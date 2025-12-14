Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó a Gustavo Petro por cilindros con insignias del ELN en la vía Cúcuta-Pamplona: “Los premian”

Los artefactos fueron ubicados en el sector conocido como El Descanso, en Norte de Santander, motivo por el cual las autoridades atendieron la situación

Guardar
María Fernanda Cabal, senadora y
María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

En la mañana del domingo 14 de diciembre de 2025, hallaron cilindros con imágenes relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que conecta Cúcuta con el municipio de Pamplona, Norte de Santander.

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, la senadora de oposición aseguró que el Gobierno no ha hecho nada por la paz de Colombia.

Según María Fernanda Cabal, el presidente Gustavo Petro ha hecho más por la paz de las guerrillas, debido a que, según ella, los nombran gestores de paz como una forma de premiarlos.

“Petro, ¿no era que en 3 meses acababa con el ELN? Van 3 años y 4 meses de gobierno y no ha hecho nada por la paz de los colombianos. Eso sí por la paz de las guerrillas mucho, porque no los persiguen, los premian convirtiéndolos en gestores de paz (sic)“, expresó María Fernanda Cabal en su red social.

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que el presidente Gustavo Petro ha hecho más por la paz de las guerrillas que por la paz de Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

En otra publicación, la senadora y precandidato del Centro Democrático cuestionó el paro armado anunciado por el ELN.

Según María Fernanda Cabal, el presidente Gustavo Petro “les dio legitimidad, recursos y territorio”.

“Los terroristas del ELN vuelven a amenazar al país con un paro armado, mientras millones de colombianos temen salir a las calles en plena Navidad. Esta es la realidad de un “desgobierno” que disfrazó de paz su rendición ante el terrorismo y actuó con complicidad. Petro les dio legitimidad, recursos y territorio", señaló la congresista de oposición.

Por tal motivo, señaló que en 2026 recuperarán la seguridad y el control en todo el territorio nacional.

“En 2026 vamos a poner orden en la casa. El Estado no se arrodilla: se hace respetar. Recuperaremos el control, la seguridad y la libertad para todos los colombianos”, aseveró María Fernanda Cabal.

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que el presidente Gustavo Petro “les dio legitimidad, recursos y territorio” al ELN - crédito @MariaFdaCabal/X

Detalles de lo ocurrido

Durante la mañana del 14 de diciembre de 2025 se registró el cierre completo de la carretera entre Cúcuta y Pamplona, en Norte de Santander, después del hallazgo de dos cilindros marcados con insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los artefactos fueron ubicados en los dos sentidos de circulación en el sector conocido como El Descanso, lo que forzó la suspensión total del tráfico vehicular y peatonal en la zona.

Equipos especializados se desplazaron hasta el lugar con el propósito de verificar si los cilindros contenían explosivos y organizar una posible detonación controlada. Mientras se realizaban estas labores, las autoridades mantuvieron cerrado el paso para evitar riesgos a la población.

El clima de tensión aumentó en toda la región desde tempranas horas, motivado por la declaración de un paro armado de 72 horas por parte del ELN.

Desde las 6:00 a. m., la organización armada realizó acciones que incluyeron bloqueos de vías, advertencias de artefactos explosivos y atentados en varios puntos del departamento. Las autoridades respondieron desplegando expertos en desactivación de explosivos y patrullas para prevenir nuevos incidentes.

El cierre total de la
El cierre total de la vía Cúcuta-Pamplona afectó la movilidad en el Norte de Santander tras la aparición de cilindros explosivos - crédito Redes sociales

En otro punto de la región, sobre la vía Cúcuta–Sardinata, obstrucciones generadas por la caída de un árbol y la aparición de un paquete con mensajes del ELN interrumpieron parcialmente la circulación. Las fuerzas de seguridad recomendaron a los viajeros no detenerse ni manipular objetos extraños.

El conflicto se intensificó en Puerto Santander, frontera con Venezuela, por un ataque armado en la estación de policía del municipio.

Según el comandante de la Regional Quinta, brigadier William Quintero, el enfrentamiento se extendió durante unos 20 minutos.

Aunque no se reportaron bajas entre los agentes, una persona ajena a las autoridades, conductor de una ambulancia, perdió la vida tras recibir disparos cerca del lugar.

Temas Relacionados

ELNMaría Fernanda CabalGustavo PetroCúcuta-PamplonaParo armado ELNAtentando ELNColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro le respondió a José Antonio Ocampo por su análisis de la economía colombiana en 2025: “Olvidó dos hechos”

El mandatario destacó que varias de sus decisiones han impulsado el empleo en la industria y la agricultura, aunque reiteró sus críticas al Congreso por el archivo de la reforma tributaria

Gustavo Petro le respondió a

Murió el perro de Lina Tejeiro y la actriz lamentó su pérdida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

A través de su cuenta de Instagram, la llanera dejó unas sentidas palabras para la mascota que la acompañó por más de 8 años según contó

Murió el perro de Lina

El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

Las redes sociales comentaron sobre la unión de estos dos personajes, por lo que se especula que el personaje interpretado por Ana María Orozco tendría una aparición especial en un video del reguetonero

El insólito encuentro de Betty,

José Manuel Restrepo habló del hundimiento de la reforma tributaria del Gobierno Petro: “La burocracia no crea riqueza sostenible”

Las declaraciones del exministro de Hacienda subrayan la importancia de contar con reglas claras y empresas sólidas para evitar el estancamiento económico y la dependencia del empleo público

José Manuel Restrepo habló del

Policía recuperó ganado que había sido robado en Caquetá: fueron encontrados en un frigorífico de Bogotá

La investigación policial detalla que los bovinos raptados en el sur de Colombia estaban avaluados en más de 200 millones de pesos

Policía recuperó ganado que había
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Murió el perro de Lina

Murió el perro de Lina Tejeiro y la actriz lamentó su pérdida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

Estos fueron los 17 invitados que tuvo J Balvin en su concierto en Bogotá: “Directo a la nostalgia”

J Balvin reveló que durante su concierto en Medellín sufrió un infarto: “El médico me dijo, perro se va a morir o qué”

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

Deportes

Deportivo Cali concretará el regreso

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos

Atlético Nacional lanzó su camiseta de local para el 2026, con homenaje al título de la segunda Copa Libertadores

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”