Armando Benedetti afirmó que el director de la Ungrd “es un mediocre, fanfarrón, farsante e inepto” y anunció acciones legales en su contra

Benedetti afirmó que no intervino en decisiones asociadas al Fondo de Adaptación y cuestionó las declaraciones del director de la Ungrd

El enfrentamiento público entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, escaló en las redes sociales, con acusaciones directas y la promesa de acciones legales.

Benedetti anunció que presentará una demanda por injuria y calumnia contra Carrillo, a quien calificó de “mediocre, no apto para el cargo, fanfarrón, farsante e inepto”, y aseguró que la próxima semana (del 15 al 21 de diciembre) se demostrarán los intereses contractuales de Carrillo, según lo publicado en su cuenta en X.

En su mensaje, Benedetti enfatizó: “Juro por mi familia que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato o estuve interesado en alguno”, negando cualquier solicitud de favores o participación en contratos dentro de la Ungrd.

El ministro Armando Benedetti negó haber solicitado puestos o contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito @AABenedetti/X

El ministro también señaló que Carrillo no ha respondido a los señalamientos de malos manejos realizados por Angie Rodríguez, y sostuvo que “toda su actuación es sospechosa y él sí ha estado interesado en contratos”.

La confrontación se originó tras una serie de declaraciones de Carlos Carrillo en X, en la que se refirió al ministro del Interior con estas palabras: “Ministro, el país sabe perfectamente quién es usted y lo que representa. Tenerlo de enemigo es una medalla, tenerlo de aliado en cambio, es un enorme pasivo”. Estas afirmaciones intensificaron la disputa y motivaron la respuesta de Benedetti, quien reiteró su intención de acudir a la justicia.

Carlos Carrillo calificó al ministro Benedetti como un 'enorme pasivo' y afirma que tenerlo de enemigo es una medalla - crédito @CarlosCarrilloA/X

La controversia entre Benedetti y Carrillo se desarrolla en un contexto de acusaciones cruzadas y cuestionamientos sobre la gestión y la transparencia en la Ungrd, con la expectativa de que se presenten nuevas pruebas y se definan las acciones judiciales anunciadas.

Crisis en el Fondo Adaptación y la Ungrd enfrenta a Angie Rodríguez, Carlos Carrillo y Armando Benedetti

El informe de Angie Rodríguez denuncia proyectos rezagados, contratos sin avance y alertas ignoradas durante la gestión de Carlos Carrillo en el Fondo Adaptación - crédito Ungrd/Dapre

Una serie de acusaciones cruzadas entre Angie Rodríguez, Carlos Carrillo y Armando Benedetti desató una crisis en el Fondo Adaptación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), situando el conflicto en el centro del poder político colombiano.

El enfrentamiento escaló tras la divulgación de un informe elaborado por Rodríguez, actual directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, que denunció proyectos rezagados, contratos sin avance y alertas ignoradas durante la gestión de Carrillo.

Entre los señalamientos más graves, Rodríguez advirtió que obras clave como la Ruta del Arroz y La Mojana estaban “prácticamente paralizadas” y cuestionó la “falta de transparencia” en la administración anterior. El informe fue remitido a los organismos de control.

En respuesta, Carrillo defendió su gestión y afirmó que había advertido sobre los mismos contratos ante las autoridades competentes.

Carlos Carrillo defiende su gestión y asegura que advirtió sobre los contratos cuestionados, incluyendo el proceso de consultoría de Dinámicas Hídricas en La Mojana - crédito Ungrd

Destacó que el proceso de consultoría para Dinámicas Hídricas en La Mojana, valorado en $56.000 millones, fue declarado desierto por posibles riesgos de corrupción. Además, aseguró que su informe de gestión no recibió objeciones y que ofreció aclaraciones desde el inicio del empalme, sin que estas fueran solicitadas.

La controversia se intensificó cuando Benedetti, ministro del Interior, calificó a Carrillo de “mentiroso”, negó cualquier vínculo con los contratistas mencionados y lo acusó de desviar la atención de las denuncias.

Las recriminaciones derivaron en ataques personales, con el objetivo de desacreditar a Carrillo y desestimar sus insinuaciones sobre interferencias políticas en el Fondo Adaptación.

El conflicto también involucra a Katherine Rojas Montenegro, que asumió la gerencia del Fondo en septiembre de 2025 y desplazó a Carrillo. Rojas Montenegro, cercana al clan Torres y esposa de Tito Lorenzo Lovo Carretero, subdirector técnico del Ministerio del Interior, permaneció en el cargo durante mes y medio antes de ser reemplazada por Rodríguez.

La disputa, que ha generado preocupación en la Casa de Nariño, expone divisiones internas en el petrismo y obliga al presidente Gustavo Petro a intervenir.

Mientras Carrillo sostiene que denunció a tiempo las irregularidades heredadas, Rodríguez afirma que la entidad quedó en riesgo bajo su gestión y Benedetti exige respuestas claras del exdirector. En este contexto, el Fondo Adaptación, fundamental para regiones afectadas por el cambio climático, queda en el centro de una pugna política que amenaza con afectar su labor principal.