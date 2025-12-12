María Corina Machado compartió emotivo momento con Marta Lucía Ramírez: “Nuestros países van a avanzar por una ruta conjunta de paz y libertad”

Desde Oslo (Noruega), la Nobel de Paz, junto a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, envió un emotivo mensaje a ambos pueblos y recordó su compromiso con la democracia - crédito @martalucia.ramirez/Instagram

En una publicación que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez posteó el jueves 11 de diciembre un video en sus redes sociales que tuvo como protagonista a la Nobel de Paz María Corina Machado: que desde Oslo (Noruega), en donde era esperada para recibir su galardón, dirigió un emotivo mensaje a venezolanos y colombianos, y los invitó a seguir soñando con lazos de hermandad entre ambas naciones.

En el corto clip, grabado minutos después del arribo de la exasambleísta venezolana a suelo escandinavo, en la noche del 10 de diciembre, tras la maratónica jornada en la que escapó de las garras de Maduro y sus secuaces, la lideresa reiteró su compromiso de trabajar junto a Ramírez por el restablecimiento del orden institucional en su país y por el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. En un contexto en el que el cerco diplomático empieza a cerrarse.

“Aquí, con mi gran amiga Marta Lucía, les mando toda la fuerza y la convicción de que pronto nuestros países van a avanzar por una ruta conjunta de paz y libertad. Dios los bendiga. Hasta siempre”, fue el corto, pero contundente mensaje que Machado envió a los colombianos, a través del video publicado por Ramírez, que se hizo presente en la capital noruega para acompañar a la familia de la nobel y sus copartidarios y amigos, en una jornada histórica.

Una jornada histórica para la democracia latinoamericana

En la víspera, la también exministra de Defensa y excanciller, que al igual que el expresidente Iván Duque Márquez estuvo en la ceremonia efectuada en el ayuntamiento de Oslo, no ocultó su emoción al ver a su amiga en buen estado de salud: pues se llegó a temer por la integridad de la excandidata presidencial venezolana, que tuvo que tomar una serie de riesgos para llegar a su destino, entre ellos escapar en una lancha y ser recogida en un helicóptero en altamar.

“Qué emoción tan grande, verla, abrazarla, saberla segura, saberla con sus seres queridos y firme, como siempre en la defensa de los valores democráticos y la integridad”, expresó Ramírez, cuando compartió la primera postal con la lideresa, en la antesala del encuentro no solo con sus hijos, sino con sus compatriotas que, apostados en la entrada del Grand Hotel de Oslo, aguardaban por su arribo a este sitio. Todo esto sin importar el frío de la madrugada noruega.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Machado, principal líder de la oposición al régimen de Maduro, logró salir clandestinamente de Venezuela para viajar a Oslo: en una travesía que, como se mencionaba, trajo consigo varios obstáculos y contó con la colaboración de una red de apoyo especializada en sacar a disidentes del país, así como el conocimiento de las Fuerzas Militares estadounidenses, que hicieron un riguroso acompañamiento a la política.

El viaje comenzó en Caracas, donde Machado, disfrazada, partió hacia un pueblo pesquero en la costa venezolana. El trayecto terrestre, bajo medidas de seguridad extremas y atravesando numerosos controles militares, culminó con una travesía nocturna en lancha por el mar Caribe hasta la isla de Curazao; donde la red venezolana responsable del operativo informó al ejército norteamericano sobre su ubicación para evitar que la embarcación fuera interceptada.

Durante su cruce marítimo, dos aviones F-18 estadounidenses patrullaron el Golfo de Venezuela, en lo que representó una de las incursiones más cercanas al espacio aéreo venezolano en años recientes y que sirvió como forma de distracción frente al complejo operativo que estaba en curso. Ya en Curazao, Machado fue recibida por un contratista especializado en extracciones y pasó la noche en un hotel antes de tomar un vuelo privado hacia Noruega.

Al llegar a Oslo, la opositora confirmó que recibió ayuda del gobierno de Estados Unidos para salir del país, y admitió que lleva meses en la clandestinidad; exactamente desde enero de 2025, cuando dejó de aparecer en público. Aunque no reveló planes concretos sobre su regreso, expresó su intención de seguir buscando apoyo internacional para la causa venezolana y subrayó el alto riesgo que implica oponerse de forma abierta a la dictadura de Maduro.