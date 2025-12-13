Compositor Jorge Mario Gutiérrez fue baleado tras ser víctima de robo en Valledupar: esto se sabe

El artista se encuentra en grave estado en una clínica de Valledupar - crédito Redes sociales/Facebook

El compositor de vallenato Jorge Mario Gutiérrez resultó gravemente herido en la mañana del sábado 13 de diciembre tras ser víctima de un presunto atraco en el barrio Los Ángeles de Valledupar (Cesar).

Según informaciones compartida por el alcalde Ernesto Orozco a través de la red X, el reconocido autor fue abordado por varios delincuentes armados que lo despojaron de una cadena de oro y le dispararon en el rostro y el abdomen, dejándolo tendido en el suelo y en estado crítico.

Vecinos de la zona auxiliaron rápidamente a Gutiérrez y coordinaron su traslado de urgencia a la Clínica Erasmo, donde, según reportes preliminares proporcionados por el personal médico del centro, fue ingresado directamente a quirófano debido a la gravedad de una herida abdominal que ocasionó abundante pérdida de sangre. Ante la delicada situación, la clínica lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para que acudan a donar sangre tipo O-negativo.

Cientos de ciudadanos se reúnen a las afueras del centro médico para pedir por la salud de Jorge Mario Gutiérrez - crédito Última hora Valledupar Plus

El alcalde Orozco anunció que la administración municipal ofrece una recompensa de hasta $15 millones para los que aporten información decisiva que permita la identificación y captura de los responsables.

El mandatario declaró en X: “Lamento el ataque contra el empresario y compositor, Jorge Mario Gutiérrez, quien resultó herido la mañana de hoy. Este hecho es inaceptable y no puede quedar en la impunidad. Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $15 millones de recompensa por información concreta que permita identificar y capturar a los responsables. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que suministre información a la @PoliciaMevap y a la Fiscalía (sic)”.

¿Quién es Jorge Mario Gutiérrez?

Jorge Mario Gutiérrez es reconocido por su contribución al folclor vallenato, siendo autor de obras como Me quedé esperando, interpretada por Tomás Alfonso “Poncho” Zuleta; Pa que te enamores, en la voz de Iván Villazón; y Mi premio mayor, grabada por Peter Manjarrés.

La víctima habría recibido dos disparos - crédito Freepik

Su repertorio ha sido interpretado tanto por exponentes de la nueva ola como de la vieja guardia del vallenato, incluidos Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Luifer Cuello. Además, Gutiérrez ha participado en reiteradas ocasiones en el concurso de canción inédita del Festival Vallenato.

Una vez conocida la lamentable noticia, cientos de ciudadanos se han agolpado a las afueras del centro médico en cadena de oración y a la espera de noticias positivas sobre su estado de salud. Las autoridades están adelantando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los atacantes.

“Estamos en oración Jorge, San Rafael arcangel medicina de Dios, te unja con sus manos sanadoras” ; “No hay derecho seguimos esperando resultados contundentes ante el sicariato que está posesionado en valledupar S.O.S Alcalde Ernesto Orozco Duran basta ya de gobernar para financiadores de campaña y gobierne para los ciudadanos que lo eligieron para arreglar esto. Es Urgente” ; “Este alcalde debería de ofrecer recompensas por todas las víctimas de los atracos en Valledupar y preocuparse por reforzar la seguridad , definitivamente estos políticos (sic)“, fueron los mensajes sobre el hecho criminal que impactó a la ciudad vallenata.

Algunas de sus letras han sido interpretadas por el cantante Peter Manjarrés - crédito @uparawards/Instagram

Víctima de millonario fleteo en el centro de Valledupar tras retirar dinero en banco

Un ciudadano denunció ante la Policía haber sido víctima de un hurto de $12 millones bajo la modalidad de fleteo en la calle 18B con carrera 6, centro de Valledupar, luego de retirar el dinero en una entidad bancaria este jueves 11 de diciembre.

El afectado relató que, tras abordar un taxi, fue interceptado por tres individuos en motocicletas, que le arrebataron el dinero ganado durante un año de trabajo.

El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, recordó a la ciudadanía que pueden solicitar acompañamiento policial gratuito al retirar altas sumas y reiteró recomendaciones de seguridad, como no comentar movimientos de dinero, evitar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y reportar situaciones sospechosas a la línea 123.