María Fernanda Cabal cuestionó a Gustavo Petro por cilindros con insignias del ELN en la vía Cúcuta-Pamplona: “Los premian”

En la mañana del domingo 14 de diciembre de 2025, hallaron cilindros con imágenes relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que conecta Cúcuta con el municipio de Pamplona, Norte de Santander.

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, la senadora de oposición aseguró que el Gobierno no ha hecho nada por la paz de Colombia.

Según María Fernanda Cabal, el presidente Gustavo Petro ha hecho más por la paz de las guerrillas, debido a que, según ella, los nombran gestores de paz como una forma de premiarlos.

“Petro, ¿no era que en 3 meses acababa con el ELN? Van 3 años y 4 meses de gobierno y no ha hecho nada por la paz de los colombianos. Eso sí por la paz de las guerrillas mucho, porque no los persiguen, los premian convirtiéndolos en gestores de paz (sic)“, expresó María Fernanda Cabal en su red social.

En otra publicación, la senadora y precandidato del Centro Democrático cuestionó el paro armado anunciado por el ELN.

Según María Fernanda Cabal, el presidente Gustavo Petro “les dio legitimidad, recursos y territorio”.

“Los terroristas del ELN vuelven a amenazar al país con un paro armado, mientras millones de colombianos temen salir a las calles en plena Navidad. Esta es la realidad de un “desgobierno” que disfrazó de paz su rendición ante el terrorismo y actuó con complicidad. Petro les dio legitimidad, recursos y territorio", señaló la congresista de oposición.

Por tal motivo, señaló que en 2026 recuperarán la seguridad y el control en todo el territorio nacional.

“En 2026 vamos a poner orden en la casa. El Estado no se arrodilla: se hace respetar. Recuperaremos el control, la seguridad y la libertad para todos los colombianos”, aseveró María Fernanda Cabal.

Detalles de lo ocurrido

Durante la mañana del 14 de diciembre de 2025 se registró el cierre completo de la carretera entre Cúcuta y Pamplona, en Norte de Santander, después del hallazgo de dos cilindros marcados con insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los artefactos fueron ubicados en los dos sentidos de circulación en el sector conocido como El Descanso, lo que forzó la suspensión total del tráfico vehicular y peatonal en la zona.

Equipos especializados se desplazaron hasta el lugar con el propósito de verificar si los cilindros contenían explosivos y organizar una posible detonación controlada. Mientras se realizaban estas labores, las autoridades mantuvieron cerrado el paso para evitar riesgos a la población.

El clima de tensión aumentó en toda la región desde tempranas horas, motivado por la declaración de un paro armado de 72 horas por parte del ELN.

Desde las 6:00 a. m., la organización armada realizó acciones que incluyeron bloqueos de vías, advertencias de artefactos explosivos y atentados en varios puntos del departamento. Las autoridades respondieron desplegando expertos en desactivación de explosivos y patrullas para prevenir nuevos incidentes.

En otro punto de la región, sobre la vía Cúcuta–Sardinata, obstrucciones generadas por la caída de un árbol y la aparición de un paquete con mensajes del ELN interrumpieron parcialmente la circulación. Las fuerzas de seguridad recomendaron a los viajeros no detenerse ni manipular objetos extraños.

El conflicto se intensificó en Puerto Santander, frontera con Venezuela, por un ataque armado en la estación de policía del municipio.

Según el comandante de la Regional Quinta, brigadier William Quintero, el enfrentamiento se extendió durante unos 20 minutos.

Aunque no se reportaron bajas entre los agentes, una persona ajena a las autoridades, conductor de una ambulancia, perdió la vida tras recibir disparos cerca del lugar.