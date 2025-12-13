Colombia

Apareció la empresaria señalada de envenenar con Talio a un grupo de niñas en Bogotá: “Entiendo que quieran encontrar al culpable”

La mujer aseguró que cuenta con elementos para demostrar su inocencia y que presentará su defensa ante las autoridades competentes

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del
Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

La aparición de Zulma Guzmán Castro en medio de la investigación por la muerte de las menores Emilia Forero e Inés Bedout, envenenadas con frambuesas contaminadas con talio, ha generado nuevas expectativas en el caso que conmocionó a Colombia.

La mujer, señalada como principal sospechosa del crimen, y que viajó a Argentina días después de los hechos, se pronunció tras conocerse la posibilidad de una imputación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, además, de la ya existente circular de Interpol en su contra.

En sus declaraciones, Guzmán Castro expresó su pesar por la tragedia y defendió su inocencia.

“Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo”, afirmó en una entrevista con Focus Noticias.

La mujer aseguró que cuenta con elementos para demostrar su inocencia y que presentará su defensa ante las autoridades competentes.

Guzmán Castro manifestó su desconcierto por ser señalada en el caso, argumentando que “no entendía” por qué la inculpaban, ya que “no tenía ningún motivo” para cometer un acto de esa naturaleza. Además, denunció que, a su juicio, la estrategia de las autoridades y los medios ha sido “básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos”.

La acusación por el envenenamiento
La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

En otro tramo de la entrevista, la sospechosa reconoció haber mantenido una relación sentimental clandestina con Juan de Bedout, pero negó conocer a la esposa de este, pese a que algunas versiones la han vinculado con la muerte de la mujer.

Guzmán Castro relató: “Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo”.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Guzmán Castro, quien insiste en su inocencia y en la disposición de aportar pruebas para su defensa.

La Fiscalía pidió que se
La Fiscalía pidió que se emitiera una orden de captura contra Zulma Guzmán Castro - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

Padre de una de las menores, contó como conoció a Zulma Guzmán

El testimonio de Juan de Bedout Vargas, padre de una de las adolescentes fallecidas por envenenamiento con talio en Bogotá, ha sido determinante para las autoridades encargadas de la investigación.

Según relató al El Tiempo, conoció a Zulma Guzmán en un congreso en Cartagena en 2018, donde iniciaron una relación clandestina. El vínculo terminó tras un mensaje intimidante que De Bedout recibió de Guzmán, luego de que ella se enterara de una salida a cenar con otra pareja: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.

Después del fallecimiento de su esposa, Alicia Grahan Sardi, quien también presentó rastros de talio en su organismo a pesar de morir de cáncer, De Bedout recibió de Guzmán varios libros de superación personal, considerados intentos de apoyo. Además, el hombre mencionó que Guzmán intentó colocar un localizador en su vehículo, situación registrada por cámaras de seguridad.

La investigación sugiere que el ataque con talio, que resultó en la muerte de dos adolescentes, tenía como objetivo principal a De Bedout. Las frambuesas contaminadas que desencadenaron la tragedia llegaron como un obsequio al apartamento de la familia. Zulma Guzmán, señalada como principal sospechosa, es actualmente buscada por las autoridades.

