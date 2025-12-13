La grave pregunta de Benedetti tras anunciar demanda contra Carlos Carrillo: “¿Es cierto que piden coimas a cambio de pagos?”

La publicación realizada en la red social X por el exembajador incluyó señalamientos sobre posibles irregularidades en la gestión de recursos, así como la mención de dos empleados vinculados a la entidad - crédito Colprensa

Armando Benedetti utilizó su cuenta oficial de X para lanzar preguntas directas a contratistas y funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), poniendo en duda la transparencia en los procesos de pago de la entidad y señalando a dos funcionarios específicos.

En su publicación, Benedetti preguntó: “¿Es cierto que el señor Genaro Celia y el secretario Maykol Oyola (secretario de @CarlosCarrilloA) son los encargados de pedir coimas a cambio de los pagos represados en la entidad?”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Con este mensaje, el exfuncionario sugirió la posible existencia de un esquema de sobornos en la gestión de pagos de la Ungrd, involucrando a Celia y Oyola en el presunto mecanismo.

El mensaje incluyó una segunda pregunta dirigida a aquellos que tienen relación con la entidad: “¿Es verdad que no sale un pago sin una coima?” Así, Benedetti dejó entrever que la exigencia de sobornos podría estar extendida en la administración de pagos de la Ungrd.

Benedetti concluyó su declaración anticipando que ofrecerá más detalles sobre estos señalamientos en los próximos días, lo que genera expectativa sobre nuevas revelaciones en torno al caso.

El mensaje difundido por el exfuncionario en redes sociales planteó dudas sobre la integridad de los procesos internos y anticipó la entrega de información adicional en los próximos días - crédito captura de pantalla / X

El ministro Armando Benedetti rechaza señalamientos sobre presuntas irregularidades

La controversia en torno a las presuntas irregularidades en el Fondo de Adaptación escaló en el escenario político colombiano, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazara de manera enfática los señalamientos que lo vinculan con actuaciones cuestionadas dentro de la entidad.

La disputa se intensificó tras las declaraciones de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien denunció una baja ejecución y falta de transparencia en los proyectos gestionados durante la administración de Carlos Carrillo al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En el tramo final de la jornada, Benedetti utilizó su cuenta de X para responder a las acusaciones, dirigiéndose directamente a Carrillo: “Lo que sí me queda claro es que tu actitud es sospechosa. ¿Qué es lo que quieres tapar con este show barato que estás armando? Defiéndete de lo que te acusaron. Solo sirven para hablar paja y de corrido. ¿Qué es lo que tienes que mostrar? ¿Cuáles son los resultados que tienes para mostrar?”, publicó el ministro.

Las declaraciones de la directora del Dapre y la respuesta del ministro del Interior profundizan la disputa política en torno a la administración del Fondo de Adaptación y la ejecución de sus proyectos - crédito @AABenedetti / X

En otra intervención, Benedetti insistió en que no tuvo relación alguna con las denuncias presentadas por Rodríguez y defendió la integridad de la funcionaria:

“Angie Rodríguez, una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre Carlos Carrillo como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo de Adaptación. Sin embargo, me atacan a mí que NO TENGO NADA QUE VER. Siempre la cogen conmigo con inventos y mentiras. Qué horror!!!”, expresó en la misma red social.

La polémica se originó cuando Carrillo afirmó que la información divulgada por Rodríguez provenía de una fuente con supuestos vínculos políticos dentro del Fondo de Adaptación.

Según el director de la Ungrd, “La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el fondo”, escribió en X.

Carrillo agregó que, tras la salida de Rojas, esta habría retomado acercamientos con grupos políticos.Durante una rueda de prensa, Carrillo amplió sus señalamientos y se refirió al contrato de la llamada Ruta del Arroz, asegurando que recibió una denuncia que advertía que el proyecto “iría directo a la ‘Ñoñomanía’”, en alusión a la influencia de los llamados “Ñoños”, grupo político asociado históricamente a Benedetti.

Benedetti afirmó que no intervino en decisiones asociadas al Fondo de Adaptación y cuestionó las declaraciones del director de la Ungrd - crédito Colprensa y Fondo de Adaptación/página web

El funcionario sostuvo: “Socios políticos de Armando Benedetti, de vieja data. Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tiene Benedetti es el tema del Fonade. Los ‘Ñoños’ han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”.

Carrillo también explicó que había evitado confrontaciones directas con el ministro del Interior por considerar que “todo el que pelea con Benedetti sale del Gobierno. Es una persona muy poderosa, entonces esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos con esa infamia y esa calumnia de esta mañana, pero yo no me voy a quedar callado”.

Añadió que su gestión en el Fondo de Adaptación habría incomodado a sectores políticos: “He sido una piedra en el zapato para que se tomen ese Fondo de Adaptación”.