Asilo político de Nicolás Maduro en Colombia: experto marcó el impacto que tendría en el mundo

Colombia ha abierto la puerta para un posible asilo político para Nicolás Maduro en el país - crédito Reuters

En los últimos meses, se ha mencionado la posibilidad de que Nicolás Maduro abandone Venezuela mediante un acuerdo con Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento han sido nulos los avances de cualquier tipo de negociación entre las partes.

A pesar de ello, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, en una entrevista con Noticias Caracol, indicó que es importante negociar una posible salida de la dictadura venezolana y hasta ofreció a Colombia como posible sede de un asilo político para el líder del régimen.

“En el momento de tensión que existe, hay que negociar, y seguramente, si Estados Unidos exige una transición o un cambio, es una cosa (la salida de Venezuela) que ellos deben valorar. Si esa salida implica que él (Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, fueron las palabras de Villavicencio.

Las palabras de la canciller generaron un debate nacional, en el que diferentes figuras han rechazado que Colombia reciba a Nicolás Maduro, aunque actualmente hay casos similares que se registran en el país, como lo es la recepción del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Gustavo Petro ha defendido el asilo que recibió Martinelli en Colombia - crédito @ricardomartinelli99/Instagram

Experto indicó que no ve probable una permanencia de Maduro en Colombia

Para abordar todos los escenarios de una posible llegada de Maduro a Colombia y las implicaciones que tendría ello, en diálogo con Infobae Colombia, el docente del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sabana, Juan Nicolás Garzón, entregó su análisis sobre el tema.

En primer lugar, aclaró que no considera que se trate de una posibilidad latente, sino un escenario poco probable que mencionó la canciller. Resaltando que la relación entre Colombia y Estados Unidos es el principal motivo por el que no cree que la participación del país cafetero en la posible negociación se registre.

“Las posibilidades no las veo claras, aunque no es imposible. No lo veo porque se tejen especulaciones y hay un factor determinante que es Estados Unidos. El nivel de interlocución tan bajo entre Estados Unidos y Colombia hace que un tercer componente no sea en un principio Colombia”.

Las palabras de Villavicencio han generado un debate nacional - crédito Cancillería

Para Garzón, Colombia no tiene un rol importante para Estados Unidos, y, en cambio, las palabras de la canciller podrían ser tomadas como una muestra de respaldo al régimen de Maduro.

“En ese escenario Colombia no ocupa un lugar para Estados Unidos. En una posible salida de Maduro, sería un escenario complejo porque se puede interpretar como una forma de guiño o reconocimiento a Maduro. Por el panorama, por el escenario, no veo factible esta situación”.

A nivel local, aseguró que el Gobierno nacional tiene poco que ganar y mucho que perder en caso de recibir a Nicolás Maduro, puesto que considera que sería un gesto que marcaría el camino de las elecciones de 2026.

“La figura de asilo, creo que en el caso de Maduro sería muy complicada, no solo jurídico, sino también desde el punto de vista interno. Un asilo a Maduro sería una factura grande e innecesaria para el Gobierno de cara a las elecciones de 2026, perdería más de lo que ganaría”.

El dictador venezolano ha afirmado que es momento de volver a conformar una Gran Colombia - crédito Reuters

Por último, Garzón aclaró que legalmente no hay nada que impida que Nicolás Maduro pueda recibir asilo político en el país, puesto que tiene los derechos de cualquier otro ciudadano.

“Los derechos de Maduro son los que cobijan a cualquier ciudadano del mundo, el derecho al debido proceso, a las garantías de los derechos humanos y políticos, eso no dista de los que tiene un ciudadano del común. Hay varias cosas que se tendrían que definir, aunque, repito, no suponen una figura especial para él”, puntualizó el docente.