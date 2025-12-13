Colombia

Presidente del Senado, Lidio García, defendió la autonomía del Congreso frente al Gobierno: “Aquí nosotros no recibimos órdenes”

La postura del titular del Senado resalta la importancia de mantener la independencia legislativa en medio de tensiones políticas y desafíos internos, como la baja asistencia de ministros y la dificultad para sostener el quórum

El presidente del Senado, Lidio García, defiende la independencia del Congreso frente a posibles injerencias del Gobierno nacional - crédito Colprensa

El presidente del Senado, Lidio García, advirtió que el Ejecutivo no puede dar órdenes al Congreso y defendió la independencia del Legislativo frente a las recientes tensiones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La declaración la hizo durante una entrevista con El Nuevo Siglo, tras un periodo legislativo marcado por la crispación política y el asesinato del senador Miguel Uribe.

Según lo publicado, García expresó que su prioridad como presidente del Senado es resguardar la autonomía frente al Poder Ejecutivo.

“No puede ser posible que el Ejecutivo crea que le puede dar órdenes al Congreso. Nosotros somos uno de los tres poderes de este país. Ellos son el Poder Ejecutivo, nosotros el Legislativo. Aquí nosotros no recibimos órdenes”, afirmó en el presidente del Senado de la República.

La autonomía parlamentaria se convierte en prioridad ante la polarización política y el asesinato del senador Miguel Uribe - crédito Colprensa

Durante el cierre del periodo legislativo, García señaló obstáculos para el funcionamiento parlamentario, entre ellos la dificultad para mantener el quórum y la escasa presencia de ministros en los debates.

“El cierre del periodo ha sido muy difícil en este momento que estamos en elecciones y es muy difícil sostener el quórum, las votaciones son muy precarias, los ministros no van a los debates”, afirmó el senador.

El dirigente del Partido Liberal adelantó que, tras las elecciones previstas para marzo de 2026, el Congreso se pondrá al día con los temas pendientes. Subrayó que actuará para que se respete la independencia entre poderes, como exige la Constitución de Colombia.

“Ha sido muy difícil el debate como tal en todos los sentidos. Y yo espero que, ahora que pasen las elecciones, y volvamos en marzo, podamos ponernos al día en todos los temas que están pendientes”, expresó el congresista.

En el mismo diálogo, el presidente del Senado destacó el ambiente de polarización política y expresó su preocupación por la seguridad de los candidatos y líderes políticos.

Los ánimos están muy caldeados y tenemos que buscar la manera de brindarle seguridad a todos los aspirantes al Senado, a la Cámara, a los precandidatos presidenciales, a los candidatos que queden para la presidencia porque tenemos que hacer unas elecciones en paz. Esa es la intención y el deseo de todos nosotros y de los líderes que estamos hoy al frente de todos estos escenarios políticos”, declaró García al referirse a la tensión en el país ante la próxima cita electoral.

Lidio García advierte sobre la baja asistencia de ministros y la dificultad para mantener el quórum en el Senado durante el periodo electoral - crédito @SenadoGovCo/X

Respecto al futuro de su partido, García consideró que la lista del liberalismo al Congreso será una de las más competitivas, integrando figuras renovadas y personalidades de distintas regiones.

“Tenemos que tener una de las mejores listas de Senado en nuestra colectividad y creo que pudimos armar una lista muy competitiva”, detalló el senador al medio.

Consultado por la competencia electoral frente a fuerzas como el Pacto Histórico y el Centro Democrático, García advirtió que el Partido Liberal seguirá con su estrategia tradicional y no descarta alianzas amplias para consolidar una candidatura unificada antes de concluir diciembre.

Es una incertidumbre que tenemos todos, la verdad estamos buscando la mejor de las estrategias, a ver si vamos a la consulta interpartidista y escogemos un candidato entre todos o simplemente nos quedamos quietos, pero eso es un tema que lo definiremos antes de que termine esta Navidad, yo creo que la semana entrante estamos definiendo cuál va a ser la línea a seguir de este partido y esperemos que podamos acertar y escoger el mejor camino”, añadió.

Lidio García destaca la importancia de gestionar las relaciones exteriores entre Colombia y Estados Unidos exclusivamente por canales diplomáticos - crédito Reuters/Colprensa

Sobre la coyuntura internacional y la tensión entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, García pidió que el manejo de relaciones exteriores se realice por canales diplomáticos y no vía redes sociales, para preservar los intereses bilaterales.

“Nosotros tenemos que defender nuestro Estado, nuestra patria, pero también tienen que haber acciones que permitan tener mesura, inteligencia, tranquilidad para enviar un mensaje”, declaró el senador.

El presidente del Senado reiteró que los desacuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo deben resolverse respetando la separación de poderes. Insistió en que el Congreso recibe proyectos del Ejecutivo, pero su función es deliberar y decidir en autonomía total, sin interferencia de otros poderes del Estado.

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Denuncian a la senadora Isabel

María Fernanda Cabal afirmó que

Cable aéreo qué unirá a

Empresas de buses en Norte
