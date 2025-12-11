Universidades colombianas no lograron entrar a las 10 mejores de Latinoamérica en prestigioso ranking: esta fue la mejor ubicada

La Universidad de los Andes se posicionó como la mejor de Colombia en el ranking THE, ocupando el puesto 14 a nivel regional - crédito redes sociales

La edición 2026 del THE Latin America University Rankings, publicada por Times Higher Education (THE), lanzó un nuevo listado en el que evaluó a las principales universidades de América Latina y el Caribe, clasificando a 223 instituciones de 16 países.

A grandes rasgos y según los resultados revelados, las universidades de Colombia mantuvieron sus posiciones como en rankings anteriores, aunque ninguna logró ubicarse entre las diez mejores de la región.

En la edición 2026 del ranking se evaluaron 223 universidades procedentes de 16 países de América Latina y el Caribe, entre las cuales 16 aparecen por primera vez en la clasificación.

Ninguna universidad colombiana logró ubicarse entre las diez mejores de América Latina según el ranking THE 2026 - crédito Agencia Sapiencia Medellín

Ubicación de universidades colombianas en el prestigioso ranking

La Universidad de los Andes fue destacada como la mejor institución del país al ocupar el puesto 14 en el ranking regional, repitiendo la tendencia de años anteriores en los que no logra ingresar al grupo de las diez primeras.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia se ubicó en la posición 30, seis lugares por debajo respecto a la edición anterior, en la que ocupó el puesto 24.

En el listado, otras tres universidades colombianas se situaron dentro de los principales 50 puestos: la Universidad de Antioquia (34), que aparece en medio de dificultades administrativas y financieras, la Universidad del Rosario, en Bogotá (42), y la Universidad del Norte de Barranquilla (43).

Además, el análisis resalta la presencia de planteles de educación superior de diversas regiones del país dentro del top 100.

La Universidad Nacional de Colombia descendió seis posiciones y se ubicó en el puesto 30 del ranking THE Latin America - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre ellas se encuentran la Universidad de la Costa, también de Barranquilla (57); Pontificia Universidad Javeriana (75) y Universidad Pontificia Bolivariana (88), Universidad Antonio Nariño (91), Universidad de La Sabana (93), de Bogotá; Universidad de Medellín (95), Eafit (97), Universidad Tecnológica de Bolívar (98), de Cartagena, e Icesi (99), de Cali.

El ranking de THE considera 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza (35% del puntaje), calidad de la investigación (20%), entorno de investigación (33,5%), perspectiva internacional (7,5%) y vínculos con la industria (4%).

En el apartado de calidad de la investigación, la Universidad de los Andes se posicionó como la séptima más destacada de América Latina, superando a la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas y Pontificia Universidad Católica de Chile lideran el ranking THE 2026 en América Latina - crédito Isaac Fontana/EFE

Sobre el panorama general, Phil Baty, director de conocimientos de Times Higher Education, señaló que “el rendimiento de las universidades de Colombia continúa a niveles muy similares al año pasado. En cambio, la mayoría de las universidades del resto del mundo han mejorado a un ritmo mayor que sus homólogas latinoamericanas, lo que hace que sea mucho más difícil para las instituciones de educación superior de la región mantenerse en la clasificación”.

A partir de ciertos puestos, el ranking presenta rangos en lugar de posiciones exactas para algunas universidades, como ocurre con los lugares 101–125. En la comparación nacional, sí se especifica el orden relativo entre las instituciones que comparten rango.

El listado general de la región ubica a la Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas y Pontificia Universidad Católica de Chile como las tres mejores universidades de América Latina en la edición 2026 del ranking publicado por Times Higher Education.

Las que cierran el listado de las 10 mejores, son: Universidade Federal de Rio de Janeiro, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Tecnológico de Monterrey, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidad Nadional Autónoma de México y la Universidad Federal de Minas Gerais.

Los datos muestran que seis de las 10 primeras posiciones del ranking de las mejores universidades de América Latina corresponden a instituciones de Brasil, lo que consolida la presencia y el liderazgo del país en el ámbito de la educación superior de la región.