del país

La vía que conecta el municipio de Pelaya, en el departamento de Cesar, con el interior del país permanece bloqueada por motivos de seguridad. La intervención responde al hallazgo de un tractocamión que habría sido abandonado en la carretera con cilindros explosivos sospechosos en su interior.

Unidades especializadas del Ejército y la Policía Nacional desplegaron un operativo en la zona para asegurar el área y descartar cualquier riesgo para la población civil y los viajeros habituales. Autoridades mantienen restringido el paso vehicular mientras se desarrolla la inspección del vehículo y se determina el procedimiento a seguir.

Noticia en desarrollo...

