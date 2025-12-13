Colombia

Asilo político de Nicolás Maduro en Colombia: experto marcó el impacto que tendría en el mundo

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, abrió la puerta para una posible recepción del dictador en el país cafetero

Guardar
Colombia ha abierto la puerta
Colombia ha abierto la puerta para un posible asilo político para Nicolás Maduro en el país - crédito Reuters

En los últimos meses, se ha mencionado la posibilidad de que Nicolás Maduro abandone Venezuela mediante un acuerdo con Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento han sido nulos los avances de cualquier tipo de negociación entre las partes.

A pesar de ello, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, en una entrevista con Noticias Caracol, indicó que es importante negociar una posible salida de la dictadura venezolana y hasta ofreció a Colombia como posible sede de un asilo político para el líder del régimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En el momento de tensión que existe, hay que negociar, y seguramente, si Estados Unidos exige una transición o un cambio, es una cosa (la salida de Venezuela) que ellos deben valorar. Si esa salida implica que él (Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, fueron las palabras de Villavicencio.

Las palabras de la canciller generaron un debate nacional, en el que diferentes figuras han rechazado que Colombia reciba a Nicolás Maduro, aunque actualmente hay casos similares que se registran en el país, como lo es la recepción del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Gustavo Petro ha defendido el
Gustavo Petro ha defendido el asilo que recibió Martinelli en Colombia - crédito @ricardomartinelli99/Instagram

Experto indicó que no ve probable una permanencia de Maduro en Colombia

Para abordar todos los escenarios de una posible llegada de Maduro a Colombia y las implicaciones que tendría ello, en diálogo con Infobae Colombia, el docente del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sabana, Juan Nicolás Garzón, entregó su análisis sobre el tema.

En primer lugar, aclaró que no considera que se trate de una posibilidad latente, sino un escenario poco probable que mencionó la canciller. Resaltando que la relación entre Colombia y Estados Unidos es el principal motivo por el que no cree que la participación del país cafetero en la posible negociación se registre.

“Las posibilidades no las veo claras, aunque no es imposible. No lo veo porque se tejen especulaciones y hay un factor determinante que es Estados Unidos. El nivel de interlocución tan bajo entre Estados Unidos y Colombia hace que un tercer componente no sea en un principio Colombia”.

Las palabras de Villavicencio han
Las palabras de Villavicencio han generado un debate nacional - crédito Cancillería

Para Garzón, Colombia no tiene un rol importante para Estados Unidos, y, en cambio, las palabras de la canciller podrían ser tomadas como una muestra de respaldo al régimen de Maduro.

“En ese escenario Colombia no ocupa un lugar para Estados Unidos. En una posible salida de Maduro, sería un escenario complejo porque se puede interpretar como una forma de guiño o reconocimiento a Maduro. Por el panorama, por el escenario, no veo factible esta situación”.

A nivel local, aseguró que el Gobierno nacional tiene poco que ganar y mucho que perder en caso de recibir a Nicolás Maduro, puesto que considera que sería un gesto que marcaría el camino de las elecciones de 2026.

“La figura de asilo, creo que en el caso de Maduro sería muy complicada, no solo jurídico, sino también desde el punto de vista interno. Un asilo a Maduro sería una factura grande e innecesaria para el Gobierno de cara a las elecciones de 2026, perdería más de lo que ganaría”.

El dictador venezolano ha afirmado
El dictador venezolano ha afirmado que es momento de volver a conformar una Gran Colombia - crédito Reuters

Por último, Garzón aclaró que legalmente no hay nada que impida que Nicolás Maduro pueda recibir asilo político en el país, puesto que tiene los derechos de cualquier otro ciudadano.

Los derechos de Maduro son los que cobijan a cualquier ciudadano del mundo, el derecho al debido proceso, a las garantías de los derechos humanos y políticos, eso no dista de los que tiene un ciudadano del común. Hay varias cosas que se tendrían que definir, aunque, repito, no suponen una figura especial para él”, puntualizó el docente.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroGustavo PetroColombiaVenezuelaAsilo políticoExpertoColombia-Noticias

Más Noticias

La dictadura de Cuba y Pablo Escobar: Carlos Lehder narró cómo comenzó la alianza ligada al narcotráfico

El colombo-alemán reveló que sirvió de conector entre la dictadura y el capo antioqueño, lo que incluyó una reunión con Raúl Castro

La dictadura de Cuba y

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Sebastián Camelo destacó las escenas de ficción que tiene la producción basada en el hecho registrado en Bogotá

Los errores de ‘Estado de

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental

La final se jugará el miércoles 17 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali de Rayan

Flamengo vs. PSG: hora y

Sebastián Villa de nuevo en problemas: vecino del futbolista lo denunciará por una agresión

El extremo colombiano está de vacaciones, mientras se resuelve cuál será su próximo equipo en 2026

Sebastián Villa de nuevo en

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de zonas que se verán afectados por la suspensión temporal

Estos son los turnos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Los errores de ‘Estado de

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Deportes

Chapecoense presentó su camiseta 2026

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad