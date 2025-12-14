Cristian Fernando Portilla fue elegido alcalde de Bucaramanga, reemplazará a Jaime Andrés Beltrán

Cristian Portilla aseguró que su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga se basa en su intención de defender la ciudad - crédito @Cportilla40/X

El abogado Cristian Fernando Portilla Pérez, de la coalición Con paso firme Bucaramanga Avanza, fue elegido alcalde de Bucaramanga; contó con el aval de varios partidos políticos, entre ellos, el Partido de la U, Cambio Radical y el Centro Democrático. De acuerdo con el boletín informativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, alcanzó 63.317 votos (45,66%), de un total de 1.391 mesas escrutadas en la jornada del 14 de diciembre de 2025.

Las elecciones atípicas se llevaron a cabo debido a la decisión que tomó el Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde, tras confirmar que incurrió en doble militancia. Pues, apoyó públicamente a candidatos de partidos distintos a Colombia Justa Libres, el partido que avaló su candidatura.

Cristian Portilla obtuvo 63.317 votos, que representan el 45,66% de la totalidad de los votos escrutados - crédito @Registraduria/X

“Más de 92.000 bumangueses votaron para que Jaime Andrés fuera alcalde, pero el Consejo de Estado, en segunda instancia, determinó que esa elección debía ser anulada”, indicó Beltrán en su momento, tras haber intentado dejar sin efectos la determinación del Consejo de Estado a través de recursos como la recusación, que fue rechazada de plano por el máximo juez de la administración pública.

El saliente mandatario local agradeció por el respaldo a sus conciudadanos y dijo que acatará la determinación del Consejo de Estado - crédito @soyjaimeandres/X

Portilla Pérez se enfrentó a un buen número de contrincantes que se sumaron a las elecciones atípicas. Estos fueron los votos que obtuvieron:

Carlos Enrique Bueno Cadena (Un Alcalde Bueno): 26.208 votos.

Edinson Fabián Oviedo Pinzón (Partido Nuevo Liberalismo): 20.640 votos.

Humberto Salazar García (Pacto Histórico): 15.299 votos.

Jhan Carlos Alvernia (Partido Liberal Colombiano): 5.148 votos.

Juan Manuel González Bustos (Partido Demócrata Colombiano): 1.482 votos.

Carlos Fernando Pérez Gelvez (Movimiento Alianza Democrática Amplia): 701 votos.

Rubén Morales Rey (Partido del Trabajo de Colombia): 475 votos.

¿Quién es Cristian Portilla?

Portilla es profesional en Derecho y maestrante de Derecho del Trabajo en la Universidad del Externado de Colombia. Ha trabajado como asesor de Jaime Andrés Beltrán, de quien heredará el cargo, y litigante. Cuenta con una firma de abogados y fue contratista del Gobierno nacional. Además, ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación, en la Contraloría General de la República y en la Rama Judicial. Ahora liderará la Alcaldía de Bucaramanga entre 2026 y 2027.

A través de su cuenta de X, el alcalde electo de la capital de Santander expresó su agradecimiento a la ciudadanía que lo respaldó en las urnas.

“Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde”, escribió en la red social.

Cristian Portilla agradeció a los votantes por elegirlo alcalde de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X

Así se vivieron las elecciones atípicas en Bucaramanga

La Registraduría Nacional emitió un comunicado informando que un total de 531.239 ciudadanos fueron habilitados para ejercer su derecho al voto durante la jornada del 14 de diciembre, de los cuales solo votaron 140.453 (26,43% de participación), según la Registraduría. Indicó que, gracias a la implementación de la autenticación biométrica, fue posible evitar casos de suplantación durante los comicios y verificar la identidad de los votantes.

“La jornada electoral se desarrolló con normalidad y los habitantes de la capital santandereana acudieron en completa calma a las urnas. La Registraduría continúa cumpliendo con la organización de procesos electorales con plenas garantías para todos”, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también entregó un balance de las votaciones atípicas y de su labor en materia de vigilancia, inspección y control electoral. “La corporación también designó delegados para la comisión escrutadora general, quienes actuarán en caso de presentarse apelaciones o desacuerdos entre los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, para declarar la elección”, detalló en un comunicado.

Testigos acreditados: 4.791

Testigos de mesas acreditados: 4.608

Testigos de comisión acreditados: 183

Resoluciones expedidas: 15