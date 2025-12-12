Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026 dejará consecuencias a Fenalco por no sentarse a negociar, alertó el ministro del Trabajo

El pulso entre el Ejecutivo y el gremio de comerciantes deja en evidencia la fragilidad de los consensos en materia laboral y económica

Los tenderos y comerciantes son
Los tenderos y comerciantes son clave para la economía colombiana - crédito Universidad Central

La decisión de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) de no participar en la mesa de concertación del aumento del salario mínimo para 2026 fue un ingrediente más al debate entre el Gobierno y los comerciantes del país de cara a la negociación de la subida del sueldo básico. Mientras que el presidente del gremio, Jaime Cabal, sostiene que el Ejecutivo desnaturalizó el proceso al anunciar de manera anticipada el aumento del salario mínimo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lamentó la ausencia de este y defendió la legitimidad y transparencia del diálogo social.

En una carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el 1 de diciembre, el dirigente ratificó la decisión de no asistir a la mesa de concertación porque el Gobierno ya había anticipado un aumento del 11%, lo que llevaría la remuneración desde $1.423.500 a cerca de $1.580.000 (sin auxilio de transporte). El dirigente gremial argumentó que “el Gobierno nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, en una clara salida populista y de cara a las elecciones del próximo año, antes de que la Comisión pudiera deliberar y cumplir con su mandato legal y constitucional”.

Asimismo, profundizó en las críticas al proceso al señalar que “con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta”. Insistió en que una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.

Jaime Alberto Cabal Presidente De Fenalco Sobre Su No Participación En La Mesa De Concertación Del Salario Mínimo Para 2026 - crédito Suministrado

El presidente de Fenalco cuestionó además el incremento divulgado por el presidente Petro y por el ministro del Interior, Armando Benedetti, al considerar que se ubicó “muy por encima del IPC y de la productividad, carece de sustento y evidencia una determinación improvisada que deteriora la confianza, afecta la credibilidad del sistema de concertación y expone al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación”.

Según él, “los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder”.

Decisión desafortunada

Ahora, el 11 de diciembre, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respondió mediante una carta en la que lamentó la decisión de Fenalco y defendió el proceso de concertación. “Es desafortunado recibir la misiva donde nos comunica su decisión de no participar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en su rol de representante de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco)”, anotó el funcionario.

Resaltó el funcionario que la convocatoria al espacio de diálogo social y concertación responde a un mandato constitucional y legal, con el objetivo de “analizar técnicamente los elementos macroeconómicos que permitan la toma de decisiones y la presentación de propuestas de los trabajadores y de los empleadores”.

No hay anuncio del Gobierno

Enfatizó en que “es importante subrayar que ni el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ni el Ministerio del Trabajo han anunciado cifras de incremento salarial, precisamente, porque se respeta la dinámica propia del proceso de concertación y la orientación institucional. La jurisprudencia nacional, en especial la Sentencia T-426 de 1992, reconoce la necesidad de proteger el poder adquisitivo del salario como un criterio orientador de la discusión”.

Además, destacó la participación de gremios económicos y centrales sindicales en la primera etapa de la mesa, que, según el ministro “pueden dar fe de una metodología construida bajo el espíritu del tripartismo, con análisis técnicos y discusiones profundas acompañadas por equipos de alto nivel del Gobierno, incluidos los Ministerios de Trabajo, Comercio, Hacienda, Agricultura, el DNP y el apoyo técnico del Dane y del Banco de la República”.

La mesa de concertación del aumento del salario mínimo incluye a Gobierno, empresarios y sindicatos laborales. Por un lado, se solicita una subida del 7,21% y, por otro, del 16% - crédito Ministerio del Trabajo

Añadió que el proceso “se adelanta en plena armonía con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente los convenios 95, 100, 131 y 144, referentes a salarios, igualdad de remuneración, fijación de salarios y consulta tripartita”.

El ministro agradeció la participación de gremios como Andi, Acopi, SAC y Asobancaria, así como de las centrales de trabajadores CUT, CGT, CTC y las confederaciones de pensionados CPC y CDP, que acudieron al llamado institucional.

Consecuencias de la ausencia de Fenalco

Sanguino advirtió sobre las consecuencias de la ausencia de Fenalco: “Quisiéramos resaltar que la ausencia de Fenlaco priva de interlocución a los tenderos y pequeños comerciantes del país en una discusión de gran relevancia para su actividad económica”. Remarcó que el incremento del salario mínimo impacta la capacidad de consumo de los trabajadores, que constituyen una parte esencial de la demanda del comercio minorista.

Para 2025, el aumento del
Para 2025, el aumento del salario mínimo en Colombia fue de 9,54% - crédito Leonardo Muñoz/EFE

“Los tenderos y pequeños comerciantes tienen derecho a incidir en los espacios dispuestos para construir conjuntamente el futuro de su sector y del país, a través de las expresiones organizativas que no los priven de estos espacios. Por ello, resulta fundamental que este sector esté representado en los escenarios institucionales y constitucionales donde se adoptan decisiones que los afectan”, lamentó.

Puertas abiertas para Fenalco

Sanguino reiteró que las puertas de la mesa de concertación permanecen abiertas para el gremio y expresó su preocupación por la falta de representación de los tenderos y pequeños comerciantes “por razones de sesgos, desinformación o diferencias políticas con el Gobierno, cuando son justamente quienes se benefician de un salario mínimo que fortalece la capacidad de consumo y, con ello, su actividad comercial”.

El ministro del Trabajo instó a Jaime Cabal a reconsiderar su postura, por lo que resaltó la importancia de que todos los sectores participen en los mecanismos de diálogo social y concertación tripartita, fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad laboral y económica del país.

Video | Así fue el

'El Agropecuario' estrenó canción y

Mafe Carrascal acusa a la

Fin de una era en

Álvaro Uribe se pronunció sobre
Alarma en Colombia: ONU confirma

'El Agropecuario' estrenó canción y

Fin de una era en

