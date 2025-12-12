Colombia

Presidente de la Corte Constitucional deberá retractarse por acusaciones hacia la madre de su hijo en medio de una entrevista

Yolanda Inés Robles Ramírez relató que tuvo conocimiento de la entrevista mucho después de su primera publicación y que “su contenido injurioso, afectó su dignidad”

Guardar
Jorge Enrique Ibáñez Robles,
Jorge Enrique Ibáñez Robles, presidente de la Corte Costitucional - crédito Corte Constitucional

La reciente decisión del Juzgado Doce Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva ha marcado un precedente en la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y la honra en el contexto de publicaciones periodísticas digitales en la República de Colombia.

El fallo, emitido el 11 de diciembre de 2025, responde a la acción de tutela presentada por Jorge Enrique Ibáñez Robles, Yolanda Inés Robles Ramírez y Edgar Robles Ramírez contra Jorge Enrique Ibáñez Najar, a raíz de una entrevista publicada en el medio digital CasaMacondo.co.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El núcleo del conflicto se sitúa en la entrevista concedida por Jorge Enrique Ibáñez Najar, en su calidad de presidente de la Corte Constitucional, al medio CasaMacondo.co, donde se abordó la pérdida de un expediente judicial relacionado con la impugnación e investigación de paternidad extramatrimonial.

Según los accionantes, en dicha entrevista se trataron “circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue concedió el demandante”, lo que, a su juicio, vulneró su dignidad y reputación.

Edgar Robles Ramírez, apoderado en el proceso judicial mencionado, manifestó su preocupación por el tratamiento de la información en la entrevista, señalando que “de su contexto y afirmaciones periodísticas había acusaciones respecto de una posible manipulación de la prueba de ADN practicada dentro del proceso y, algunas conductas que consideran podría constituir el delito de falsedad por destrucción de documento público”.

La reciente decisión del Juzgado
La reciente decisión del Juzgado Doce Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva ha marcado un precedente en la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y la honra en el contexto de publicaciones periodísticas digitales en la República de Colombia - crédito redes sociales

Esta percepción motivó la solicitud formal a los periodistas de CasaMacondo.co para obtener “copia integra de la grabación de la entrevista, como también copia del expediente que al parecer se había extraviado”. La publicación inicial de la entrevista, difundida parcialmente el de agosto de 2025, fue seguida por la divulgación íntegra el 25 de octubre del mismo año.

Yolanda Inés Robles Ramírez relató que tuvo conocimiento de la entrevista mucho después de su primera publicación y que “su contenido injurioso, afectó su dignidad”.

La gravedad de las afirmaciones llevó a Edgar Robles Ramírez a alertar a su sobrino Jorge Enrique Ibáñez Robles sobre el contenido de la entrevista, remitiéndole la transcripción completa.

En ella, según los accionantes, “se daba a entender que Ibáñez Najar había sido víctima de un abuso sexual por parte de la señora Yolanda Inés Robles Ramírez, aunque no mencionara su nombre”.

Ante estos hechos, el juzgado resolvió: “TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, de la señora YOLANDA INÉS ROBLES RAMÍREZ, identificada con expedida en Tunja (B), con fundamento en las razones expuestas en esta providencia”.

La gravedad de las afirmaciones
La gravedad de las afirmaciones llevó a Edgar Robles Ramírez a alertar a su sobrino Jorge Enrique Ibáñez Robles sobre el contenido de la entrevista, remitiéndole la transcripción completa - crédito redes sociales/X

Además, ordenó a Jorge Enrique Ibáñez Najar que, en coordinación con el medio Casa Macondo, “en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, se retracte y/o rectifique y presente excusas públicas a la señora Yolanda Inés Robles Ramírez por las afirmaciones realizadas en la entrevista del 13 de agosto de 2025, específicamente en lo concerniente a los puntos I y II que fueron señalados en el acápite de peticiones del escrito de tutela”.

El fallo también estableció que “el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en la página web y las cuentas de redes sociales del medio de comunicación CasaMacondo, cumpliéndose con ello las condiciones de equidad (mismo medio, despliegue y duración)”.

Por otra parte, el juzgado decidió “NEGA[R] las solicitudes de rectificación, aclaración y/o retractación de los señores Jorge Enrique Ibáñez Robles y Edgar Robles Ramírez, al no cumplirse los requisitos jurisprudenciales para amparar el derecho a la rectificación, conforme las razones expuestas en esta providencia”.

Presidente de la Corte Constitucional
Presidente de la Corte Constitucional - crédito Corte Constitucional

Finalmente, la providencia dispuso que “por el medio más ágil se notifique a las partes esta decisión, informándoles que cuentan con el término de tres (03) días, para impugnar la decisión (Art. 31 del Decreto 2591 de 1991)” y ordenó remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que el fallo no sea impugnado.

Temas Relacionados

Yolanda Inés Robles RamírezPresidente Corte ConstitucionalJorge Enrique Ibáñez NajarJuzgado Doce Penal MunicipalMadre de su hijoColombia-Noticias

Más Noticias

Estrene su pasaporte colombiano: tres destinos internacionales para el primer viaje de 2026 por menos de $1 millón

Diversas ciudades del exterior, todas cercas de Colombia, ofrecen opciones asequibles para quienes planean salir del país al comenzar el año

Estrene su pasaporte colombiano: tres

Con canción de Celia Cruz, María Fernanda Cabal se refirió a las tensiones internas del Gobierno: “Trágico reality show”

La senadora aprovechó las acusaciones que emitió el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, contra Armando Benedetti para burlarse del Gobierno Petro

Con canción de Celia Cruz,

Petro respondió al fallo que limita a entidades estatales como el SGC a apoyar al Gobierno en sus redes sociales: “Cambien la Constitución”

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano y a otras entidades abstenerse de replicar mensajes políticos en redes sociales, pero el presidente reaccionó

Petro respondió al fallo que

Asociación Aliadas respondió a críticas del expresidente Álvaro Uribe tras reunión de AmCham con Iván Cepeda

La organización gremial emitió un comunicado en el que aclaró que su participación en el encuentro con el candidato del Pacto Histórico se desarrolla en su compromiso con el diálogo plural

Asociación Aliadas respondió a críticas

Richard Ríos brilla en Europa junto al Benfica: este fue el reconocimiento que recibió tras su gran actuación en la victoria ante Napoli

El futbolista colombiano fue incluido en el equipo ideal de la ‘Champions League’ por su brillante actuación con el Benfica frente al Nápoles, que reafirma su proyección internacional

Richard Ríos brilla en Europa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Así fue el grado como

Así fue el grado como arquitecta de Claudia Bahamón: la presentadora reveló fotos inéditas del momento que vivió

Murió ‘Papo’ Rosario, voz histórica de El Gran Combo de Puerto Rico

Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose de bachiller y le dedicó sentido mensaje: “Con disciplina todo se puede”

Kevyn y Sofía arrasan en el ‘Desafío 2025’: la fortuna ganada en la prueba de capitanes dejó a todos con los bolsillos vacíos

Marcela Reyes confesó qué piensa su novio de la relación que tiene con DJ Exotic: “Todo lo sabe”

Deportes

Richard Ríos brilla en Europa

Richard Ríos brilla en Europa junto al Benfica: este fue el reconocimiento que recibió tras su gran actuación en la victoria ante Napoli

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Deportes Tolima recibió visita del Ministerio del Trabajo antes de la gran final ante el Junior: qué pasó

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene mayor presión en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay