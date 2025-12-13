Congreso entra en receso de 2025: iniciaría el 2026 con agenda legislativa estancada

El Congreso de la República dejará de sesionar el 20 de diciembre de 2025 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El Congreso de la República culminó su ciclo lesgislativo del 2025, luego del el hundimiento de la reforma tributaria, que obligó a suspender proyectos clave en salud, seguridad y economía.

De hecho, el ambiente en el Capitolio es de cierre anticipado del periodo legislativo, a pesar de que oficialmente restan sesiones hasta el 20 de diciembre.

Senadores y representantes centran sus esfuerzos en actividades regionales y campañas electorales, y, de acuerdo con un reporte de El Espectador, las sesiones a solo dos días a la semana.

El revés de la reforma tributaria desencadenó un efecto dominó sobre otros proyectos como la reforma a la salud, la Jurisdicción Agraria, la ley de sometimiento, el Ministerio de la Igualdad, la reforma a los servicios públicos y la ley minera. La inminencia de las elecciones y la baja popularidad de nuevas cargas impositivas frenan la posibilidad de avanzar iniciativas de fondo.

En el Senado, la reforma a la salud quedó en punto muerto al depender de los recursos tributarios que ya no estarán disponibles. Sectores oficialistas denuncian bloqueo institucional y evalúan acciones legales, mientras la oposición fortalece su estrategia de dilación.

Incluso, se conoció que el Ministerio de la Igualdad también se encuentra a la espera de un debate en comisiones, en medio de críticas a su baja ejecución y maniobras para aplazar la discusión.

Hay ya poca asistencia en la Cámara de Representantes

De acuerdo con lo que conoció y publicó el medio, en la Cámara de Representantes, la escasa asistencia en sesiones y el predominio del control político evidencian el cierre anticipado del periodo.

Proyectos como la Jurisdicción Agraria enfrentan obstáculos por falta de consensos, mientras la agenda que se debate se limita a iniciativas menores.

El regreso del Congreso está previsto para el 16 de febrero de 2026, a tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo del siguiente año. La cercanía de los comicios reduce las posibilidades de que se retomen los grandes debates, incluso después del receso legislativo.

La Casa de Nariño y el Ministerio del Interior reconocen la pérdida de control en el Congreso y atribuyen la parálisis al ambiente electoral. El Ejecutivo prepara reformas por actos administrativos mientras el presidente Gustavo Petro vuelve a plantear la idea de una constituyente como vía alterna ante el bloqueo legislativo.

En las últimas sesiones, previas al receso, se discutirán proyectos como el financiamiento a universidades públicas, sostenibilidad ganadera, y la ampliación en los periodos de los secretarios generales del Congreso. Sin embargo, el inicio del 2025 estará marcado por una Cámara y un Senado en pausa, a la espera de la definición política poslectoral.

Las vacaciones de los congresistas

Desde el 2023, el esquema establece que el periodo legislativo comenzará el 16 de febrero, en lugar del 16 de marzo, lo que acorta el receso entre sesiones de tres a dos meses.

De este modo, los congresistas pasarán de tener tres meses de receso a solo dos al final del año, ampliando el tiempo efectivo de trabajo en el Congreso.

Esta reforma, que modificó el artículo 138 de la Constitución, representó un cambio en la estructura de las sesiones parlamentarias y respondió a una demanda persistente de la opinión pública para limitar los privilegios de los legisladores del país.

Hasta ese año, el calendario legislativo contemplaba dos periodos de sesiones: el primero, del 20 de julio al 16 de diciembre, y el segundo, del 16 de marzo al 20 de junio. Con la reforma, el segundo periodo se adelantará un mes, lo que implica que los congresistas deberán reincorporarse a sus funciones antes de lo habitual.

Además de este receso, los congresistas suelen descansar en Semana Santa, a mitad de año y en el mes de octubre.