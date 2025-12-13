Voraz incendio dejó más de 50 viviendas destruidas en Bucaramanga: hay varios heridos

Incendio en Bucaramanga dejo más de viviendas destruidas - crédito @javier_dia/X

Un incendio de grandes proporciones acabó con más de cincuenta viviendas en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, en el occidente de Bucaramanga, en horas de la madrugada del 13 de diciembre de 2025, dejando a decenas de familias sin hogar y provocando una emergencia que movilizó a todos los organismos de socorro del área metropolitana.

La magnitud del siniestro obligó a la intervención conjunta de los cuerpos de bomberos de Bucaramanga y municipios vecinos, quienes trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas. Mientras tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo inició el censo de damnificados y la evaluación de la seguridad en la zona, al tiempo que se investiga el origen del incendio.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información suministrada por Blu Radio, en el balance preliminar, las autoridades reportaron al menos cinco personas con quemaduras de primer y segundo grado, quienes fueron trasladadas en ambulancias a diferentes centros asistenciales.

La Defensa Civil desplegó un operativo con tres ambulancias, una unidad de rescate, dos camionetas y treinta y cinco voluntarios de los grupos de Ciudad Bonita, Piedecuesta, La Joya y Gaitán, contribuyeron para brindar la atención prehospitalaria y apoyo en la extinción del fuego.

El director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Villarreal, explicó que la emergencia requirió el máximo despliegue de recursos y la colaboración de la comunidad.

Incendio En Bucaramanga Dejó Varias Personas Heridas Y Decenas De Viviendas Incineradas - crédito @santanderalerta/X

Villarreal declaró: “Se requirió el apoyo de todos los cuerpos de bomberos del área metropolitana. Fueron más de tres horas de trabajo continuo. La ayuda de la comunidad fue fundamental en un trabajo mancomunado. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio y varias personas fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios”, declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

La situación se agravó cuando, tras la primera hora de labores, el oxígeno de los tanques del Cuerpo de Bomberos comenzó a agotarse, dificultando las tareas de extinción. Además, las fuertes ráfagas de viento aceleraron la propagación del fuego entre las viviendas, muchas de ellas construidas con materiales altamente inflamables, lo que incrementó el riesgo y la velocidad del avance de las llamas.

Videos grabados por habitantes del sector muestran escenas de angustia, con familias completas, incluidos niños y animales, pidiendo ayuda mientras el fuego consumía sus pertenencias. La emergencia dejó a la comunidad en estado de vulnerabilidad, a la espera de la consolidación del censo oficial de damnificados y de las acciones de apoyo institucional, mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio.

En varios de los videos que se han difundido por las redes sociales, se ve como la zona afectada está completamente consumida por el fuego, mientras que algunos habitantes de las zonas cercanas, intentan apagar las llamas con baldes de agua, pero a pesar de la intención, la magnitud del suceso, les fue imposible mitigarlo de esa manera.

Javier Sarmiento, alcalde de Bucaramanga, se refirió a la grave emergencia y pidió colaboración por parte de todos los habitantes de la capital de Santander para brindar una mano amiga a todas las familias que resultaron damnificadas:

“Una vez se pueda controlar el fuego, iniciaremos el censo y ya se encuentran dispuestas las, las ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas. Llamamos a toda la ciudadanía bumanguesa a la solidaridad para que empecemos a recolectar ayudas humanitarias, aguas, alimentos no perecederos, colchonetas para poder socorrer a nuestros bumangueses. Les estaremos informando los avances”.

El Alcalde De Bucaramanga, Javier Sarmiento, pidió colaboración para ayudar a las familias afectadas - crédito @AlcaldiaBGA/X

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para esclarecer los motivos del incendio y determinar las necesidades inmediatas de la población afectada. El despliegue técnico y humano evidencia la importancia de la coordinación interinstitucional ante emergencias urbanas de esta magnitud. La entrega de ayudas se convierte en el siguiente paso clave para mitigar las pérdidas materiales y la afectación social registrada en el asentamiento.