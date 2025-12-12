Por qué la bebé de Sara Corrales tendrá un particular nombre: esto explicó la actriz

Sara Corrales revela el tierno origen del nombre de su hija Mila y emociona a sus fans - crédito @saracorrales/IG

La actriz colombiana Sara Corrales ha compartido con sus seguidores el significado especial detrás del nombre que llevará su primera hija, así como la decisión de que el nacimiento se produzca en México, país donde reside y cuenta con una sólida red de apoyo.

La noticia ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, los cuales aguardan la llegada de la bebé y se preguntan si la artista mostrará públicamente el rostro de la pequeña, en contraste con la tendencia de otras celebridades que optan por mantener la privacidad de sus hijos.

Durante una entrevista con la revista 15 Minutos, Corrales explicó que el nombre elegido, Mila, surge de los apodos cariñosos que comparte con su esposo, el empresario Damián Pasquini.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz detalló: “Yo le digo a Damián Mili o Milo de ‘Mi lindo’ y él me dice Milin, por eso se llamará Mila”, según declaró.

El nacimiento de la hija de Sara Corrales será en México y la actriz explica la emotiva razón - crédito @saracorrales/IG

La colombiana aseguró que su elección refleja la intimidad y el vínculo afectivo que tienen como pareja, quienes celebraron recientemente una revelación de género con temática selvática, acompañados de familiares y amigos. En ese evento, el humo rosado confirmó que esperaban una niña.

La decisión de dar a luz en México responde tanto a la residencia actual de la actriz como a la presencia de su círculo cercano en ese país, lo que le brinda mayor tranquilidad para afrontar el parto. Según relató a 15 Minutos, la presencia de su red de apoyo fue determinante para elegir el país azteca como el lugar de nacimiento de su hija.

A lo largo de su embarazo, Sara Corrales ha compartido en redes sociales diversos aspectos de esta etapa, mostrando cómo vive el proceso y enfrentando opiniones divididas sobre sus rutinas de ejercicio.

La actriz ha defendido los beneficios de mantenerse activa durante la gestación, subrayando que realiza sus entrenamientos bajo la supervisión de un profesional y este enfoque ha generado debates entre los internautas, pero Corrales sostiene que el ejercicio ha sido positivo para su bienestar.

El embarazo no detiene a Sara Corrales, quien revela su método fitness ajustado a esta etapa - crédito @saracorrales/ Instagram

Además, en otra oportunidad comentó que sostiene una dieta rigurosa durante este periodo también, pues tiene una lista de alimentos que considera indispensables durante su embarazo, los cuales compartió a través de un video en el que explicó qué prefiere para mantener su bienestar y el del bebé que espera junto a su esposo, el argentino Damian Pasquini.

“Como ustedes saben, el tema de la alimentación siempre ha sido muy importante para mí en un estado normal de mi vida, pero ahora, con el tema del embarazo, pues muchísimo más. Cada vez soy más consciente de la alimentación, de todo lo que le ingreso a mi cuerpo, para que, obviamente, todos esos nutrientes le lleguen a bebé... Les voy a compartir en este momento... Por ejemplo, vine a un lugar, me pedí un salmón, que es buenísimo para el embarazo, aguacate, que es buenísimo, con pepinillos, uvas, queso parmesano, nuez y, como no traía carbohidratos... Los carbohidratos son sumamente importantes en todos los momentos de nuestra vida, son la energía directa. Lo que hay es que elegir carbohidratos de muy buena calidad.En este caso, yo elegí camote. Entonces, esto es una comida completamente balanceada y muy, muy nutritiva para esta etapa de la vida y cualquier etapa”, contó la actriz.

Según detalló,el aguacate aporta ácido fólico, fundamental en la etapa de formación del bebé, grasas saludables para el desarrollo cerebral, potasio para prevenir calambres, fibra para favorecer la digestión y vitaminas como la E y la C. Sobre el salmón, mencionó que es fuente de ácidos grasos omega-3 (DHA/EPA), proteína de alta calidad, vitamina D y selenio.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los seguidores de la actriz, los cuales esperan conocer pronto a Mila y se mantienen atentos a las actualizaciones que Sara Corrales publica sobre su embarazo y la inminente llegada de su hija.