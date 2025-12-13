Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

La artista afirma que vive una etapa de proyección creativa y entusiasmo, pese a heridas emocionales persistentes - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El impacto global de la actual gira de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reavivó el interés por su trayectoria personal y profesional, especialmente en un año en el que su presencia en escenarios internacionales es constante. En medio de esa visibilidad, la artista ofreció una entrevista que permite comprender cómo interpreta su propio momento vital y las tensiones que aún acompañan su proceso emocional.

El diálogo, publicado por la revista Vanity Fair, aborda tanto las dimensiones íntimas de su vida reciente como el peso que tiene su rol en la industria musical. Una de las preguntas más comentadas desde el lanzamiento de la Bizarrap Music Sessions vol. 53 es si se arrepiente del verso “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Su respuesta fue inmediata: “No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida.”

A partir de allí, la cantante introdujo una reflexión más amplia sobre su estado actual. Sostuvo que atraviesa una etapa marcada por la proyección y la energía creativa: “Veo tantas cosas por delante… siento que esto es solo el principio.” Aseguró que conserva el entusiasmo del inicio de su carrera, incluso cuando convive con heridas que no desaparecen del todo: “He aprendido que se puede sentir alegría incluso cuando se sufre, incluso con una herida que nunca se cura del todo.”

El tema de la curación es recurrente en sus respuestas. Shakira admitió que el proceso no ha concluido y que avanza con altibajos. “El proceso de curación no es lineal… requiere mucho amor a tu alrededor, muchos amigos.” Reconoció que podría no alcanzar una recuperación total: “A lo mejor nunca me curaré del todo.” Sin embargo, explicó que encontró una forma de vivir con ese dolor sin permitir que la detenga, comparándolo con seguir bailando pese a una pequeña lesión en el pie.

En la entrevista también describió las circunstancias difíciles que enfrentó en los últimos años, pérdidas personales, episodios de engaño y momentos de incertidumbre que, según relató, la obligaron a atravesar aquello que más temía. “He sobrevivido… y todo eso me ha hecho más fuerte.” Esa fortaleza, señaló, convive con la conciencia de que algunas cicatrices permanecen y actúan como recordatorio de experiencias dolorosas.

El análisis no se limitó a su vida íntima. La artista contextualizó esas vivencias dentro de una trayectoria que la llevó a abrirse paso en un entorno musical históricamente complejo para artistas latinos. Describió sus primeros años en la industria internacional como un periodo de constantes desplazamientos entre emisoras y mercados, sin atajos tecnológicos ni fórmulas diseñadas para viralizar contenido. “Realmente hice todo lo posible y más… siempre me llevaba mucho tiempo hacer los álbumes porque escribo, produzco y arreglo la música basándome en mis experiencias.”

Asimismo, recordó los prejuicios que enfrentó al lanzar Laundry Service, cuando algunos titulares la redujeron a estereotipos sobre Colombia. “Shakira es la segunda mejor exportación de Colombia”, fue uno de ellos. La artista señaló que esos comentarios no solo la afectaron, también alimentaron su determinación por demostrar una imagen distinta del país y de la comunidad latina en general. Ese propósito se complementó con su trabajo social a través de la Fundación Pies Descalzos.

Desde su perspectiva, la industria musical es hoy un espacio más receptivo. “Hay mucha más receptividad, hay globalización… la música en español se acepta más fácilmente.” Aun así, insiste en que en sus inicios la dinámica era distinta y estaba marcada por un ambiente menos favorable para artistas hispanohablantes en mercados anglófonos.

En el cierre de la conversación, aborda una pregunta más personal: si aún cree en el amor. Su respuesta surgió a partir de una referencia familiar: “Sí, cuando veo cómo mi madre mira a mi padre... creo que el amor es totalmente posible.”