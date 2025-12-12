Colombia

Encontraron los restos óseos de la comerciante Ángela María Chisacá: fue secuestrada y quemaron su carro antes de matarla

Por este caso fueron detenidas un total de cinco personas en tres diligencias de allanamiento, las cuales se efectuaron entre diciembre de 2024 y enero y mayo de 2025. El cabecilla de la organización perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia

crédito Departamento de Policía Cundinamarca

Poco menos de tres años después de que se vio con última vez con vida, y justo el mismo día que se celebraría su cumpleaños número 42, las autoridades en Cundinamarca confirmaron los detalles que permitieron el hallazgo de los restos óseos de la comerciante Ángela María Chisacá Bogotá.

El viernes 12 de diciembre de 2025 se conocieron los pormenores de un operativo de captura que se había efectuado un año atrás (3 de diciembre de 2024) y como parte de las acciones investigativas que en ese momento dejó la desarticulación de Los Inquisidores.

Así se le conoce al grupo de delincuencia común (GDC) señalado por las autoridades como los responsables de secuestrar y asesinar a Chisacá Bogotá, de quien se perdió el rastro a mediados de julio de 2023.

Por medio de un video en el que aparece el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca (Decun), se señaló el mismo viernes que dichas labores se efectuaron a lo largo del 2025, dejando como resultado la confesión del punto donde se hallaron los restos de la comerciante.

“Queremos expresar nuestra total solidaridad con la familia de la señora Ángela María Chisacá, Bogotá. El día de ayer, 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el dictamen pericial definitivo. La ciencia ha confirmado que los restos óseos recuperados en el departamento del Tolima corresponden a la señora Ángela María”, explicó en sus declaraciones el coronel Herrera.

La mamá de la comerciante
La mamá de la comerciante no alcanzó a darse cuenta de quiénes entraron a la casa para llevarse a su hija - crédito X y Departamento de Policía Cundinamarca

Asimismo, el oficial precisó que “el hallazgo fue el resultado de meses de un trabajo técnico, científico y humano de nuestros policías”.

“Desde el secuestro en Girardot, en (12 de julio) 2023, no hemos descansado. Analizamos más de 500 horas de video y ejecutamos seguimientos detallados que nos llevaron el pasado 3 de julio (2025) hasta la vereda de La Islandia, en jurisdicción de Rovira, en el departamento del Tolima”, agregó en su reporte de la indagación de los hechos el coronel Herrera.

Y fue justo en una zona de difícil acceso que agentes del Gaula “lograron la ubicación y exhumación del cuerpo”, precisó el oficial.

Por todo lo anterior, el coronel Herrera afirmó: “Hoy podemos decirle a la comunidad y a la familia que el crimen no quedó en la impunidad y la estructura criminal conocida como los Camala o los Inquisidores fue desmantelada. Ya están capturados y en la cárcel cinco de los responsables”.

Dentro de los hoy detenidos figura su cabecilla, alias El Gordo, que habría sido el que ordenó el secuestro, haciéndose pasar por integrante del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco.

Además de este operativo el 29 de noviembre de 2024, entre el 28 de enero y el 26 de mayo de 2025, en los municipios de San Luis (Tolima) y Agua de Dios (Cundinamarca), el Gaula en coordinación con Sipol (Sistema Integrado de Información Policial), materializó dos órdenes de captura adicionales, para un total de cinco detenidos - crédito Decun

El rapto de la comerciante se hizo con el fin de exigir la suma de 500 millones de pesos por su liberación. “A estos delincuentes se les incautaron armas de fuego y elementos de comunicación que fueron claves para el proceso judicial”, añadió el oficial del Decun, y confirmó también que “todos están respondiendo por secuestro extorsivo, desaparición forzada e incendio”.

Al final, el coronel Herrera dejó un mensaje contundente a todas las empresas criminales que buscan hacer de las suyas en el departamento de Cundinamarca: “A los delincuentes les enviamos un mensaje claro: la Policía Nacional de Colombia tiene las capacidades para encontrarlos”.

Lo que se sabía hasta el momento

El 29 de noviembre de 2024 se llevó a cabo el operativo que días después a comienzos de diciembre del mismo año anunció en un comunicado la Policía Nacional de Colombia, y que dejó a tres personas detenidas e identificadas como presuntos miembros del grupo de delincuencia común conocido como Los Inquisidores, en el municipio de San Luis, Tolima.

La investigación, coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió identificar y capturar a dos hombres y una mujer en una finca rural, entre ellos “El Gordo”.

Y es que en el prontuario criminal de alias El Gordo se encontró que lo señalan como cabecilla del grupo y antiguo desmovilizado del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El caso se remonta al 12 de julio de 2023, cuando Ángela María Chisacá Bogotá fue secuestrada en su vivienda en Girardot, Cundinamarca.

Declaraciones del coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca - crédito Decun

La víctima fue trasladada en su propio vehículo, que días después se encontró incinerado en la vereda Camalá, en el municipio de Flandes, Tolima.

Un mes después (agosto de 2023), los secuestradores exigieron un rescate de 5.000 millones de pesos y enviaron una fotografía de la comerciante encadenada y vestida con prendas militares como prueba de vida.

A pesar de la entrega de pruebas, la familia no volvió a tener contacto directo con la víctima.

Durante la búsqueda, junto a la revisión de 500 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, se tomaron 20 entrevistas y se procesaron 35 diligencias de registro voluntarias.

El auto de Ángela María
El auto de Ángela María Chisacá fue encontrado incinerado en una vereda de Flandes (Tolima) - crédito Policía Nacional

La detención de los primeros tres presuntos responsables se dio a pocos días de cumplirse el que sería el cumpleaños número 40 de Ángela María Chisacá Bogotá, madre de dos hijas y propietaria del negocio Di’María Pizza Artesanal, en Girardot.

Las otras dos diligencias se llevaron a cabo “entre el 28 de enero y el 26 de mayo de 2025, en los municipios de San Luis (Tolima) y Agua de Dios (Cundinamarca), el Gaula, en coordinación con Sipol, materializó dos órdenes de captura adicionales, y de esta forma completan las cinco aprehensiones.

En su momento, se ofreció una recompensa de 22 millones de pesos por información relevante, sin resultados, y que fue anunciada por parte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

