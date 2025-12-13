‘Estado de fuga 1986’: Mario Mendoza recordó cómo fue su primer contacto con Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzeto

El libro Satanás de Mario Mendoza y la serie de Netflix Estado de Fuga 1986 reconstruyen la masacre de Pozzetto - crédito Prensa FIL Cali

El 4 de diciembre de 1986, Bogotá fue escenario de uno de los episodios más trágicos de su historia cuando Campo Elías Delgado, un exsoldado colombiano que combatió en los campos de Vietnam, asesinó a 29 personas, en un recorrido sangriento que inició en su propia casa, asesinado e incinerando a su madre.

Desde entonces, la llamada masacre de Pozzetto dejó una huella indeleble en la capital y es recordada casi cuatro décadas después tanto por su brutalidad como por las interrogantes que aún persisten sobre las motivaciones del perpetrador y el destino de quienes estuvieron cerca de él, como el escritor Mario Mendoza.

Mario Mendoza relató su vínculo académico con Delgado y cómo compartieron estudios universitarios antes de la tragedia - crédito Prensa Fil Cali

Mendoza, en entrevista con Noticias Caracol En Vivo, relató cómo conoció a Delgado mientras ambos cursaban su último semestre en la universidad y elaboraban sus respectivas tesis.

Así fue el primer contacto entre Mendoza y Campo Elías Delgado

El escritor precisó que, poco antes del crimen, compartían temas de estudio: Delgado preparaba una tesis sobre el personaje de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mientras que Mendoza trabajaba en torno a los aquelarres medievales inspirados por la novela Aura de Carlos Fuentes.

“Yo tenía un director de tesis que había sido mi profesor de colegio, Eduardo Jaramillo. Él estaba en Estados Unidos, él era profesor ya en Estados Unidos y él me enviaba una bibliografía que en Colombia no se conseguía. Entonces, porque en ese momento no teníamos internet, no teníamos computadores, dependíamos del tráfico de libros. Y es así como conozco a Campo Elías”, dijo en la entrevista.

Campo Elías Delgado se ha inmortalizado en libros y películas que narran la sangrienta masacre que protagonizó en Bogotá en los años 80' - crédito Fotocomposición Infobae

Y agregó: “Él se me acercó un día a la salida de una clase y me dijo: ‘Usted es Mendoza, usted tiene una bibliografía que yo necesito’”, recordó el escritor.

La escasez de recursos en ese momento llevó a que Mendoza se negara a prestar sus materiales, aunque sí accedieron a sacar fotocopias para compartir información. Desde entonces, ambos iniciaron un diálogo netamente académico.

El escritor describió a Delgado como una persona brillante, de opiniones agudas y controversiales, que dominaba varios idiomas y rechazaba leer traducciones. “Sus opiniones en clase siempre eran sorprendentes... A mí me gustaba que era un poco retador, que sus opiniones siempre creaban conflicto”, comentó Mendoza en la entrevista.

El día de la masacre, según contó el escritor, Delgado acudió al departamento de Literatura buscando a Mendoza, pero no lo encontró. “Preguntó por mí y no me encontró, se descompuso, se puso de muy mal genio y ahí lo sacaron prácticamente... la secretaria llamó a los de seguridad y lo sacaron de la universidad”, relató el escritor.

Tras abandonar el campus en la carrera Séptima con calle 40, Delgado se dirigió caminando a su residencia en la Séptima con calle 53, donde asesinó a su madre, le prendió fuego, y luego salió en busca seis personas más en el edificio para también matarlas.

Delgado había asesinado con anterioridad a una alumna y a la madre de esta en un apartamento de la calle 116, usando un cuchillo militar traído de Vietnam. El escritor explicó que, según la psicopatología criminal, la brutalidad de estos actos puede entenderse a través del concepto de “momento de éxtasis”, en el que el sujeto entra en un estado alterado de conciencia y ejecuta los hechos en medio de un frenesí.

La serie se enfoca en la relación de un joven escritor que tiene contacto con un asesino antes de que este mate a 29 personas en un restaurante - crédito Netflix

Después de estos crímenes iniciales, Delgado actuó de manera más calculada: cambió su arma por un revólver calibre 38 y se dirigió al restaurante italiano Pozzetto, ubicado en Chapinero, donde, después de cenar plácidamente, asesinó a más de veinte personas. Las imágenes captadas tras el hecho reflejaron el nivel de violencia desatado: charcos de sangre, platos rotos y los gestos petrificados de las víctimas.

La masacre fue narrada posteriormente por Mario Mendoza en su libro Satanás, obra que nació de las notas tomadas a partir de sus recuerdos sobre Delgado.

“(...) yo enseguida, al día siguiente, el 5 de diciembre del 86, yo empiezo a tomar notas para un relato. No sé si es un cuento, una novela, pero empiezo y digo: ‘No puedo olvidar muchas cosas’ y empiezo en un cuaderno y voy tomando notas de todo”, recordó en la entrevista.

Años después, el episodio también fue reconstruido en Estado de Fuga 1986, producción en la que Mendoza fungió como productor ejecutivo, y figura como una de las series más vistas en Colombia en la plataforma Netflix.

A lo largo de los años, Mendoza continúa cuestionándose si Delgado, al buscarlo ese día, pretendía compartir una última charla o si su destino también era ser una de las víctimas, una duda que jamás podrá resolverse.