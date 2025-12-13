Ministro del Interior celebró en familia la victoria del Junior ante el Deportes Tolima: “Todo es culpa de Benedetti”

Junto a sus dos pequeños y su esposa Adelina Char, el ministro Benedetti vio el encuentro deportivo la noche del viernes 12 de diciembre de 2025 - crédito @armandobenedetti/IG

Luego de la celebración que se desató la noche del viernes 12 de diciembre por el triunfo del Junior de Barranquilla ante el Deportes Tolima por tres goles a cero, uno de los hinchas del cuadro Tiburón que mostró su alegría por la victoria fue el ministro del Interior Armando Benedetti.

El jefe de cartera que esa misma semana fue nombrado como ministro ad hoc de Ambiente debido a una demanda por parte de un grupo de abogados ante el Consejo de Estado por el nombramiento de Irene Vélez, celebró junto a su familia y en casa vieron el juego por televisión, válido por el juego de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Sin embargo, Benedetti no desaprovechó la oportunidad en medio de la polémica que se armó con el director de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carillo, para volver a mencionar la frase que un día antes del partido dejó también en otro video a través de su perfil en Instagram: “Todo es culpa de Benedetti”.

En la grabación, el ministro del Interior aparece portando la camiseta del equipo barranquillero (del cual es hincha furibundo) con la dorsal número siete, mientras que sus dos hijos (una pareja) comparten la número diez en sus casacas. En la postal familiar también aparece su esposa Adelina Char.

Con el mensaje “3-0!!!! VAMOS JUNIOR!!! 🦈🔴⚪️” Benedetti acompañó el video, en el que se ve a sus dos pequeños bailando frente al televisor cada vez que el cuadro Tiburón anotó en la portería del equipo tolimense.

El ministro del Interior de Gustavo Petro dejó ver su lado más futbolero en familia - crédito @armandobenedetti/IG