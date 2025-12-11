Colombia

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

La estrategia de unir esfuerzos con personalidades reconocidas fue un factor importante para que el paisa lograra captar la atención de audiencias y medios en distintas regiones

Westcol aseguró que James Rodríguez fue quien impulsó su carrera como streamer - crédito colclips/Tiktok

El streamer paisa Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, se ha destacado como una de las figuras más relevantes de la industria, en un proceso donde el relacionamiento con famosos le permitieron tener su propio salto al reconocimiento nacional e internacional.

En una de sus declaraciones, recogidas por sus seguidores, Villa compartió detalles sobre el momento clave que permitió que su carrera despegara hacia la viralidad.

Según declaraciones ofrecidas en medio de su reality La Mansión de los Stremears, el creador de contenido, originario de Antioquia, explicó que la colaboración con otras figuras públicas fue el motor principal para que sus transmisiones captaran la atención de medios como canales de televisión y plataformas digitales en diferentes regiones.

WestCol aseguró que el relacionamiento y colaboración con figuras del entretenimiento le ha servido para ser reconocido - crédito @westcol/IG

Durante su intervención, Westcol detalló que la primera celebridad con la que colaboró fue James Rodríguez.

“La primera persona con la que yo colaboré famosa, de todas, fue James Rodríguez. No sé si sabían esa data. James Rodríguez fue la primera persona que a mí me dijo hagamos un stream”, afirmó el streamer en el espacio mencionado.

Westcol señaló que, a pesar de su escasa experiencia en ese entonces, la repercusión alcanzada tras la colaboración lo proyectó notablemente: “En ese momento yo salí en Espn, salí en todos lados, yo no me la creía. Yo era un culicagado (…) Siendo un niño, entendí la oportunidad ‘me fui viral por todos lados con esto huevón’ Ahí fue donde dije, la única manera de tener más personas y que más gente me conozca es colaborando”, expresó.

Actualmente, Westcol, además de su actividad en Twitch y otras redes, ha expandido su carrera incursionando en los sectores de la música, negocios y gastronomía.

James Rodríguez transmitió en vivo con Westcol - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Los comentarios relacionados a sus declaraciones no se gicieron esperar: “Westcol le prendió la carrera al Bendito, facto🔥" ; “desde ese stream conocí a westcol” ; “La primer persona famosa yo me acuerdo que habia sido paisavlogs, solo que en estos momentos ya se apago”; “Yo entiendo a nivel personal es que hay que colaborar con grandes para ser grandes 🔥 (sic)“.

Westcol reveló cuánto cobra por historia en Instagram

Westcol ha logrado expandir su impacto más allá de las plataformas digitales, consolidando su presencia en múltiples industrias y obteniendo éxitos destacados en cada una de ellas.

Su más reciente formato audiovisual La Casa de los Streamers ha incrementado significativamente sus visualizaciones, permitiéndole compartir aspectos inéditos sobre el camino que lo llevó a alcanzar fama, reconocimiento y un alto estatus en el entorno digital.

Durante una clase en la ‘universidad de los streamers’, Westcol brindó a los participantes del reality virtual algunos de sus aprendizajes fundamentales sobre la creación de contenido.

Este fue el primer stream que realizó Westcol con un famoso - crédito sportwwit/Tiktok

En la sesión, el antioqueño explicó las estrategias que le han permitido empatizar con sus seguidores y alcanzar audiencias más amplias.

Al ser consultado sobre las ganancias asociadas al trabajo de influencers, mencionó ejemplos como La Liendra, que ha llegado a ganar $10 millones por historia según dijo el paisa, pero puntualizó que él mismo ha recibido pagos de hasta $20 millones por publicar una historia de pocos segundos en su cuenta de Instagram. “Si la creación de contenido se sabe utilizar y si las personas que están viendo eso lo valoran, todo el mundo puede ganar. A mí me han pagado 20 millones de pesos por una historia, por una historia que yo he grabado sentado y es mucho dinero”, afirmó durante la charla.

Además, Westcol anunció su próxima participación en la Baller League, una liga de fútbol sala reconocida en Estados Unidos por convocar a futbolistas profesionales retirados, aficionados, creadores de contenido y otros streamers. La competición es transmitida en vivo a través de plataformas como Twitch y YouTube, y representa uno de los modelos de negocio digital más rentables actualmente, debido a los ingresos que perciben presidentes y mánagers de los equipos involucrados.

