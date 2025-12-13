Exrector de la Universidad Nacional desmintió la tesis “cuántica” que defendió Petro en el Consejo de Ministros: “Nada que ver”

Exrector de la Universidad Nacional desmintió la tesis “cuántica” que defendió Petro en el Consejo de Ministros - crédito Presidencia/Colprensa

El debate en torno a la física cuántica y su relación con la inteligencia artificial, impulsado por declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, generó una oleada de reacciones en la comunidad académica.

El mandatario, durante una transmisión oficial del Consejo de Ministros celebrado el miércoles 10 de diciembre de 2025, vinculó conceptos de la física cuántica con el desarrollo tecnológico y la soberanía digital en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente Gustavo Petro aseguró que en Suiza descubrieron que el movimiento cuántico de un electrón "hizo replicar a distancia otro" - crédito @santiuribedel10/X

En el tramo final de su intervención, Petro anticipó la controversia que sus palabras podrían suscitar, señalando: “El experimento tiene consecuencias terribles, porque si se le junta la teoría la relatividad, esas distancias pueden ser millones de años luz y entonces ahí, no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan, me sacan de la presidencia”. Esta afirmación, que buscaba ilustrar la magnitud de los fenómenos cuánticos y su posible extrapolación a debates sobre inteligencia artificial, fue ampliamente replicada en plataformas digitales.

Según la explicación del presidente colombiano, “es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón”. En efecto, profundizó en la idea de la replicación a distancia de partículas subatómicas: “Movimiento cuántico es el mínimo, cuánto mínimo movimiento de un electrón, hizo replicar a distancia otro”.

Petro se defendió de las críticas por tesis sobre la física cuántica y Einstein - crédito @petrogustavo//X

El intercambio se intensificó cuando Petro intentó defender su postura en redes sociales, respondiendo a un usuario identificado como Rafael: “Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su premio Nobel”.

A propósito, insistió en que la física cuántica constituye la base de la inteligencia artificial y planteó un debate sobre la soberanía tecnológica: “Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, será soberana, es decir instalada y hospedada en Colombia o serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo (sic)”.

Desmienten la teoría de Petro sobre la física cuántica

La reacción más destacada provino de Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional de Colombia, que desmintió públicamente el análisis del presidente Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, el académico puntualizó que Albert Einstein no desarrolló ningún tipo de investigación sobre los temas que abordó Petro en el Consejo de Ministros y extendió a sus redes sociales.

Moisés Wasserman sostuvo que Albert Einstein no desarrolló ningún experimento; tampoco era físico cuántico. Recibió el Nobel por su teoría que explicaba el efecto fotoeléctrico - crédito @moiséswasserman/X

“La verdad es que Einstein no hizo ningún experimento; tampoco era físico cuántico. Recibió el Nobel por su teoría que explicaba el efecto fotoeléctrico. Nada que ver”, sostuvo Wasserman.

Esta respuesta, que rápidamente se viralizó, fue interpretada como una corrección directa a la interpretación de Petro sobre el papel de Albert Einstein en la física cuántica y su relación con el efecto fotoeléctrico.

El debate, que trascendió el ámbito científico para instalarse en la discusión pública y política, pone en el centro la precisión conceptual en el uso de términos científicos y la pertinencia de su aplicación en temas de política tecnológica y soberanía digital en Colombia.

Banco de la República contradice a Gustavo Petro

Banco de la República desmiente a Gustavo Petro y aclara lo que pasa con el pago de intereses de la deuda de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro es desmentido por un experto o una entidad pública. El Banco de la República respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el costo de la deuda pública al negar que las altas tasas de interés que enfrenta Colombia sean consecuencia de su política monetaria. Según la entidad, que tiene como gerente general a Leonardo Villar, el verdadero origen del incremento radica en el mayor riesgo fiscal percibido por los inversionistas.

Frente a estas críticas, el Emisor utilizó su blog institucional para aclarar que el aumento de las tasas de los bonos públicos, conocidos como TES, no se debe a la decisión de mantener el tipo de intervención en 9,25% desde abril, sino a factores relacionados con la percepción de riesgo fiscal.