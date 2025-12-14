Colombia

Fuerte accidente en vías de Antioquia: bus con al menos 40 pasajeros cayó al vacío en la vía entre Segovia y Remedios

Según las versiones preliminares, el automotor trasladaba a un grupo de jóvenes que iban de excursión cuando se salió de la vía por causas aún desconocidas

Guardar
El accidente ocurrió en horas
El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia - crédito red social X

Organismos de socorro atienden una fuerte emergencia provocada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, después de que un vehículo de servicio público perdiera el control en horas de la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Según la información conocida hasta el momento, el hecho se habría presentado en el sector conocido como Fraguas cuando un bus con al menos 40 pasajeros cayó al vacío en circunstancias aún desconocidas.

Todo parece indicar que el automotor trasladaba a un grupo de jóvenes que se encontraban en una excursión, aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento se desconoce el balance oficial emitido por los organismos de socorro, aunque se habla de un saldo preliminar de al menos una persona fallecida y más de una decena de heridos.

En el vehículo viajarían estudiantes
En el vehículo viajarían estudiantes que regresaban de una excursión - crédito X

Una vez se conoció del siniestro vial, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de los municipios de Segovia y Remedios fueron trasladadas hasta ese punto, además de vehículos de emergencia y unos más especializados en rescate.

Sin embargo, según información conocida por medios locales del departamento, el automotor quedó ubicado en una zona de difícil acceso, por lo que los socorristas han debido aplicar maniobras especializadas para rescatar a la totalidad de los heridos.

Asimismo, información no oficial indica que en el autobús se movilizaba un grupo de estudiantes que viajaron en días anteriores a Coveñas y ya se encontraban de regreso a la ciudad de Medellín.

Adicionalmente, con el paso de las horas se han conocido nuevas publicaciones de usuarios en redes que reportaron el hecho. Incluso, material que circula en la red indicaría que algunos de los jóvenes tuvieron que ser trasladados a centros médicos de Segovia en vehículos particulares ante la poca disponibilidad de ambulancias en zona rural.

Unidades de emergencia llegaron al
Unidades de emergencia llegaron al lugar para socorrer a los heridos - crédito X

Se espera que en los próximos minutos las autoridades departamentales emitan un comunicado oficial con el balance de heridos y personas fallecidas durante la mañana del domingo.

Sin embargo, se sabe en el lugar de los hechos se encuentran expertos identificando las posibles causas del siniestro, entre las que toman fuerza posibles fallas mecánicas del vehículo; un posible microsueño del conductor o, incluso, alguna afectación en la vía que causó el descarrilamiento.

“Guerra de bengalas” en Remedios, Antioquia, terminó con tres menores sancionadas

Una serie de disturbios con bengalas durante la celebración del Día de Velitas en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Remedios (Antioquia), dejó como saldo una mujer con quemaduras de segundo grado y generó alarma entre las autoridades y la comunidad.

La Policía de Antioquia respondió al incidente con una campaña pedagógica para prevenir el uso de pólvora, involucrando a las tres jóvenes sancionadas en actividades de concientización sobre los riesgos físicos y legales de la pirotecnia. Las implicadas grabaron un video difundido por la alcaldía de Remedios, donde expresaron su arrepentimiento y reflexionaron sobre las consecuencias de sus actos.

El video se hizo viral por la pelea de jóvenes con bengalas - crédito @pasa_enbogota / Instagram

“Ese día pensamos que solo era una forma de celebrar. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias y en que esto podría afectar a otras personas”, afirmó una de las jóvenes.

Otra participante reconoció: “Cuando llegó la sanción, entendimos que lo que hicimos estaba mal, no solo por la multa, sino porque pusimos en riesgo a pequeños niños, mascotas y a nosotros mismos”.

El hecho ocurrió el domingo 7 de diciembre, cuando videos de testigos y cámaras de seguridad captaron a varios jóvenes enfrentándose con bengalas y voladores en la vía pública. Durante el enfrentamiento, una bengala ingresó a un local comercial y explotó en la pierna de una mujer sentada, provocando una densa columna de humo. Tres personas, entre ellas dos niños menores de cuatro años, se encontraban en el lugar; los menores resultaron ilesos físicamente, aunque sufrieron afectaciones emocionales, según reportó la secretaria de Salud local, Anamelia Ángel Londoño

Los menores resultaron ilesos físicamente, pero se vieron afectados emocionalmente y en las grabaciones se les escucha llorar por el susto”, señaló la funcionaria en diálogo con TeleAntioquia

La gobernación de Antioquia, encabezada por Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien aportara información sobre los responsables. Horas después, la Policía identificó a tres mujeres implicadas, que recibieron sanciones y participaron en acciones de reparación social.

El comandante departamental, coronel Óscar Rico, detalló que se les impuso un comparendo de convivencia y se les vinculó a campañas preventivas para socializar el no uso de la pólvora.

