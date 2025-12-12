Qué se sabe de la muerte de Casiano, reconocido rapero caleño: “La gente lo va a tener en su memoria siempre”

El deceso del joven intérprete caleño ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y entre figuras del género, mientras la falta de información oficial sobre las causas incrementa la incertidumbre en la comunidad artística - crédito captura de pantalla / Instagram

El fallecimiento de Juan Manuel Caicedo, conocido artísticamente como Casiano, ha conmocionado a la escena musical urbana de Colombia y ha generado reacciones en redes sociales y entre figuras del género.

La noticia, anunciada inicialmente por el artista Pirlo a través de su cuenta de Instagram, provocó una inmediata manifestación de pesar entre seguidores, colegas y representantes de la industria, quienes lamentaron la pérdida de una de las voces emergentes del trap caleño.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre las causas de la muerte, lo que ha incrementado la incertidumbre y la especulación en torno al caso.

Tanto Pirlo como Daniela Cuéllar Narváez, mánager de Casiano, expresaron públicamente su dolor y destacaron el legado musical que deja el joven intérprete.

La confirmación del deceso de Casiano se produjo en las redes sociales, donde Pirlo compartió un mensaje cargado de incredulidad y tristeza: “Está difícil creerlo”, escribió en su perfil.

El impacto de la noticia se refleja en homenajes digitales y mensajes de despedida, mientras la falta de información oficial alimenta el debate y la preocupación entre los seguidores y representantes del género urbano - crédito captura de pantalla / Instagram

El anuncio desencadenó una avalancha de mensajes de despedida y homenajes digitales, con seguidores y colegas recordando la energía y el carisma del artista.

Las palabras de Pirlo resaltan que la huella que Casiano deja en la memoria colectiva: “La gente lo va a tener en su memoria siempre”.

Por su parte, Daniela Cuéllar Narváez, quien gestionaba la carrera del cantante, agradeció la confianza depositada en ella y reafirmó su compromiso con la difusión de su obra musical.

“Niño, gracias por confiar en mí. Usted amaba su música y claro que siempre seré tu mánager. Vamos a ser todo para que tu EP salga”, expresó la mánager, según la revista Vea.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de duelo colectivo, donde seguidores compartieron mensajes como “Ya estás con tu madre, vuela alto Casianito”, “dejaste un legado” y “no lo puedo creer aún”, reflejando el impacto emocional que la noticia ha tenido en la comunidad juvenil y en la industria musical.

La inesperada partida de Juan Manuel Caicedo, figura emergente del trap caleño, ha generado incertidumbre y reflexión sobre el impacto de su obra en la juventud y la cultura musical de Colombia - crédito captura de pantalla / Instagram

La falta de información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento ha alimentado la incertidumbre.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles confirmados sobre la causa de la muerte.

Semana informa de manera extraoficial que Casiano habría sido baleado la noche del 10 de diciembre en el barrio El Lido de Cali, específicamente en la carrera 50 con calle 3.

Sin embargo, ningún familiar ni fuente oficial se ha pronunciado al respecto y la especulación sobre un posible hecho violento circula únicamente en redes sociales.

Esta ausencia de claridad ha generado un ambiente de conmoción y debate entre los seguidores y la comunidad artística, quienes esperan respuestas sobre lo ocurrido.

Originario de Cali, Casiano se consolidó como una figura en ascenso dentro del trap y el rap urbano, caracterizándose por un estilo directo y una fuerte presencia en plataformas digitales.

Semana destaca que su música y su historia personal de superación conectaron con una audiencia joven, especialmente a través de videos musicales, retos virales y colaboraciones en medios locales.

La revista Vea añade que el artista, también conocido como Casianito, inició su carrera desde muy joven y se destacó por su participación en el freestyle, lo que le permitió construir una comunidad digital sólida.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran Aquí estoy yo, Majin buu, Tramadora, Clean Clean y Le piso la cara, canciones que reflejan la mezcla de influencias del género urbano y que lo posicionaron como una voz representativa para muchos jóvenes caleños.

Su participación en entrevistas, como la realizada en el canal William TV, permitió conocer aspectos de su infancia en barrios populares de Cali y su motivación para abrirse camino en la industria musical.