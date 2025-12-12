Vecinos le hicieron la vida imposible a una mujer de la comunidad Lgbtiq+ antes de asesinarla a golpes: esta es la historia

Hermana de Ángela María Posso reveló cómo la mujer fue víctima de un crimen de odio - crédito Conducta Delictiva/Instagram

El 26 de julio de 2025, Ángela María Poso murió, presuntamente, a manos de sus vecinos, en un caso que aún es investigado por las autoridades.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el crimen se ejecutó en un evidente caso de discriminación de género sostenido desde la infancia de la víctima, marcada por la estigmatización y el hostigamiento debido a su identidad y orientación sexual.

La vida de Ángela se desenvolvió desde la niñez en un contexto de pobreza en un pequeño barrio de Medellín donde las casas se encuentran pegadas unas a otras. Así lo relató su hermana menor, Talía, al pódcast Conducta Delictiva, al recordar cómo su familia, compuesta en algún momento por once hermanos, sobrevivía pidiendo alimentos en la central mayorista y viviendo en la humilde vivienda.

Al morir su madre tras padecer cáncer, cuando Talía tenía cinco años, Ángela estuvo al frente del hogar, al tiempo que cada hermano fue tomando su rumbo. “Mi mamá quería tener los 12 apóstoles (hijos) y yo fui la última”, señaló, describiendo la numerosa familia y la decisión colectiva de que Ángela se quedara viviendo sola en la casa materna tras la dispersión de los hermanos.

Malos vecinos habrían rodeado a la familia de Ángela

En ese barrio, la relación con los vecinos estuvo marcada desde el inicio por el conflicto. “(...) había vecinos problemáticos, especialmente uno que siempre buscaba pelea por cosas mínimas”, explicó Talía, señalando que su madre también fue víctima de maltrato psicológico, verbal y emocional por estos mismos vecinos. La situación empeoró aún más durante la adultez de Ángela.

Desde pequeña, Ángela habría mostrado una identidad de género y orientación sexual diversa, enfrentando constante rechazo social por personas cercanas. De acuerdo con Talía, ya desde niña Ángela relataba sentirse atraída tanto por mujeres como por hombres, y comenzó a afirmarse abiertamente lesbiana después de los 25 años, tras una relación de pareja conflictiva con el padre de su única hija.

“Ella dejó de ocultarse, empezó a vestirse con ropa ancha, a cortarse el pelo y a usar faja”, comentó su hermana.

Los presuntos homicidas siguen vinculados al proceso judicial - crédito Medellín en rojo/Facebook

Economía precaria y ausencia de redes de apoyo marcaron la adultez de Ángela, que trabajaba como vendedora ambulante de cigarrillos y dulces en el sector de Provenza para sacar adelante a su hija.

La soledad y el abandono configuran el relato cotidiano de la víctima, que vivía sin compañía en la antigua casa familiar. “Decidimos que estaría bien que ella viviera ahí porque al estar solita, tras la muerte de mi mamá, no tenía dónde quedarse”, puntualizó Talía durante su testimonio.

Acoso sistemático, presuntamente, por su orientación sexual

Con el paso de los años, el acoso de los vecinos se tornó sistemático y violento. Según contó Talía en el podcast, Ángela padeció hostigamiento, amenazas, daño a la propiedad, invasión de su vivienda, robo y sabotaje recurrente, incluyendo el corte de cables de luz, rotura de electrodomésticos y constantes denuncias infundadas.

De hecho, según su hermana, Ángela presentó más de 60 denuncias ante la Fiscalía y la Policía, pero nunca obtuvo una protección efectiva. “Le hacían bullying porque era diferente, y cuando respondía las agresiones, le decían que si se creía hombre peleara como uno. La desplazaron de su propia casa: llegó a estar tres meses en una fundación tras amenazas directas de muerte”.

El hostigamiento no se limitó al plano físico: los propios vecinos esparcían basura y animales muertos en su terreno, la privaban de recursos básicos y la agredían verbalmente, y en alguna ocasión físicamente.

La víctima, integrante de la comunidad Lgbti, fue hallada sin vida en su cocina, rodeada de vidrios rotos y sangre, mientras la policía avanza en la investigación para esclarecer los hechos - crédito Reuters - Google Maps

La Fiscalía identificó a cinco personas del entorno barrial como presuntos responsables del crimen, incluida la misma persona que acosó durante años tanto a la madre como a Ángela, relató Talía: “El vecino que tenía problemas con mi mamá es el mismo que ahora está capturado. Siempre fue problemático con nosotras”.

El atroz crimen

El 26 de julio de 2025, Ángela regresó a su casa tras una intensa jornada laboral. Horas antes había comunicado a su hija y hermana sus pequeños logros personales, como la aprobación de una tarjeta de ahorros y la compra de un teléfono.

Esa noche dejó de dar señales de vida tras grabar un video registrando el acoso constante. Las autoridades sostienen que cinco hombres ingresaron a la vivienda y la agredieron de manera brutal, propinándole 76 heridas, muchas de ellas en el rostro, intentando borrar su identidad.

Su cuerpo permaneció tres días en la casa antes de que los propios vecinos, presuntamente involucrados, alertaran a la Policía. “Ellos mismos llamaron a reportar que salía olor debajo de la puerta, y convivieron con el cuerpo esos días como si nada”, afirmó Talía.

Solo dos de los presuntos agresores se encuentran actualmente detenidos; el resto aún está en libertad y el proceso judicial se ha dilatado con postergación de audiencias y dificultad para acceder a justicia, apuntó la mujer.

La historia de Ángela María Poso, según contó su hermana, dejó al descubierto una cadena de vulneraciones: el acoso vecinal de toda la vida, discriminación de género, ausencia de respuesta estatal ante las denuncias y amenazas, y la soledad en la que murió.

“Mi hermana solo luchó por salir adelante y defender la casa que nos dejó nuestra mamá. No pudo ni siquiera ser velada en condiciones dignas, pues su cuerpo ya estaba en descomposición”, lamentó Talía, pidiendo a los que conocen la verdad colaboren para que el caso no quede impune.