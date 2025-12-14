Colombia

Cristian Fernando Portilla fue elegido alcalde de Bucaramanga, reemplazará a Jaime Andrés Beltrán

El abogado superó a otros aspirantes como Carlos Enrique Bueno Cadena y Edinson Fabián Oviedo Pinzón, que ocuparon el segundo y tercer puesto en los resultados electorales

Guardar
Cristian Portilla aseguró que su
Cristian Portilla aseguró que su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga se basa en su intención de defender la ciudad - crédito @Cportilla40/X

El abogado Cristian Fernando Portilla Pérez, de la coalición Con paso firme Bucaramanga Avanza, fue elegido alcalde de Bucaramanga; contó con el aval de varios partidos políticos, entre ellos, el Partido de la U, Cambio Radical y el Centro Democrático. De acuerdo con el boletín informativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, alcanzó 63.317 votos (45,66%), de un total de 1.391 mesas escrutadas en la jornada del 14 de diciembre de 2025.

Las elecciones atípicas se llevaron a cabo debido a la decisión que tomó el Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde, tras confirmar que incurrió en doble militancia. Pues, apoyó públicamente a candidatos de partidos distintos a Colombia Justa Libres, el partido que avaló su candidatura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cristian Portilla obtuvo 63.317 votos,
Cristian Portilla obtuvo 63.317 votos, que representan el 45,66% de la totalidad de los votos escrutados - crédito @Registraduria/X

“Más de 92.000 bumangueses votaron para que Jaime Andrés fuera alcalde, pero el Consejo de Estado, en segunda instancia, determinó que esa elección debía ser anulada”, indicó Beltrán en su momento, tras haber intentado dejar sin efectos la determinación del Consejo de Estado a través de recursos como la recusación, que fue rechazada de plano por el máximo juez de la administración pública.

El saliente mandatario local agradeció por el respaldo a sus conciudadanos y dijo que acatará la determinación del Consejo de Estado - crédito @soyjaimeandres/X

Portilla Pérez se enfrentó a un buen número de contrincantes que se sumaron a las elecciones atípicas. Estos fueron los votos que obtuvieron:

  • Carlos Enrique Bueno Cadena (Un Alcalde Bueno): 26.208 votos.
  • Edinson Fabián Oviedo Pinzón (Partido Nuevo Liberalismo): 20.640 votos.
  • Humberto Salazar García (Pacto Histórico): 15.299 votos.
  • Jhan Carlos Alvernia (Partido Liberal Colombiano): 5.148 votos.
  • Juan Manuel González Bustos (Partido Demócrata Colombiano): 1.482 votos.
  • Carlos Fernando Pérez Gelvez (Movimiento Alianza Democrática Amplia): 701 votos.
  • Rubén Morales Rey (Partido del Trabajo de Colombia): 475 votos.

¿Quién es Cristian Portilla?

Portilla es profesional en Derecho y maestrante de Derecho del Trabajo en la Universidad del Externado de Colombia. Ha trabajado como asesor de Jaime Andrés Beltrán, de quien heredará el cargo, y litigante. Cuenta con una firma de abogados y fue contratista del Gobierno nacional. Además, ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación, en la Contraloría General de la República y en la Rama Judicial. Ahora liderará la Alcaldía de Bucaramanga entre 2026 y 2027.

A través de su cuenta de X, el alcalde electo de la capital de Santander expresó su agradecimiento a la ciudadanía que lo respaldó en las urnas.

Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde”, escribió en la red social.

Cristian Portilla agradeció a los
Cristian Portilla agradeció a los votantes por elegirlo alcalde de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X

Así se vivieron las elecciones atípicas en Bucaramanga

La Registraduría Nacional emitió un comunicado informando que un total de 531.239 ciudadanos fueron habilitados para ejercer su derecho al voto durante la jornada del 14 de diciembre, de los cuales solo votaron 140.453 (26,43% de participación), según la Registraduría. Indicó que, gracias a la implementación de la autenticación biométrica, fue posible evitar casos de suplantación durante los comicios y verificar la identidad de los votantes.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y los habitantes de la capital santandereana acudieron en completa calma a las urnas. La Registraduría continúa cumpliendo con la organización de procesos electorales con plenas garantías para todos”, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también entregó un balance de las votaciones atípicas y de su labor en materia de vigilancia, inspección y control electoral. “La corporación también designó delegados para la comisión escrutadora general, quienes actuarán en caso de presentarse apelaciones o desacuerdos entre los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, para declarar la elección”, detalló en un comunicado.

  • Testigos acreditados: 4.791
  • Testigos de mesas acreditados: 4.608
  • Testigos de comisión acreditados: 183
  • Resoluciones expedidas: 15

Temas Relacionados

Cristian Fernando PortillaAlcalde de BucaramangaElecciones atípicasElecciones BucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro, Duque, Uribe y otros políticos reaccionaron al accidente que enluta a Antioquia: “Son las malas noticias en nuestra patria”

El jefe de Estado, los exmandatarios y algunos de los aspirantes a la presidencia en los comicios del 2026 se pronunciaron frente al suceso que ocurrió en la mañana del domingo 14 de diciembre, que dejó un lamentable balance de víctimas

Petro, Duque, Uribe y otros

Salario mínimo de 2026: los trabajadores dieron las razones para solicitar su aumento, pero dejarían al país sin empresas

La puja entre sindicatos, sector privado y autoridades marca el rumbo de la negociación que definirá el ingreso básico de millones de colombianos el próximo año

Salario mínimo de 2026: los

De la Espriella propuso una coalición para conseguir mayorías en el Congreso: apoyará a quien no haya sido “cómplice de Petro y Cepeda”

El precandidato aseguró que su movimiento, Defensores de La Patria, no presentará listas propias al Congreso

De la Espriella propuso una

Cierres parciales en corredor vial de Cundinamarca durante fin de año afectará a Guaduas, Villeta, La Vega, Nocaima, entre otras zonas

Las autoridades departamentales desplegarán controles, vigilancia aérea y campañas de prevención para gestionar el aumento de vehículos en las principales carreteras durante la temporada de fin de año, priorizando la reducción de accidentes

Cierres parciales en corredor vial

Colombia está entre las mejores economías de la Ocde en 2025, según The Economist, pero critican a Petro por la realidad del país

El ranking internacional de la revista británica ubicó al país en una posición destacada por su avance en indicadores clave, aunque persisten retos históricos y diferencias con otras regiones

Colombia está entre las mejores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Filmes para ver esta noche en Netflix Colombia

Estas son las películas que están de moda en Prime Video Colombia este día

Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

Karina García sorprendió al revelar si planea casarse: “No tengo afán, soy una persona joven y no pierdo la fe”

Deportes

Deportes Tolima confirmó precio de

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos