Colombia

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

La artista profundizó en el origen del famoso verso, habló del proceso emocional que lo acompañó y reveló cómo enfrenta una etapa de cambios, giras globales y reflexiones sobre su vida personal

Guardar
La artista afirma que vive
La artista afirma que vive una etapa de proyección creativa y entusiasmo, pese a heridas emocionales persistentes - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El impacto global de la actual gira de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reavivó el interés por su trayectoria personal y profesional, especialmente en un año en el que su presencia en escenarios internacionales es constante. En medio de esa visibilidad, la artista ofreció una entrevista que permite comprender cómo interpreta su propio momento vital y las tensiones que aún acompañan su proceso emocional.

El diálogo, publicado por la revista Vanity Fair, aborda tanto las dimensiones íntimas de su vida reciente como el peso que tiene su rol en la industria musical. Una de las preguntas más comentadas desde el lanzamiento de la Bizarrap Music Sessions vol. 53 es si se arrepiente del verso “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Su respuesta fue inmediata: “No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida.”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Shakira defiende el verso 'Cambiaste
Shakira defiende el verso 'Cambiaste un Ferrari por un Twingo' como uno de los más logrados de su carrera musical - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

A partir de allí, la cantante introdujo una reflexión más amplia sobre su estado actual. Sostuvo que atraviesa una etapa marcada por la proyección y la energía creativa: “Veo tantas cosas por delante… siento que esto es solo el principio.” Aseguró que conserva el entusiasmo del inicio de su carrera, incluso cuando convive con heridas que no desaparecen del todo: “He aprendido que se puede sentir alegría incluso cuando se sufre, incluso con una herida que nunca se cura del todo.”

El tema de la curación es recurrente en sus respuestas. Shakira admitió que el proceso no ha concluido y que avanza con altibajos. “El proceso de curación no es lineal… requiere mucho amor a tu alrededor, muchos amigos.” Reconoció que podría no alcanzar una recuperación total: “A lo mejor nunca me curaré del todo.” Sin embargo, explicó que encontró una forma de vivir con ese dolor sin permitir que la detenga, comparándolo con seguir bailando pese a una pequeña lesión en el pie.

En la entrevista también describió las circunstancias difíciles que enfrentó en los últimos años, pérdidas personales, episodios de engaño y momentos de incertidumbre que, según relató, la obligaron a atravesar aquello que más temía. “He sobrevivido… y todo eso me ha hecho más fuerte.” Esa fortaleza, señaló, convive con la conciencia de que algunas cicatrices permanecen y actúan como recordatorio de experiencias dolorosas.

La artista celebra la mayor
La artista celebra la mayor receptividad global hacia la música en español y el avance de los artistas latinos en la industria - crédito EFE

El análisis no se limitó a su vida íntima. La artista contextualizó esas vivencias dentro de una trayectoria que la llevó a abrirse paso en un entorno musical históricamente complejo para artistas latinos. Describió sus primeros años en la industria internacional como un periodo de constantes desplazamientos entre emisoras y mercados, sin atajos tecnológicos ni fórmulas diseñadas para viralizar contenido. “Realmente hice todo lo posible y más… siempre me llevaba mucho tiempo hacer los álbumes porque escribo, produzco y arreglo la música basándome en mis experiencias.”

Asimismo, recordó los prejuicios que enfrentó al lanzar Laundry Service, cuando algunos titulares la redujeron a estereotipos sobre Colombia. “Shakira es la segunda mejor exportación de Colombia”, fue uno de ellos. La artista señaló que esos comentarios no solo la afectaron, también alimentaron su determinación por demostrar una imagen distinta del país y de la comunidad latina en general. Ese propósito se complementó con su trabajo social a través de la Fundación Pies Descalzos.

La colombiana relata cómo las
La colombiana relata cómo las pérdidas personales y el engaño fortalecieron su carácter y dejaron cicatrices imborrables - crédito Cris Cornejo

Desde su perspectiva, la industria musical es hoy un espacio más receptivo. “Hay mucha más receptividad, hay globalización… la música en español se acepta más fácilmente.” Aun así, insiste en que en sus inicios la dinámica era distinta y estaba marcada por un ambiente menos favorable para artistas hispanohablantes en mercados anglófonos.

En el cierre de la conversación, aborda una pregunta más personal: si aún cree en el amor. Su respuesta surgió a partir de una referencia familiar: “Sí, cuando veo cómo mi madre mira a mi padre... creo que el amor es totalmente posible.”

Temas Relacionados

ShakiraLas Mujeres Ya No Lloran World TourShakira y PiquéShakira BizarrapColombia-NoticiasColombia.Entretenimiento

Más Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO, final de ida de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Barranquilla

Tiburones y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO,

Detalles de la red que tramitaba identidades falsas para prófugos extranjeros: Registraduría tomó acciones tras la captura de un funcionario

Según establecieron las autoridades, los documentos obtenidos de manera irregular habrían sido utilizados para permitir el desplazamiento de los extranjeros hacia otros países del continente y Europa

Detalles de la red que

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

El combinado nacional ha generado mucha expectativa para el certamen en Estados Unidos, México y Canadá por su nivel, plantilla y que uno de sus rivales en fase de grupos es Portugal

La selección Colombia se roba

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial se casó nuevamente a los 70 años

Enrique Peñalosa reveló cómo le

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Pese a que el equipo desaparecerá para la temporada 2026, se conoció que un polémico directivo se quiere quedar con uno de los detalles más valiosos de la institución opita

Atlético Huila sería “secuestrado” por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Enrique Peñalosa reveló cómo le

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO,

Junior vs. Tolima EN VIVO, final de ida de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Barranquilla

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima

Cambiaría la manera de ver el fútbol colombiano en 2027: la Dimayor reveló propuesta para los derechos de transmisión