El presidente Donald Trump nuevamente se refirió a una posible ofensiva terrestre contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

Donald Trump anuncia ataques terrestres contra el narcotráfico en América Latina, con foco en Venezuela y Colombia - crédito Alex Brandon/AP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno se prepara para iniciar ataques terrestres contra organizaciones de narcotráfico en América Latina, una estrategia que, según sus palabras, no se limitará a Venezuela, por lo que podría extenderse a Colombia.

Trump justificó esta decisión al afirmar que las operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico han permitido erradicar el 96% de las drogas que llegaban por agua, y que la nueva fase terrestre será, en sus términos, “mucho más fácil”.

El mandatario sostuvo que estas acciones han salvado “25. vidas estadounidenses” y que la lucha contra el narcotráfico es comparable a una guerra, dado que, según sus cifras, Estados Unidos ha perdido a más de “300.000 personas por culpa de las drogas”.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump defendió los bombardeos realizados en aguas internacionales cercanas a Venezuela y Colombia, que han dejado más de 80 fallecidos y han incluido la incautación de un buque petrolero con 1,9 millones de barriles de crudo, según el reporte que hizo el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos afirma que las operaciones marítimas han erradicado el 96 % de las drogas que llegaban por agua - crédito Truth Social/Reuters

El mandatario estadounidense evitó precisar si los próximos ataques terrestres se realizarán exclusivamente en territorio venezolano, aclarando que el objetivo son “personas horribles que están trayendo drogas” a Estados Unidos y que las operaciones no tienen por qué limitarse a un país específico.

Durante su intervención, Trump reiteró su descontento con la situación en Colombia, país al que calificó como “una fábrica de cocaína”.

El presidente de los Estados Unidos afirmó: “Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso, pero lo estamos deteniendo”.

Añadió que, tras los operativos marítimos, “ya ni siquiera se encuentran barcos en el agua. Ni siquiera se ven barcos pesqueros en el agua. ¿Quieren ir a pescar en esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar allí? No lo creo”.

Trump sostiene que la lucha antidrogas ha salvado 25 mil vidas estadounidenses y compara la crisis con una guerra - crédito Jonathan Ernst/Reuters

El mandatario subrayó que la frontera estadounidense se ha vuelto “sólida” y que, a diferencia de hace un año y medio, “ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera”. Insistió en que su administración no permitirá que “la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, reiterando la magnitud del problema y la determinación de su gobierno para enfrentarlo.

Trump también fue consultado sobre posibles acciones futuras respecto al petróleo venezolano, tras la reciente incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, pero evitó dar detalles sobre los próximos pasos.

En cuanto a la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro pueda evitar los ataques militares, el presidente estadounidense declinó responder, enfatizando que el foco de las operaciones está en quienes trafican drogas hacia Estados Unidos, sin importar su nacionalidad o ubicación.

El presidente estadounidense defendió la legitimidad y el éxito de las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, asegurando que han reducido el tráfico de drogas a “niveles nunca antes vistos”.

Trump concluyó que cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos es “sujeto a ataques”, dejando abierta la posibilidad de ampliar la ofensiva militar más allá de Venezuela y Colombia.

El presidente Trump evaluará directamente la invitación de Petro para visitar Colombia

Donald Trump evalúa la invitación de Gustavo Petro para visitar Colombia y presenciar la destrucción de laboratorios de cocaína - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluará personalmente la invitación de su homólogo Gustavo Petro para visitar Colombia y presenciar la destrucción de laboratorios de cocaína, según confirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria indicó que informará a Trump sobre la propuesta y que será el propio mandatario el que decida si considera realizar el viaje.

La invitación de Petro surge tras declaraciones de Trump en las que advirtió que Colombia podría convertirse en objetivo de ataques terrestres por la producción y venta de drogas.

En respuesta, el presidente colombiano afirmó: “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar”.

En un reciente consejo de ministros, Petro reiteró su invitación, señalando que “Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo”. El mandatario colombiano también calificó a Trump como “un hombre muy desinformado de Colombia” y defendió los resultados de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones de Trump cobraron relevancia en el contexto de la escalada militar hacia Venezuela, país al que acusa de “inundar” a Estados Unidos con narcóticos.

Petro se mantiene como uno de los pocos presidentes de la región que rechaza una intervención en Venezuela, al considerar que esto desestabilizaría la zona.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio señaló que, en caso de una salida negociada de Nicolás Maduro, Colombia “seguramente” permitiría su exilio en el país.