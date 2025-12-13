Colombia

Voraz incendio dejó más de 50 viviendas destruidas en Bucaramanga: hay varios heridos

La magnitud del siniestro obligó a la intervención conjunta de los cuerpos de bomberos de Bucaramanga y municipios vecinos, quienes trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas

Guardar
Incendio en Bucaramanga dejo más
Incendio en Bucaramanga dejo más de viviendas destruidas - crédito @javier_dia/X

Un incendio de grandes proporciones acabó con más de cincuenta viviendas en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, en el occidente de Bucaramanga, en horas de la madrugada del 13 de diciembre de 2025, dejando a decenas de familias sin hogar y provocando una emergencia que movilizó a todos los organismos de socorro del área metropolitana.

La magnitud del siniestro obligó a la intervención conjunta de los cuerpos de bomberos de Bucaramanga y municipios vecinos, quienes trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas. Mientras tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo inició el censo de damnificados y la evaluación de la seguridad en la zona, al tiempo que se investiga el origen del incendio.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información suministrada por Blu Radio, en el balance preliminar, las autoridades reportaron al menos cinco personas con quemaduras de primer y segundo grado, quienes fueron trasladadas en ambulancias a diferentes centros asistenciales.

La Defensa Civil desplegó un operativo con tres ambulancias, una unidad de rescate, dos camionetas y treinta y cinco voluntarios de los grupos de Ciudad Bonita, Piedecuesta, La Joya y Gaitán, contribuyeron para brindar la atención prehospitalaria y apoyo en la extinción del fuego.

El director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Villarreal, explicó que la emergencia requirió el máximo despliegue de recursos y la colaboración de la comunidad.

Incendio En Bucaramanga Dejó Varias Personas Heridas Y Decenas De Viviendas Incineradas - crédito @santanderalerta/X

Villarreal declaró: “Se requirió el apoyo de todos los cuerpos de bomberos del área metropolitana. Fueron más de tres horas de trabajo continuo. La ayuda de la comunidad fue fundamental en un trabajo mancomunado. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio y varias personas fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios”, declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

La situación se agravó cuando, tras la primera hora de labores, el oxígeno de los tanques del Cuerpo de Bomberos comenzó a agotarse, dificultando las tareas de extinción. Además, las fuertes ráfagas de viento aceleraron la propagación del fuego entre las viviendas, muchas de ellas construidas con materiales altamente inflamables, lo que incrementó el riesgo y la velocidad del avance de las llamas.

Videos grabados por habitantes del sector muestran escenas de angustia, con familias completas, incluidos niños y animales, pidiendo ayuda mientras el fuego consumía sus pertenencias. La emergencia dejó a la comunidad en estado de vulnerabilidad, a la espera de la consolidación del censo oficial de damnificados y de las acciones de apoyo institucional, mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio.

En varios de los videos que se han difundido por las redes sociales, se ve como la zona afectada está completamente consumida por el fuego, mientras que algunos habitantes de las zonas cercanas, intentan apagar las llamas con baldes de agua, pero a pesar de la intención, la magnitud del suceso, les fue imposible mitigarlo de esa manera.

Javier Sarmiento, alcalde de Bucaramanga, se refirió a la grave emergencia y pidió colaboración por parte de todos los habitantes de la capital de Santander para brindar una mano amiga a todas las familias que resultaron damnificadas:

“Una vez se pueda controlar el fuego, iniciaremos el censo y ya se encuentran dispuestas las, las ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas. Llamamos a toda la ciudadanía bumanguesa a la solidaridad para que empecemos a recolectar ayudas humanitarias, aguas, alimentos no perecederos, colchonetas para poder socorrer a nuestros bumangueses. Les estaremos informando los avances”.

El Alcalde De Bucaramanga, Javier Sarmiento, pidió colaboración para ayudar a las familias afectadas - crédito @AlcaldiaBGA/X

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para esclarecer los motivos del incendio y determinar las necesidades inmediatas de la población afectada. El despliegue técnico y humano evidencia la importancia de la coordinación interinstitucional ante emergencias urbanas de esta magnitud. La entrega de ayudas se convierte en el siguiente paso clave para mitigar las pérdidas materiales y la afectación social registrada en el asentamiento.

Temas Relacionados

Incendio en Bucaramangaviviendas destruidasVarios heridos12 de Octubre BajoColombia-Noticias

Más Noticias

Encontraron altares de santería en operativo contra red que falsificaba visas de Estados Unidos en Colombia

una organización criminal combinó manipulación religiosa, suplantación de identidad y sofisticados esquemas financieros para engañar a miles de personas en América Latina

Infobae

Cuerpos hallados con la cabeza incinerada en zona rural de Medellín eran de dos hermanos: esta es la historia

Las víctimas presentaban signos de tortura y un aparente intento de incineración en la cabeza; fueron encontradas en la vereda Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista, en Medellín, pocas horas después de que sus familiares reportaran su desaparición ante las autoridades

Cuerpos hallados con la cabeza

Westcol mostró sus lujosas casas y sus costosos vehículos en Medellín: Ibai Llanos visitó sus propiedades

Durante la visita del popular streamer español, Westcol realizó un tour por sus apartamentos, espacios de grabación y colección de motos y autos, poniendo en evidencia el alcance de su carrera digital

Westcol mostró sus lujosas casas

Video de objeto extraño en el cielo de Cartagena causó alarma: se registró un fenómeno similar en Bogotá

En horas de la noche, personas en Cartagena grabaron un objeto no identificado con movimientos y luces atípicas, seguido de otro avistamiento reportado en la capital, ¿es un ovni?

Video de objeto extraño en

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”

El delantero barranquillero provoca la expulsión de Sebastián Guzmán tras un cruce caliente, dejando al Deportes Tolima con diez jugadores y facilitando el dominio del Junior de Barranquilla en el partido de ida

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Westcol mostró sus lujosas casas

Westcol mostró sus lujosas casas y sus costosos vehículos en Medellín: Ibai Llanos visitó sus propiedades

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se fueron a vivir juntos: “Somos más poderosos”

Johanna Fadul confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “No me gusta la morronguería”

Rubigol se encontró con J Balvin y llevó a su familia: así fue la reunión

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”

Leyenda del Boca Juniors le pidió a Miguel Ángel Borja que juegue en el cuadro argentino: “Que venga”

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón