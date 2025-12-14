Operativo policial propinó duro golpe a banda La Inmaculada: tres capturados en Tuluá encargados de extorsionar y vender drogas

Operativo policial propinó duro golpe a banda La Inmaculada: tres capturados en Tuluá - crédito Policía Nacional

El operativo del Gaula de la Policía Valle en el municipio de Tuluá significó un avance relevante en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en la región, al lograr la captura de integrantes clave del Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) La Inmaculada.

Según informó la Policía Nacional, esta acción busca frenar la ola de intimidaciones y ataques que venían afectando de manera directa a comerciantes locales, especialmente a propietarios de fruver y negocios dedicados al comercio de cárnicos, que eran objeto de exigencias económicas ilegales y amenazas violentas.

Durante el procedimiento, el cuerpo policial incautó un arma de fuego, una granada de fragmentación, dos granadas calibre 40 milímetros y cinco cartuchos calibre 9 milímetros, así como un kilogramo de marihuana y 300 gramos de tusi. Estos elementos, considerados de alto riesgo para la seguridad ciudadana, evidencian la capacidad violenta de la estructura criminal, según detalló la Policía Nacional. Las autoridades atribuyen a los capturados la distribución de panfletos intimidatorios en la galería central de Tuluá y en el sector del comercio de cárnicos, lo que generó temor entre comerciantes y habitantes.

Los detenidos fueron identificados como alias Guaya, Chicano y Pulga Arrecha, que estarían vinculados con las operaciones criminales del grupo - crédito @GaulaMilitares/X

El operativo, ejecutado de manera conjunta entre el Gaula, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), incluyó dos diligencias de registro y allanamiento en inmuebles que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados por miembros de La Inmaculada para coordinar actividades ilícitas. En estas acciones fueron capturados alias Guaya, señalado como sicario de la organización, y alias Chicano. También fue aprehendido alias Pulga Arrecha, que estaría vinculado con las operaciones criminales del grupo.

La investigación policial sostiene que los ataques a establecimientos comerciales, en particular mediante el uso de artefactos incendiarios, formaban parte de los mecanismos de presión empleados por la organización para forzar el pago de extorsiones. La Policía Nacional subrayó que estos hechos no solo afectaron la economía local, también incrementaron la percepción de inseguridad entre los habitantes de Tuluá.

La institución reiteró su compromiso de continuar con acciones investigativas y operativas orientadas a debilitar las estructuras delincuenciales y mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través de las líneas habilitadas.

Extradición a Estados Unidos para el líder de la banda La Inmaculada

Piden a la Corte Suprema de Justicia rechazar tutela para frenar la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico - crédito Fiscalía

El proceso de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá y señalado cabecilla de la organización criminal La Inmaculada, enfrenta un nuevo capítulo tras la acción de tutela presentada por el propio Marín Silva para frenar su entrega a Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas lo requieren para que responda por tres delitos vinculados con el narcotráfico, mientras que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, autorizó formalmente su extradición.

En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable a la extradición de Marín Silva. Según el propio acusado, este aval habría vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, motivo por el cual recurrió a la tutela con el objetivo de que se revoque la decisión de la Corte.

No obstante, el magistrado Gerson Chaverra, que integró la Sala y fue responsable de la ponencia que derivó en el concepto favorable, solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante. Chaverra argumentó que la acción de tutela carece de fundamento, ya que, en su criterio, no existió vulneración de derechos y respaldó la decisión adoptada en noviembre, que dio luz verde a la entrega de Marín Silva a las autoridades estadounidenses.

“El concepto de extradición emitido por esta Corporación, como lo deja entrever las consideraciones que lo soportan, se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que, descarta, la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva. Consecuente con lo indicado, la protección constitucional solicitada por el accionante no tiene vocación de prosperidad”, se lee en el documento.

Alias Pipe Tuluá será extraditado a Estados Unidos - crédito Redes sociales/X

El documento firmado por el presidente Gustavo Petro establece de manera explícita: “Conceder la extradición el ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”. Esta resolución se suma al concepto de la Corte Suprema, que, según el magistrado Chaverra, “se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que, descarta, la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva”.