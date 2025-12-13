Colombia

Invías invirtió $3,5 billones en Caminos Comunitarios de la Paz Total, pero auditoría revela retrasos y hallazgos fiscales

Aunque la entidad reporta millonarias inversiones en infraestructura vial y conectividad rural, la Contraloría advierte demoras, irregularidades y deficiencias de supervisión

Guardar
De los $3,5 billones invertidos
De los $3,5 billones invertidos por Invías, la Contraloría identificó hallazgos fiscales por $1.513 millones en convenios con Juntas de Acción Comunal - crédito Invías y REUTERS

El ambicioso programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, impulsado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) como una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para reducir la desigualdad territorial, enfrenta serios cuestionamientos tras una auditoría de la Contraloría General de la República.

Aunque el Invías reportó inversiones por $3,5 billones de pesos en infraestructura vial, conectividad regional y atención de emergencias durante el último año, el balance oficial muestra un rezago considerable en la ejecución de los proyectos y la aparición de irregularidades fiscales por más de $1.500 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el informe de la Contraloría, al cierre de 2024, de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, solo se habían construido 117,2 kilómetros, lo que representa apenas el 0,36% de la meta inicial.

Además, de los 1.035 convenios solidarios suscritos en 2023 con las Juntas de Acción Comunal (JAC), 141 no estaban terminados y siete fueron liquidados sin ejecución, comprometiendo más de $29.000 millones, de los cuales no se ejecutó el 14,2%, según Caracol Radio.

La auditoría también evidenció que la mayoría de las obras finalizadas, que originalmente debían completarse en tres meses, requirieron un promedio de diez meses, un incremento del 345% en los plazos. Según la Contraloría, esto refleja graves deficiencias de planificación y supervisión.

Obras de placa huella ejecutadas
Obras de placa huella ejecutadas por Invías en el desarrollo del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, que benefician a comunidades rurales, aunque la Contraloría detectó irregularidades y retrasos en la ejecución - crédito Invías

“La entidad se apartó del seguimiento directo a la gestión de las JAC una vez desembolsados los recursos, delegando la responsabilidad en las interventorías, que en muchos casos tomaron decisiones contractuales sin la debida revisión o aprobación”, advierte el informe.

El director general (e) de Invías, Jhon Jairo González, defendió la dimensión social y cultural del programa, asegurando que “cada vía y cada proyecto fortalece los procesos comunitarios, culturales y económicos, especialmente en territorios históricamente excluidos”.

Desde la entidad también resaltaron que el programa benefició a 319.730 personas en 260 municipios, generando más de 12.800 empleos mediante obras como placa huella.

En el balance anual, Invías destacó la aprobación del Conpes 4161, que asigna $15 billones para la ejecución de 22 proyectos de Vías para la Paz, con intervención en 1.550 kilómetros de carreteras en quince departamentos.

La red vial nacional también recibió inversiones estratégicas por más de $2,5 billones en proyectos como la Variante de Ciénaga (Magdalena–Atlántico), el túnel Daza en Nariño, el corredor Retorno–Calamar en Guaviare y la vía del Paletará en Cauca.

Personal técnico y maquinaria trabajando
Personal técnico y maquinaria trabajando en la construcción de vías rurales. La Contraloría identificó deficiencias en supervisión y hallazgos fiscales por más de $1.500 millones en los convenios con Juntas de Acción Comunal - crédito Invías

En infraestructura fluvial, se destinaron más de $67.800 millones, beneficiando a cerca de 189.000 habitantes en Chocó, Antioquia, Caquetá, Casanare, Guaviare y Córdoba.

No obstante, la Contraloría identificó 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones en la ejecución de 192 convenios interadministrativos con JAC de siete departamentos. Entre las irregularidades están la compra de material en exceso no utilizado, fallas en la calidad final de las obras y pagos sin la debida justificación contable y fiscal.

Por ejemplo, en la placa huella de la vereda Hoyerías, en Cabrera (Cundinamarca), se detectaron daños estructurales que comprometen la vida útil de la obra, generando un daño fiscal de $14,1 millones. También se reportó un detrimento patrimonial de $18,4 millones por la adquisición de materiales no incorporados y productos que no cumplían las especificaciones técnicas, según el medio Ecos del Cobeima.

La auditoría señala además que los convenios solidarios se suscribieron sin estudios técnicos completos, trasladando la responsabilidad de definir el alcance de las obras a las interventorías y a las JAC, muchas de las cuales carecían de capacitación técnica y organizacional. Esto derivó en reducciones del alcance de los proyectos sin revisión ni aprobación de Invías, y en algunos casos, sin supervisión rigurosa de las interventorías.

Maquinaria y trabajadores de Invías
Maquinaria y trabajadores de Invías ejecutan obras viales en zonas rurales, parte de los $3,5 billones invertidos en el programa - crédito Reuters

En 2024, de los 1.125 convenios solidarios firmados, 883 estaban suspendidos por falta de presupuesto, cinco terminaron sin ejecución y solo 237 seguían vigentes, de los cuales 209 no presentaban ningún avance. Solo 28 convenios, equivalentes a poco más de $5.000 millones (2,49%), mostraban algún progreso real. Las obras finalizadas presentaron deficiencias constructivas y ausencia de controles de calidad, ya que no se realizaron todos los ensayos exigidos por la normativa técnica.

Para facilitar la contratación directa con las comunidades, el presidente Petro creó mediante decreto el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), pero en octubre de 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible la norma por extralimitación de competencias, obligando a retomar el proceso licitatorio tradicional.

Temas Relacionados

Caminos Comunitarios de la Paz TotalInfraestructura vial ColombiaHallazgos fiscales InvíasObras públicas ColombiaProyectos viales ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Galán reprobó el 2025: inseguridad y falta de liderazgo son las falencias más mencionadas

Varios cabildantes de la capital entregaron su opinión sobre lo que han sido los últimos 365 días de la administración de Carlos Fernando Galán

Galán reprobó el 2025: inseguridad

Consejo de Estado negó pruebas entregadas por Cielo Rusinque proceso que evalúa su permanencia en la SIC

El alto tribunal resolvió limitar el acervo probatorio al estudio de la certificación académica enviada por el Ministerio de Educación Nacional sobre un diploma cursado en Francia

Consejo de Estado negó pruebas

Museo del Banco de la República explicó el origen de “lucas”: “La historia detrás de la palabra que hoy usamos para hablar del dinero”

La expresión guarda relación con el monarca de la dinastía borbónica Fernando VI y se puede visitar la exposición en el Museo Casa de la Moneda que explica cómo se formaron las “peculonas”

Museo del Banco de la

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que entrega cupo a la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Nuevos detalles de la relación actual de Hassam: esto le contó a Violeta Bergonzi en sesión de cocina que realizaron juntos

El comediante y la reciente ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ sorprendieron a sus seguidores con una colaboración llena de anécdotas, confesiones sobre la vida amorosa y mucho sabor colombiano en la cocina

Nuevos detalles de la relación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la relación

Nuevos detalles de la relación actual de Hassam: esto le contó a Violeta Bergonzi en sesión de cocina que realizaron juntos

Controversia en redes por el comentario de Valentina Taguado sobre el cáncer de Hassam: el humorista le respondió

Daniela Álvarez envía un mensaje de fortaleza en diciembre y comparte imágenes inéditas de su proceso cuando perdió la pierna: “No te rindas”

La rubia inmoral pide no exponer a los menores en redes y no ponerlos a actuar: estos son sus argumentos

Nicolás Arrieta ya fue advertido: participante de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ se refirió a la polémica del concierto de Blessd y le lanzó una indirecta

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Jhon Arias volvió a referirse al sueño de ganar el Mundial con la selección Colombia: “Tenemos grandes posibilidades”

Luis Díaz es elegido como mejor jugador del Bayern Múnich en noviembre de 2025: obtuvo más votos de los aficionados que Karl y Olise

Carlos Antonio Vélez analizó la goleada de Junior frente al Tolima en la final de la Liga BetPlay: “No salieron a jugar”

Así se vio el golazo de José Enamorado desde afuera del campo de juego en la final Junior vs. Tolima